Tronsmart TK09R: una tastiera meccanica da gaming per tutte le tasche

Il nostro viaggio alla scoperta di economici prodotti hi-tech "Made in China" ci porta oggi nel mondo delle periferiche da gaming, in particolare da Tronsmart, azienda cinese che vanta una vasta gamma di prodotti, da sistemi audio di vario genere ad accessori per smartphone.

Un brand di cui ci siamo già occupati in passato con la prova dello speaker Element Mega e della powerbank AirAmp con sistema di ricarica wireless.

Tronsmart ha ora deciso di arricchire la sua offerta entrando nel mercato della tastiere da gaming con la TK09R, un modello low cost che vanta una completa illuminazione RGB e switch Outemu Blue.



Tronsmart TK09R: design e caratteristiche

Tronsmart TK09R si presenta con forme sobrie e un ampio poggiapolsi con al centro il logo dell'azienda. Spicca in particolare la vista laterale, dove troviamo due griglie con un LED dalle generose dimensioni. Tronsmart TK09R è realizzata interamente in plastica di qualità abbastanza economica, con tasti retroilluminati singolarmente, disponibili in 16.8 milioni di colori e con caratteri incisi a laser.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la TK09R utilizza gli Outemu Blue Switch, cloni economici degli Cherry MX Blue, dal clic ben definito ma eccessivamente rumoroso.

Sono switch che richiedono una forza di attivazione di circa 60 g con una corsa di 4 mm. Tronsmart dichiara un tempo di risposta di 1 ms con gli switch certificati per resistere a 50 milioni di pressioni. La tastiera, in italiano con full key rollover e tecnologia anti-ghosting, ospita all'interno una memoria di 8 MB utile a salvare la propria configurazione.

Mancano purtroppo dei tasti esclusivamente dedicati alle macro e alle funzioni multimediali, è però possibile configurare tramite software delle shortcut utilizzabili in combinazione con il tasto fn.

Shortcut (Da F5 a F12) che consentono anche di gestire le varie opzioni di illuminazione senza passare per il pannello di controllo della tastiera.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo modello misura 458 x 228 x 45mm, ha un peso di 1396 grammi ed è dotato di un cavo lungo 1,8 metri. Non dimentichiamo la semplice confezione, che include un CD con i driver per sistemi Windows, con in bella vista il calciatore Luis Suárez, testimonial di Tronsmart.



Software ed esperienza d'uso

La gestione della tastiera è affidata al software Radiant di Tronsmart, ancora non perfettamente tradotto in italiano e dall'interfaccia poco intuitiva.

Un pannello di controllo comunque completo che consente di gestire le numerose opzioni disponibili per la retroilluminazione con effetti di vario tipo, anche molto appariscenti. Ricordiamo l'opzione per illuminare solo i gruppi di tasti più utilizzati in ambito gaming e la possibilità di associare vari tipi di effetti alla pressione di singoli tasti.



Non manca poi un completo menù dedicato alle macro e l'opzione per cambiare la funzione di ogni tasto, associabile anche all'apertura di determinati programmi.

Passando invece all'utilizzo della tastiera, gli switch Outemu Blue offrono un'esperienza d'uso abbastanza buona, con una risposta dei tasti pressoché immediata. Il feedback tattile è evidente non solo sulle dita, anche nelle orecchie con un clic ben udibile. Clic che risulta forse fin troppo rumoroso in ambito office. Il peso di quasi un chilo e mezzo rende poi la tastiera sempre stabile, peccato soltanto per l'ampio poggiapolsi non imbottito.

In conclusione, il prezzo della Tronsmart TK09R, disponibile su Amazon a 70 euro.