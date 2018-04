Tronsmart Element Mega: la recensione di un completo speaker Bluetooth low cost

Tronsmart è un brand cinese fondato nel 2013 che vanta nella sua gamma accessori di vario genere: prodotti audio come cuffie e speaker Bluetooth, powerbank, cavi e stand per smartphone. Lo scorso anno vi avevamo presentato l'Element T6, un altoparlante Bluetooth a 360 gradi dal look simpatico e dal costo ridotto. Oggi vi proponiamo invece la recensione dell'Element Mega, un completo speaker Bluetooth dotato di NFC e slot per Micro SD. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Mega a partire dal suo design curato.



Tronsmart Element Mega: design curato e pannello touch

Tronsmart Element Mega si presenta con una forma tradizionale, senza particolari innovazioni stilistiche. Si tratta comunque di un prodotto dal design elegante, realizzato con una scocca in plastica e caratterizzato da una griglia in metallo che copre anteriormente gli speaker e che avvolge l'altoparlante, anche al posteriore. Sul retro troviamo inoltre il pulsante di alimentazione, l'ingresso per un jack da 3.5mm, lo slot per la Micro SD (lo speaker legge anche i brani in Flac) e la presa Micro USB per la ricarica delle batterie integrate.

Sul lato superiore troviamo un pannello touch che ospita i comandi retroilluminati a LED per la riproduzione audio e per la selezione degli ingressi, l'area di rilevamento dell'NFC e una barra per la gestione del volume (è anche possibile premere direttamente sui pulsanti "+" e "-" ). Infine in basso troviamo due ampi piedini in gomma che migliorano il grip sulle superfici scivolose. Concludiamo con le dimensioni pari a 19,3 x 5,7 x 8,2 cm, per un peso di 662 grammi.



Caratteristiche tecniche e prezzo

All'interno del Tronsmart Element Mega sono presenti due altoparlanti da 20 W ciascuno da 53 mm, con un'impedenza di 4 Ohm e con una risposta in frequenza da 115Hz a 18KHz. Inoltre in questo speaker sono stati inseriti anche due radiatori passivi che incrementano la resa dei bassi. Il Mega è alimentato da due batterie da 3300 mAh ed è dotato di Bluetooth in versione 4.2, senza supporto all'aptX. Citiamo inoltre la funzione True Wireless Stereo (TWS) che consente di collegare contemporaneamente allo smartphone due Mega per migliorare la riproduzione stereofonica.

Passando alla confezione, al suo interno è presente un piccolo manuale in lingua inglese, un cavo USB-Micro USB e un cavo con due jack audio per il collegamento a una sorgente analogica; assenti l'alimentatore e la custodia per il trasporto. Non dimentichiamo il prezzo, il Tronsmart Element Mega può essere acquistato su Amazon al prezzo di 48,99 euro.



Prestazioni ed esperienza d'uso

Terminiamo la prova di questo altoparlante con l'analisi delle sue performance audio. Abbiamo testato questo prodotto con diversi generi musicali, dal rock al pop, fino ad arrivare al jazz e alla musica classica con brani di varia qualità, MP3, streaming da Spotify e Flac.

Il Mega ha prestazioni in generale sufficienti considerando il prezzo di vendita, con una potenza abbastanza elevata.

I bassi, grazie ai due radiatori passivi, risultano accettabili; stessa valutazione anche per le frequenza alte, abbastanza dettagliate. Un po' deludente invece la performance sui medi, metallici e spesso sovrastati dalle alte frequenze.

Le prestazioni migliorano tramite il collegamento via cavo con un suono che risulta leggermente più definito.

Buona la costruzione generale considerando la natura economica del prodotto, solo sufficiente invece la valutazione dei comandi touch, poco pratici e privi di feedback.

Concludiamo con l'autonomia pari a circa 10 ore. Sufficienti le prestazioni nelle chiamate in vivavoce con il microfono dal raggio limitato a mezzo metro circa. Il Mega non ha inoltre manifestato problemi di collegamento Bluetooth - NFC con smartphone e tablet.