TicWatch Pro 5 Recensione: uno smartwatch, due schermi e tanta autonomia

Lo scorso anno abbiamo provato il TicWatch 3 Pro Ultra e ne siamo rimasti molto soddisfatti. Si tratta infatti dell'unico smartwatch Wear OS a offrire anche tre giorni di autonomia, un piccolo record per il sistema operativo di Google. Questa longevità era possibile grazie al processore Qualcomm Snapdragon 4100 ma soprattutto grazie ai due schermi installati, uno AMOLED e l'altro FSTN, utilizzati in coppia per aumentare molto l'autonomia.

TicWatch 3 Pro Ultra era ed è un ottimo smartwatch, peccato per i problemi relativi a Wear OS 3, un aggiornamento annunciato ma in netto ritardo rispetto alla concorrenza. Un ritardo causato dalle particolarità dell'hardware utilizzato, almeno a detta dell'azienda, e che non riguarda però il nuovo TicWatch Pro 5, appena arrivato sul mercato con WearOS 3.5 e con il nuovo processore Snapdragon W5+ di Qualcomm, pensato espressamente per gli smartwatch. Un connubio che funziona e che si integra perfettamente con il doppio display del TicWatch Pro 5.

Confezione di vendita, design e specifiche tecniche

TicWatch Pro 5 è venduto in una confezione bianca con un bundle che comprende il solo cavo di ricarica magnetico, con attacco USB A. Niente di particolarmente ricco ma non si sente il bisogno d'altro in fondo.

Sul fronte del design le linee sono molto classiche, non è uno smartwatch che si distingue dalla massa, ma ha il pregio di avere dimensioni e peso tutto sommato contenuti, soprattutto rispetto a molti concorrenti.

Con un'altezza di 50.1mm, una larghezza di 48.0 mm e uno spessore di 12.2 mm questo smartwatch si adatta a molte tipologie di polso ed è anche comodo da indossare, complice il peso di soli 44.3 grammi. Sul fronte dei materiali la scocca è realizzata con un mix di acciaio inossidabile, alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro, mentre la copertura del display è affidata al solito Gorilla Glass. Buono anche il riscontro sul cinturino in silicone presente in confezione, morbido e comodo da indossare, seppur lontano dagli standard visti su Apple Watch. Sempre sul fronte materiali segnaliamo la resistenza all'immersione fino a 5 ATM e la certificazione MIL-STD-810H.

Il controllo dello smartwatch è affidato, oltre che al touch screen, a un tasto funzione e alla rotella, entrambi collocati sul lato destro. Il tasto funzione apre un menù che mostra le applicazioni utilizzate di recente, mentre la rotella ha una doppia funzione. Se premuta porta al menù con le applicazioni installate, facendola scorrere invece si può navigare tra i menù.



Passando all'hardware, TicWatch Pro 5 è uno degli smartwatch più completi in circolazione, nonché uno dei più aggiornati, grazie al nuovo processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, che fa il suo debutto sul mercato. La dotazione comprende anche 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, oltre al Bluetooth 5.2, al Wi-Fi monobanda e a tutti gli standard satellitari, compresi GPS, Beidu, Glonass, Galieo e QZSS, senza dimenticare l'NFC per i pagamenti.

Altra particolarità, marchio di fabbrica di questi smartwatch, è il doppio display. C'è un classico pannello OLED a colori da 1.43 pollici da 466x466 pixel, ma anche un altro pannello LCD in bianco e nero, quest'anno con la possibilità di mostrare molte più informazioni, dall'orario al battito cardiaco, passando per l'indicatore della batteria e i passi. In pratica, quando si da un rapido sguardo all'ora o alle statistiche sulla salute, basta lo schermo LCD, che consuma molto meno di quello OLED, utilizzato invece per compiti più complessi.

Il segreto dell'autonomia dei TicWatch è proprio questo, limitando l'uso del display OLED il boost che si ottiene è notevole, ma non va dimenticata anche la batteria, da ben 628 mAh. Molto completa è anche la dotazione di sensori, troviamo infatti accelerometro, giroscopio, sensore per il rilevamento del battito cardiaco e della SpO2, sensore di temperatura cutanea, barometro e bussola.

Esperienza d'uso

La nostra prova del TicWatch Pro 5 ci ha fatto scoprire uno smartwatch completo, come del resto lo era anche il suo predecessore, ma con un software finalmente aggiornato all'ultima versione. Punto di forza fondamentale è ovviamente l'autonomia, inarrivabile per qualsiasi altro concorrente dotato dello stesso sistema operativo.

Molto dipende ovviamente dal tipo di utilizzo che si fa, se lo si tiene acceso di notte e se ci si allena, ma in generale si possono fare dai 3 ai 5 giorni senza bisogno di ricariche. La batteria da 628 mAh e il doppio schermo fanno il loro lavoro, senza particolari rinunce in termini di qualità di visione: lo schermo su doppio strato non permette una luminosità di picco al livello degli smartwatch tradizionali ma le indicazioni rimangono sempre ben visibili, anche sotto la luce diretta del sole.

Ottimo è poi il riscontro sul fronte software, il nuovo processore di Qualcomm svolge un lavoro impeccabile a livello di reattività e di fluidità, compito non semplice viste le tante funzioni disponibili. Grazie a WearOS 3.5 si possono gestire le notifiche, con possibilità di rispondere a chiamate, mail e messaggi direttamente dallo smartwatch, e anche i pagamenti tramite NFC. Il tracciamento dell'attività sportiva avviene con un'applicazione dedicata e comprende decine di sport, dalla corsa al sollevamento pesi.

La precisione del GPS e del rilevamento del battito non è da primato ma va bene per un utilizzo senza troppe pretese, molto comoda è poi la possibilità di attivare tutti i sensori per il monitoraggio della salute contemporaneamente e con pochi tap sullo smartwatch, una sorta di "check-up" che offre uno spaccato dello stato di salute, dallo stress al battito cardiaco.

Ottimo il tracciamento del sonno, preciso nel rilevare quando ci si addormenta, anche per un semplice sonnellino pomeridiano. I dati raccolti sono visibili direttamente dallo smartwatch ma è molto più comodo analizzarli dall'applicazione per smartphone, da cui si può anche personalizzare l'orologio con diversi quadranti (molti dei quali a pagamento).

Il software funziona bene ma con qualche limite, ad esempio non è possibile utilizzare un TikWatch Pro 5 su un iPhone, è supportato solo Android, inoltre manca qualche funzione rispetto ad altri modelli, come ad esempio Google Assistant.