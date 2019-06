Tribit MaxSound Plus Recensione: il re degli speaker Bluetooth low-cost

Nel corso degli anni abbiamo provato innumerevoli speaker Bluetooth low-cost su queste pagine. Si tratta di un mercato che strizza l'occhio a coloro che vogliono portare la propria musica in qualsiasi posto. Tuttavia, spesso le persone non vogliono spendere troppo per un prodotto di questo tipo e quindi la fascia entry-level è anche quella più in voga.

Il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo passato nelle nostre mani è stato finora Xiaomi Mi Bluetooth Speaker, arrivato in Italia con l'approdo della società cinese nel nostro Paese. Pensavamo fosse difficile superarlo mantenendo un prezzo contenuto, ma ci sbagliavamo di grosso.

Quando Tribit ci ha proposto di recensire il suo speaker Bluetooth chiamato MaxSound Plus, pensavamo si trattasse del solito prodotto low-cost in grado di fare il "compitino". D'altronde, la società cinese è ancora semisconosciuta nel mercato europeo e questo è stato il suo primo dispositivo a giungere nelle nostre mani. I pregiudizi però non portano mai a nulla di buono e siamo molto felici che essi siano stati completamente spazzati via dalla prova sul campo di Tribit MaxSound Plus (modello IC-BTS25), che viene venduto a un prezzo di circa 55 euro su Amazon Italia.



Caratteristiche tecniche e design

La confezione di vendita contiene al suo interno lo speaker, il manuale d'istruzione multilingua (anche in italiano), un cavo con uscita tramite jack da 3,5 mm lungo circa 60 centimetri e un cavo per la ricarica microUSB/USB, anch'esso dalla lunghezza di circa 60 centimetri. Il caricabatterie non è quindi incluso all'interno della confezione, ma si può tranquillamente utilizzare quello dello smartphone da 5V/1.5A. Una volta estratto dalla confezione, MaxSound Plus si fa subito notare per via delle dimensioni e del peso. Infatti, lo speaker pesa 595 grammi e ha dimensioni pari a 65 x 198 x 68 mm.



Si tratta di dati superiori alla media, che si fanno sicuramente sentire quando si tiene il dispositivo in mano, ma in realtà questo non va a minare troppo la portabilità del prodotto. Se cercato uno speaker leggero potrebbe essere un problema, ad ogni modo nella confezione è presente un cordoncino nero già montato sullo speaker, che consente di trasportarlo nel modo più agevole.

La griglia anteriore è in metallo, mentre la scocca è in plastica. La solidità costruttiva è quindi nella norma e vi assicuriamo che è molto difficile danneggiare questo prodotto. Nella parte superiore del dispositivo si trovano tutti i tasti per la gestione dello speaker, che consentono di accenderlo, di eseguire l'accoppiamento tramite Bluetooth, gestire la riproduzione della musica, alzare/abbassare il volume e attivare la tecnologia XBass. Per quanto riguarda il tasto MFB, ovvero quello principale, esso consente di riprodurre/mettere in pausa i brani con una semplice pressione, di passare alla canzone successiva premendo due volte e di tornare alla canzone precedente premendo tre volte.



Il pulsante MFB (quello con il simbolo "Play", per intenderci) permette anche di gestire le chiamate: basta una semplice pressione per rispondere, mentre bisogna tenere premuto per circa due secondi il tasto per rifiutare. Particolarmente interessante la presenza di un microfono integrato (che si trova nella parte superiore del dispositivo). Quest'ultimo consente di rispondere alle chiamate anche quando ci si trova a distanza dal proprio smartphone.



La voce si è sempre sentita in modo discreto e non abbiamo mai avuto problemi in tal senso. Sul retro di MaxSound Plus fanno invece capolino, "nascosti" dietro un apposito "sportellino", l'ingresso AUX per il jack da 3,5 mm e la porta microUSB standard per la ricarica. Ottima la presenza di un LED di stato, che diventa di colore rosso quando la batteria è inferiore al 15%. Esso rimane di colore blu quando lo speaker è collegato e diventa verde quando è totalmente carico.

Particolarmente interessante anche la presenza della certificazione IPX7, che garantisce che il prodotto può resistere per circa mezz'ora immerso in acqua a una profondità di un metro. La batteria è da 2200 mAh, si ricarica completamente in circa quattro ore e offre un'autonomia di circa 20 ore con la riproduzione musicale. Stiamo quindi parlando di risultati piuttosto buoni, che confermano la bontà del prodotto. La tecnologia Bluetooth supportata è la 4.2, che ha diversi limiti rispetto alla versione 5.0 ma funziona comunque bene e dispone di una copertura di circa 10 metri. Il prodotto supporta i profili A2DP, AVRCP, HFP e HSP.



Sotto la scocca, Tribit MaxSound Plus monta due radiatori passivi e due driver da 45 mm, per una risposta in frequenza che va da 80 Hz a 20kHz, mentre la potenza di output massima è di 2 x 12W. Stiamo parlando di una configurazione decisamente superiore rispetto alla media della fascia di prezzo, che spesso monta componenti molto meno performanti.



Esperienza d'uso

Non appena si inizia a riprodurre qualche brano con MaxSound Plus, si nota subito che lo speaker è di un'altra categoria rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato in questa fascia di prezzo. Infatti, le frequenze medie e quelle alte sono particolarmente ben tarate, con un elevato volume massimo senza alcun tipo di distorsione dell'audio. Parlando dei bassi, questi ultimi sono nella media, ma appena si attiva la tecnologia XBass si riesce a portare anch'essi all'ennesima potenza.



Chiaramente, questa modalità va a variare un po' l'equalizzazione del suono, ma dobbiamo dire che tutto sommato i medi e gli alti rimangono buoni anche in questo contesto, soprattutto se comparati a quelli offerti dagli altri speaker Bluetooth di questa fascia di prezzo. Insomma, la qualità audio generale offerta da MaxSound Plus è veramente ottima, se pensiamo che si tratta di un prodotto venduto a circa 55 euro.



Per quanto riguarda la connettività, non abbiamo mai avuto problemi in tal senso, riscontrando un'ottima ricezione rimanendo entro i 5 metri di distanza, con la distorsione dell'audio che inizia a farsi sentire solamente dopo i 15 metri. Negli spazi aperti questo dato è destinato a migliorare e tutto dipende molto dagli ostacoli strutturali presenti. Buona anche la latenza, che non si fa quasi mai sentire, nemmeno durante la visione di video.

Abbiamo accoppiato il prodotto a smartphone, tablet e PC, senza mai rilevare alcun problema in merito. Una delle cose che ci è piaciuta molto è la possibilità di utilizzare MaxSound Plus anche in modalità cablata, che funziona molto bene anche con gli smartphone. In questo modo, non si va a perdere nulla in termini di qualità audio e sono comunque disponibili tutte le funzionalità del caso, come la tecnologia XBass.