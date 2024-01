TUF RTX 4070 SUPER Recensione: ancora più fredda e silenziosa

Se c'è una certezza nel mondo delle schede video è che per ogni nuovo prodotto ci sarà ad attenderla, al varco, una versione custom prodotta da Asus. Ancora meglio se TUF, ben carrozzata e pronta alle sfide più estreme.

Nella nostra recensione della TUF RTX 4070 abbiamo tessuto le lodi di questa nuova generazione cercando di comprendere quale fosse il giusto target di una personalizzazione di questo tipo, ma per la TUF RTX 4070 Super varranno le stesse considerazioni?



Enorme, ma non è solo un esercizio di stile

Proprio come per la versione Founders Edition che abbiamo analizzato nella nostra prima recensione della RTX 4070 Super, anche la versione TUF prodotta da Asus si propone come una rivisitazione estetica del modello "base", adottandone sostanzialmente le stesse linee e dimensioni; tuttavia, viene confermato anche lo schema colore a tinte metalliche, tratto fortemente identitario della gamma "militare" del brand asiatico.

Le specifiche tecniche richiamano fedelmente quelle di riferimento: la RTX 4070 Super promette un balzo generazionale più corposo rispetto a quello precedentemente offerto dalla RTX 4070, con prezzo e consumi sovrapponibili.

I Core CUDA della GPU AD104-350 sono 7.168, ma la TUF spinge il clock massimo fino a 2.505 MHz.

Rispetto alla RTX 4070 aumentano anche gli RT Core e i Tensor Core, che passano rispettivamente a 56 e 224.

Invariate anche le dimensioni mastodontiche (a dirla tutta, questa scheda è palesemente sovradimensionata): 63 mm di spessore (oltre tre slot), profondità pari a 139 mm e una lunghezza che mette a dura prova i case più compatti, pari a ben 301 mm.

Dalla sua, però, questa scheda offre ben tre ventole da 90 mm con tecnologia 0dB, che consentono di operare nel silenzio più totale entro determinate soglie di temperatura.

Il dissipatore attraversa tutto il PCB della scheda, allungandosi poi per tutta la larghezza della terza ventola, che infatti sfocia sulla ormai tipica finestra Flow-Through incastonata nel backplate, completamente metallico.

Tra gli aspetti che portano a scegliere una custom di questo tipo non c'è solo l'aspetto estetico. È chiaro che le dimensioni possono risultare proibitive per configurazioni più compatte, ma risultano mirate a un pubblico che non ha problemi di spazio e ambisce al massimo della silenziosità senza sacrificare le temperature.

A migliorare ulteriormente la user experience ci pensa il doppio BIOS, ormai presenza fissa su questa personalizzazione. Con un preset Silent e uno OC, la scheda può essere impostata al volo a seconda delle proprie necessità, potendo contare su una maggiore discrezione operativa oppure sul massimo delle performance.

Il vantaggio delle TUF è da ricercare anche nella robustezza e nell'affidabilità, grazie ai condensatori di grado militare che ne assicurano il funzionamento anche in condizioni estreme (20.000 ore a 105 °C).

Fra le innumerevoli similitudini, svetta però una marcata differenza: con la TUF RTX 4070 Super, Asus ha deciso di abbracciare anche in questa fascia di prezzo il connettore 12VHPWR di nuova generazione, che garantisce una maggiore portata e affidabilità.

Infine, un piccolo dettaglio estetico per i fan dei LED, ovvero il logo TUF retroilluminato che svetta proprio sul margine frontale della scheda, pensato per essere esposto e troneggiare nei case ad ampia visibilità.



Prestazioni al banco di prova

Nella nostra prova abbiamo utilizzato la solita macchina composta da un i5-14600K con 32 GB di RAM DDR5-5200, su piattaforma ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II.

I numeri ci raccontano di una scheda video che già dai benchmark sintetici risulta sostanzialmente in linea con il modello reference. La RTX 4070 Super è una scheda dalle potenzialità marcatamente ritoccate verso l'alto e non stupisce, quindi, che anche questa TUF riesca in diverse situazioni ad avvicinarsi più alla RTX 4070 Ti che non alla "vecchia" RTX 4070.

Un test, quello effettuato sulla TUF RTX 4070 Super, che ci permette ancora una volta di apprezzare la bontà del lavoro svolto da NVIDIA in questa primissima fase del 2024, con un hardware di gran lunga migliorato e con maggiori prospettive in termini di longevità, sia ludica che professionale.

A dircelo sono anche i test effettuati su Blender Cycles, che rendono bene l'idea di quale sia il reale distacco tra questa scheda e la versione iniziale del 2023.

Nel gaming vero e proprio, le differenze tra questa e la Founders Edition sono nell'ordine di un fotogrammo al secondo o poco più, guardando alla media complessiva degli FPS prodotti sui singoli giochi.





Le differenze, all'atto pratico, sono davvero molto poche, rendendo impossibile consigliare l'una o l'altra scheda per le prestazioni pure.

Meritano un capitolo a parte temperature e consumi. Se da una parte troviamo un vantaggio marginale nel gaming e nelle performance Studio, le discrepanze in termini di consumi lo sono altrettanto. La scheda consuma tra i 10 e i 35W in uso ufficio o multimedia, mentre nei contesti più impegnativi si può salire fino a superare i 200W, ma mai sopra i 220W, nonostante il leggero overclock di fabbrica.

Quanto al calore, si passa dai 31 °C osservati nel web browsing fino ai 60 °C delle sessioni di gioco ad alta risoluzione, con temperatura ambiente tra i 18 e i 20 °C. Anche in questo contesto, quindi, vengono confermate le ottime sensazioni registrate in fase di recensione della prima TUF RTX 4070, che offriva i medesimi vantaggi in dimensioni pressoché identiche.