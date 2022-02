TicWatch Pro 3 Ultra Recensione: lo smartwatch Wear OS con doppio schermo

La scelta di uno smartwatch è spesso influenzata dall'elemento autonomia. Oggi esistono tanti modelli sul mercato, ma la caratteristica che accomuna tutti i prodotti di fascia alta e con una gestione avanzata delle notifiche è la necessita di una ricarica praticamente quotidiana. Questo vale per il campione della categoria, Apple Watch, ma anche per tutti i dispositivi dotati di Wear OS di Google, come abbiamo visto nella recensione Samsung Galaxy Watch 4 Classic. L'integrazione profonda di questi dispositivi con lo smartphone ha un prezzo da pagare e quel prezzo è appunto il consumo energetico.

TicWatch Pro 3 Ultra nace proprio per ottimizzare al massimo i consumi tramite accorgimenti tecnici particolari, primo fra tutti il doppio schermo di cui è dotato. L'obiettivo può dirsi perfettamente riuscito, TicWatch Pro 3 Ultra è l'unico smartwatch Wear OS in grado di funzionare anche per quattro giorni senza ricariche, ma come è riuscita Mobvoi a raggiungerlo?

Design curato ma non per tutti

TicWatch Pro 3 Ultra è uno smartwatch pensato espressamente per il pubblico maschile. Design classico e dimensioni generose non vanno a braccetto con i polsi più affusolati, un vero peccato perchè in questo modo va a perdere parte del pubblico potenzialmente interessato.

Le dimensioni sono di 47 x 48 x 12.3 mentre il peso è di 41 grammi. All'interno della confezione si trova solo il cavo magnetico per la ricarica e un manuale per la configurazione rapida, niente alimentatore purtroppo. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e nylon ad alta resistenza, sul fronte materiali non ci si può davvero lamentare, il tutto impreziosito dalla certificazione IP68 contro liquidi e polvere e da quella Mil-STD-810G, ulteriore attestato alla resistenza di questo smartwatch. La parte frontale è caratterizzata dal display con vetro Gorilla Glass e dalla ghiera che lo circonda, che rimane però in posizione fissa. Sul lato destro si notano i due pulsanti con cui gestire lo smartwatch e un microfono, in quello sinistro è invece presente lo speaker. Il nostro sample di prova è arrivato con un cinturino in gomma, la qualità è buona ma non arriva alla morbidezza del silicone impiegato da Apple in quello standard di Apple Watch. Nella zona bassa è invece presente il blocco con in sensori e l'aggancio magnetico per la ricarica.

Sul fronte estetico in realtà non c'è molto da dire, se non che, a dispetto delle dimensioni, una volta indossato il TicWatch Pro 3 Ultra è piuttosto leggero. Il comfort è molto buono, ma siamo certi che potrebbe migliorare ancora con un cinturino leggermente più flessibile nella zona dell'innesto con l'orologio.

Lo smartwatch Android più completo?

L'aspetto estetico del TicWatch Pro 3 Ultra non delude ma di certo non spicca dalla massa. Dove però lo smartwatch di Mobvoi colpisce davvero nel segno è nelle specifiche tecniche, tra le più complete che abbiamo visto e con soluzioni molto particolari, come il doppio schermo.

Il display è uno degli elementi che consuma di più in uno smartwatch, ma come limitarne la sete di energia? Mobvoi ha trovato una soluzione unica, unendo uno schermo AMOLED a uno FSTN, in grado di abbattere i consumi.

Il display principale è da 1.4 pollici con risoluzione di 545x454, dalla buona resa e che permette un utilizzo a tutto tondo dell'orologio. Sopra a questo è montato il pannello FSTN che mostra solo le informazioni essenziali, come l'ora, la data, il contapassi e la carica. Nella pratica, durante l'utilizzo quotidiano, è lo schermo FSTN a mostrare l'ora una volta ruotato il polso, con tanto di retroilluminazione per vederlo anche al buio. Se poi serve un'interazione più approfondita, ad esempio per vedere le notifiche dallo smartphone, basta premere un tasto o tappare sul display per attivare il pannello AMOLED e sfruttare così tutte le potenzialità di Wear OS.



