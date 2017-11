Trasmettitore-ricevitore Bluetooth Dodocool DA88, la nostra recensione

Il nostro viaggio alla scoperta di interessanti gadget audio prosegue senza sosta. Qualche giorno fa vi abbiamo presentato due prodotti ideali per la musica ad alta risoluzione, il lettore portatile DA106 di Dodocool e le cuffie a filo in ear DA108 sempre del produttore cinese. Si tratta di soluzioni dall'interessante rapporto qualità-prezzo realizzate da questo brand fondato nel 2011 a Hong Kong e specializzato in cuffie e accessori per smartphone e PC. Azienda che include nella sua vasta gamma di prodotti anche il trasmettitore-ricevitore Bluetooth DA88. Parliamo di un piccolissimo accessorio, alimentato a batteria, che consente di aggiungere il Bluetooth alla TV o allo stereo spendendo meno di 30 euro. Vediamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo utile prodotto.

Trasmettitore-ricevitore Bluetooth Dodocool DA88: design e caratteristiche tecniche

Il DA88 si presenta con; un piccolo box di colore nero dai bordi arrotondati che misura solo 44 X 44 X 12.70 mm con un peso di 17 grammi. Al suo interno è stato inserito un modulo Bluetooth in versione 3.0 con il supporto al profilo A2DP con codec SBC, assente purtroppo l'aptX.Questo piccolissimo device ospita anche unaai polimeri di litio ricaricabile tramite la porta Micro USB presente sul lato anteriore. Lato su cui troviamo anche un presa audio da 3,5 mm. A sinistra è, invece, presente il pulsante di alimentazione/pairing (con funzione anche di Play/pausa) ed uno switch per abilitare la modalità trasmettitore o quella di ricevitore. Infine la parte superiore che ospita un Led blu-rosso sotto la scritta Dodocool.Non dimentichiamo l'economicadi cartone che include un cavo USB-Micro USB, e due cavi audio, assente l'alimentatore. Infine il, il trasmettitore-ricevitore Bluetooth Dodocool DA88 può essere acquistato su Amazon a 27,99 euro.

Funzioni, installazione ed esperienza d'uso

Come già detto in precedenza, il DA88 è un trasmettitore-ricevitore Bluetooth; sfruttando la prima funzione può, ad esempio, inviare l'audio della TV (ricevuto via cavo) a delle cuffie senza fili. Inoltre può essere anche collegato, via cavo e come ricevitore, ad un impianto audio. In questa modalità è quindi possibile ascoltare la musica ricevuta da uno smartphone/tablet/PC via Bluetooth su un vecchio stereo non dotato di questa funzione.

Un prodotto, in definitiva, decisamente versatile grazie alla batteria integrata che permette di utilizzare questo accessorio anche in auto, consentendo inoltre di trasformare delle semplici cuffie a filo in auricolari wireless.

L'installazione è, come tutte le periferiche Bluetooth, semplice ed immediata con il DA88 in grado di mantenere in memoria 8 diversi device. Durante le nostre prove questo piccolo accessorio di Dodocool non ha manifestato problemi, con un collegamento sempre stabile sia con smartphone che con cuffie Bluetooth.

Non dimentichiamo la batteria integrata da 250 mAh che consente fino a 13 ore di autonomia in modalità di trasmettitore e fino a 9 ore come ricevitore; accumulatore che può essere ricaricato in circa due ore.