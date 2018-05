Tronsmart Element Splash, recensione: lo speaker Bluetooth da portare in vacanza

Prosegue il nostro viaggio nello sterminato mondo degli speaker Bluetooth e con l'arrivo dell'estate - ormai imminente - abbiamo voluto testare un prodotto che non teme né acqua né sabbia: l'Element Splash di Tronsmart. Parliamo di un'azienda cinese fondata nel 2013 che realizza accessori di vario genere come il powerbank AirAmp con ricarica wireless e lo speaker Element Mega, testati appena qualche settimana fa. Scopriamo dunque nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tronsmart Element Splash, perfetto per affrontare una stagione estiva a tutto volume.



Tronsmart Element Splash: forme compatte e design curato

Il Tronsmart Element Splash si presenta con dimensioni davvero contenute pari a 10 x 10 x 4,7 cm e un peso di 259 grammi. Curata la scocca realizzata in plastica gommata, materiale che protegge lo speaker da urti e graffi. L'altoparlante vero e proprio è posizionato in alto (con lo Splash posizionato su un ripiano) insieme al LED di stato e al microfono per il vivavoce. Lateralmente troviamo quattro grandi pulsanti utili al controllo dell'alimentazione, del volume e alla gestione di musica e chiamate; in basso sono stati inseriti, sotto uno sportellino in gomma, una Micro USB per la ricarica della batteria integrata e uno slot per microSD. Del tutto assente invece la presa per il jack da 3,5mm. Non manca infine un profilo in gomma alla base utile per incrementare il grip dello Splash su superfici scivolose e una cinghia, posizionata lateralmente, per l'aggancio di un moschettone in metallo fornito nella confezione insieme a un cavetto USB-Micro USB. Tronsmart Element Splash è disponibile in una colorazione completamente nera o in una più appariscente variante celeste con effetto mimetico.



Caratteristiche tecniche, prestazioni e prezzo

Il Tronsmart Element Splash integra al suo interno un singolo altoparlante da 7 watt e un modulo Bluetooth 4.2 con supporto alla modalità TWS (True Wireless Stereo) che consente di utilizzare due speaker contemporaneamente. Citiamo inoltre la batteria integrata da 1000 mAh e la certificazione IP67, che permette allo speaker di resistere senza problemi a polvere, sabbia e all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Occupiamoci ora delle prestazioni di questo piccolo altoparlante iniziando dal collegamento Bluetooth, che si è rivelato sempre stabile durante le nostre prove. Giudizio positivo anche sulla modalità TWS, per i nostri test abbiamo utilizzato una coppia di Splash realizzando una convincente ed economica configurazione stereo senza fili. La procedura di collegamento tra i due altoparlanti, e successivamente con lo smartphone, è davvero semplice e può essere eseguita in pochi istanti. Analoga valutazione anche per la certificazione IP67, lo Splash è stato in grado di resistere senza problemi a ripetute immersioni in acqua.

Passiamo ora all'analisi delle performance audio: abbiamo testato questo speaker con diversi generi musicali, dal rock al pop, fino ad arrivare al jazz e alla musica classica, con brani provenienti da Spotify e dalla microSD (in formato MP3 e Flac). Nonostante le ridotte dimensioni dello speaker, si riesce a ottenere un ampio fronte sonoro e una discreta potenza. In generale la qualità audio è più che sufficiente con un'accettabile riproduzione delle frequenze medie e alte, definite e abbastanza naturali; appena sufficienti i bassi, percepibili ma poco profondi. Analoga valutazione per le chiamate in vivavoce, con il microfono dal raggio limitato a un metro circa. Concludiamo con l'autonomia pari a circa 7 ore senza dimenticare il prezzo, con lo Splash che può essere acquistato su Amazon a meno di 20 euro. Prezzo che può essere ridotto del 10% tramite il codice sconto XQJXTYAJ valido fino al 30 giugno.