Abbiamo apprezzato molto l'approccio scelto da Mobvoi, funzionale e soprattutto diverso dal solito. L'unico limite è la personalizzazione dello schermo FSTN, di fatto assente, ma se si vogliono più informazioni si può sempre contare sullo schermo AMOLED.

Questo non è l'unico accorgimento che permette al TicWatch Pro 3 Ultra un'autonomia da record per il mondo Wear OS. A muovere il sistema operativo troviamo infatti il processore Qualcomm Snapdragon 4100 (con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna) insieme a un co-processore sviluppato direttamente da Mobvoi, che si occupa di gestire i compiti più semplici liberando così la CPU principale, più energivora.

Il doppio schermo e il co-processore, insieme alla batteria da 577 mAh, permettono di utilizzare lo smartwatch dai due ai quattro giorni senza doverlo ricaricare, tutto dipende da quanto e da come si sfrutta il prodotto.

C'è poi anche una modalità ultra conservativa sul fronte energetico, che disattiva lo schermo AMOLED del tutto ma raccoglie comunque i dati del contapassi e della frequenza cardiaca, con la quale si possono fare settimane intere senza ricaricare.

Sul fronte sensori non manca praticamente nulla, troviamo ovviamente il cardiofrequenzimetro (ma senza ECG), sistema di rilevamento satellitare multi standard (GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS), sensore per la rilevazione della SpO2, barometro, giroscopio e accelerometro, per un monitoraggio a 360 gradi dell'attività fisica. A completare l'offerta ci sono poi il Bluetooth 5.0, Wi-Fi e l'NFC, quest'ultimo fondamentale per pagare con Google Pay.

Il solito Wear OS, ma manca l'aggiornamento

A bordo del TicWatch Pro 3 Ultra è installato Wear OS, purtroppo non nell'ultima versione disponibile. Questa verrà rilasciata nel corso dell'anno, un vero peccato, perché altri prodotti della concorrenza possono già contare sull'ultimo sistema operativo di Google.

Ad ogni modo l'esperienza d'uso è decisamente positiva, se si esclude una precisione non proprio eccezionale del touch screen, che ogni tanto scambia degli swipe per dei tap sullo schermo. Niente di grave, soprattutto perché la scorrevolezza generale è ottima, segno che la piattaforma hardware è stata tarata bene sulle reali esigenze dell'orologio. L'interfaccia è semplice e funzionale, mentre le funzioni disponibili sono direttamente collegate alla sensoristica presente, troviamo una suite completa per la rilevazione continua del battito cardiaco e dello stress, come anche un'applicazione per la rilevazione della SpO2 e una per il tracciamento del sonno. Non manca la possibilità di monitorare il rumore ambientale, con avviso in caso di suoni troppo forti, e anche la parte dedicata allo sport è molto completa e permette di tenere traccia dei propri allenamenti in tante discipline differenti.

A queste si aggiungono poi tutte le possibilità offerte dallo store di Google, con applicazioni come Spotify, Strava e molte altre. A dire il vero lo store di Google non può ancora competere con quello per Apple Watch, decisamente più fornito di app, ma già il software del TicWatch Pro 3 Ultra compre quasi tutte le necessità.

Molto completa la gestione delle notifiche, dallo smartwatch si può rispondere direttamente ai messaggi, attraverso una piccola tastiera o più semplicemente dettandoli, e alle chiamate, grazie alla presenza dello speaker e del microfono.

Lato smartphone è obbligatorio installare l'applicazione Wear OS, che offre una manciata di opzioni per personalizzare lo smartwatch, mentre per vedere su grande schermo i dati rilevati bisogna passare per l'app Mobvoi, che mette a disposizione anche tanti quadranti per rendere unico il TicWatch Pro 3 Ultra.