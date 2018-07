Tronsmart Encore Spunky Buds Recens: cuffie wireless con custodia caricabatteria

Le cuffie "total wireless" sono sempre più diffuse e apprezzate dal mercato. In questo segmento è possibile trovare non solo modelli molto costosi come le AirPods di Apple o le Gear IconX di Samsung, ma anche alternative estremamente economiche come le Syllable D9X e le Aermoo B1, testate qualche tempo fa.

Oggi torniamo ad occuparci di questi accessori completamente senza fili con la prova delle Encore Spunky Buds di Tronsmart, azienda cinese che vanta nella sua gamma accessori per smartphone, speaker audio e altro ancora. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche delle Encore Spunky Buds.

Tronsmart Encore Spunky Buds: auricolari in-ear con custodia caricabatteria

Le Tronsmart Encore Spunky Buds sono cuffie completamente senza fili accompagnate da un'utile custodia con batteria integrata, che si distingue per la particolare apertura superiore a scatto, tramite un pulsante laterale.

Dock che ospita anche quattro led blu per il monitoraggio della carica residua della batteria (ricaricabile tramite una porta micro USB) e agganci magnetici che aiutano l'inserimento delle cuffie all'interno della basetta. Per quanto riguarda gli auricolari, si tratta di modelli in-ear dotati di un piccolo archetto in gomma, utile ad evitare eventuali cadute, ad esempio durante le attività sportive. Assenti i tasti di controllo, sostituiti da una superficie touch abbastanza precisa, presente su entrambe le cuffie: un tocco consente di mettere in pausa la riproduzione di un brano, mentre un doppio tap permette di passare alla canzone successiva. Per quanto riguarda la gestione delle chiamate, basta un tocco sull'auricolare sinistro per rispondere o terminare una conversazione.

Ricordiamo inoltre i due led di stato sulle cuffie e la certificazione IPX5 che garantisce la resistenza al sudore, schizzi d'acqua e pioggia. Concludiamo con le dimensioni delle cuffie, pari a 19.5 x 16.9 x 27.5 mm; la custodia ha invece un diametro di 71.7 mm ed un'altezza di 34.4 mm.

Caratteristiche, confezione, prestazioni e prezzo

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di cuffie dotate di un modulo Bluetooth in versione 4.2 con codec SBC e AAC, manca purtroppo l'aptX. Ogni auricolare ospita una batteria da 50 mAh, mentre nella custodia è stata inserita una batteria da 470 mAh.

Discreta l'autonomia, pari a circa tre ore, con la dock in grado di garantire tre ricariche degli auricolari. Buona l'ergonomia, le Encore Spunky Buds risultano comode da indossare anche per periodi prolungati, fornendo inoltre un buon isolamento acustico. Economica la costruzione, in linea con la fascia di prezzo, con plastiche di bassa qualità; segnaliamo in particolare la cerniera del coperchio della custodia dalla costruzione davvero poco solida.

Occupiamoci ora delle prestazioni audio, con un giudizio generale più che sufficiente.

Le cuffie di Tronsmart prediligono i bassi, spesso preponderanti sulle altre frequenze. Discreti gli alti e i medi un po' cupi, con le voci che risultano sempre naturali. Un audio in generale abbastanza dettagliato, buona inoltre la potenza delle cuffie.

Per quanto riguarda le chiamate viene utilizzato solo l'auricolare di sinistra, con soddisfacenti prestazioni del microfono.

Non dimentichiamo la confezione che include gommini di diverse misure, un manuale utente in inglese ed una cavetto USB-Micro USB; non manca inoltre un semplice assistente vocale integrato che illustra lo stato di funzionamento delle cuffie.

Terminiamo con il setup iniziale; le Encore Spunky Buds si accendono e si collegano automaticamente fra loro e con lo smartphone appena estratte dalla custodia; collegamento con il cellulare che non ha mai manifestato problemi durante le nostre prove.

Infine il prezzo, le Tronsmart Encore Spunky Buds possono essere acquistate su Amazon a circa 35 euro.