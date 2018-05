Trekstor P14-C Recensione: notebook con schermo da 14 pollici Full HD a 339€

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Trekstor, azienda tedesca che vanta nella sua gamma notebook 2-in-1 come il C13 recensito qualche giorno fa; una soluzione adatta per tutte le tasche con schermo da 13.3 pollici Full HD acquistabile online a poco più di 300 euro.

Oggi invece vi presentiamo un portatile tradizionale, il P14 nella variante entry level "C"; un economico notebook sottile, leggero e dal design curato.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Trekstor P14-C.

Trekstor P14-C: forme curate e spessore ridotto

Il Trekstor P14-C adotta una scocca esterna in alluminio dalla costruzione curata e condi 332 mm x 220 mm x 14,7 mm per un peso di 1380 grammi.Ampio il numero di, a partire dal lato sinistro dove sono stati inseriti una USB Type C 3.1, una micro HDMI ed una USB 3.1. A destra troviamo invece uno slot per una Micro SD fino a 128 GB, un'altra USB 3.1, una presa audio da 3.5 mm e l'ingresso per l'alimentatore da 12V/2A.Anche su questo modello è inoltre presente il vano sul fondo per l'espansione dello storage interno, tramite slot M2, e quattro generosi piedini in gomma che migliorano il grip del notebook su superfici scivolose.Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno ricordando lae l'ampio touchpad con sensore per le impronte integrato. Non mancano infine due speaker nascosti dietro la cerniera dello schermo.

Caratteristiche tecniche: display da 14" Full HD e 4 GB di Ram

Cuore dell'P14 nella variante C è un Intel Celeron N3350, un dual core con frequenza fino a 2.4GHz e scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500; processore accompagnato dae 64 GB di storage eMMC di produzione Sandisk, espandibili tramite(al primo avvio risultano liberi 41 GB su 57 GB realmente disponibili).Il P14 è anche disponibile incon un più potente Pentium N4200 e con vari SSD da 64 a 256 GB, in aggiunta alla memoria integrata eMMC sempre da 64 GB.Interessante il, un IPS opaco da 14.1 pollici con risoluzione Full HD. Ricordiamo inoltre la webcam da 2 MP con due microfoni e lada 5500 mAh. Non dimentichiamo infine lecon il WiFi ac dual band e il Bluetooth 4.2 .Per quanto riguarda il, l'F7 è equipaggiato con Windows 10 Home, con preinstallata la versione di prova del software Acronis True Image 2018 per il rapido trasferimento dell'OS su un SSD. Infine il prezzo, il P14-C è acquistabile ad undi listino di 339,90 euro.

Esperienza d'uso

Ile lo spessore ridotto sono sicuramente tra i punti di forza di questo notebook, ben assemblato con materiali piacevoli al tatto. Giudizio positivo anche sul display IPS dalla buona luminosità, ma dai colori un po' caldi. Ben realizzata anche la cerniera dello schermo che consente una rotazioni fino a 160° circa.Stessa valutazione anche per la tastiera, in italiano e dalla costruzione solida, che consente una rapida digitazione, priva di errori. I tasti, dalla corsa abbastanza lunga, sono di buone dimensioni comprese le frecce direzionali, tranne la prima fila in cui troviamo anche il pulsante di alimentazione. Infine il, decisamente ampio e preciso che ospita il sensore delle impronte integrato, sempre affidabile.

Prestazioni

Il Trekstor P14-C è un portatile pensato per essere utilizzato soprattutto con applicativi Office e la navigazione web. Durante l'utilizzo quotidiano non emergono particolari problemi con Chrome o Edge che consentono un'accettabile velocità di navigazione.

Inoltre questo notebook è ideale anche per Netflix o altre piattaforme di streaming video grazie all'ampio schermo da 14" Full HD e agli speaker integrati di qualità sufficiente. Non dimentichiamo inoltre l'ampio numero di connessioni disponibili, con il P14 che può anche essere collegato a monitor e Tv 4K . Infine, in ambito videoludico, è possibile utilizzare titoli poco esigenti, come ad esempio Asphalt Xtreme, scaricati direttamente dal Microsoft Store.

Nessun problema per quanto riguarda la dissipazione termica, con il P14 che tende a scaldarsi leggermente nella parte sinistra del lato inferiore quando si trova sotto stress. Dal punto di vista dell'autonomia, la batteria da 5500 mAh permette di alimentare il notebook per circa 7 ore con un utilizzo misto di Office, navigazione web e streaming video, luminosità dello schermo al 50% e WiFi attivo. Concludiamo la prova del P14 con i benchmark, in PCMark 10 questo notebook ha fatto segnare un punteggio di 1228 punti (Essentials 3338, Productivity 1643, Digital Content Creation 905). Lo storage interno, di tipo eMMC, ha una velocità di lettura sequenziale di 263 MBps e scrittura di 132 MBps.