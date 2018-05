Tronsmart powerbank AirAmp Recensione: batteria portatile con ricarica wireless

Il mercato dei powerbank è praticamente infinito. In questo settore è possibile trovare prodotti di ogni genere, da soluzioni piccole e facilmente portatili a modelli più ingombranti ma in grado di alimentare anche notebook e console portatili come il Dodocool DP13, provato qualche tempo fa. Non mancano inoltre accessori originali come i due powerbank di OUTXE, rugged e dotati anche di lampade di emergenza. Oggi proviamo, invece, il modello AirAmp di Tronsmart che si distingue per l'adozione di un sistema di ricarica wireless. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questa batteria.

Tronsmart powerbank AirAmp: design e caratteristiche tecniche

Il Tronsmart powerbank AirAmp WP02 si presenta con un design curato grazie alla scocca in plastica morbida, opaca e antigraffio, gli angoli stondati e una finitura laterale a trama esagonale. Finitura che si allarga al posteriore dove sono presenti due porte USB standard con output fino a 5V/2.4A e una Type C utilizzabile per alimentare smartphone e tablet e per ricaricare la batteria interna del powerbank da 10.000 mAh (input e output fino a 5V/3A). Questo prodotto utilizza inoltre la tecnologia proprietaria VoltiQ di Tronsmart per la gestione ottimale dei flussi di corrente.

Occupiamoci ora del frontale dove, sotto il logo dell'azienda cinese, è stato inserito il sistema di ricarica wireless con standard Qi (output fino a 5V/1A), tecnologia ampiamente diffusa e utilizzata da brand come Samsung e Apple (dai Galaxy all'iPhone X). Carica senza fili che può essere attivata premendo il piccolo pulsante presente in basso a destra. Non mancano, inoltre, quattro piccoli LED di stato posizionati nella parte bassa del frontale. Per quanto riguarda le dimensioni, l'AirAmp misura 156X76X16mm per un peso di 260 grammi. Infine la confezione, che include un piccolo manuale in lingua inglese, un cavetto USB-Type C e un sacchetto per il trasporto; assente l'alimentatore.



Esperienza d'uso e prezzo

Passiamo ora ad analizzare le prestazioni di questo powerbank, con una capacità vicina a quella dichiarata. Accessorio dalla buona qualità costruttiva in grado di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente sfruttando anche la tecnologia wireless. Non dimentichiamo il tempo di ricarica della batteria integrata pari a circa 4 ore. Il Tronsmart AirAmp si attiva automaticamente se si utilizza un cavo, mentre per la ricarica senza fili è necessario premere il piccolo pulsante sul lato destro.

Durante le nostre prove questo prodotto non ha mai manifestato problemi, per i test della tecnologia Qi abbiamo utilizzato un Samsung Galaxy S6 che non ha avuto problemi a caricarsi una volta appoggiato sul powerbank. Infine il prezzo: il Tronsmart powerbank AirAmp può essere acquistato per ora solo su Amazon.com a un prezzo di circa 30 dollari.