vivo X90 Pro Recensione: il cameraphone che non dimentica le prestazioni

È innegabile che, al netto del form factor in casi limite come quello dei foldable, il mondo degli smartphone si stia da tempo concentrando in modo importante sul comparto fotografico. D'altronde, si tratta di uno dei reparti maggiormente sotto osservazione in un mondo sempre più social: ecco allora che i produttori stanno spostando la "battaglia", anche in ambito di top di gamma, sempre più verso il fattore foto e video.

Non tutti riescono nell'impresa di realizzare un vero cameraphone, ovvero un dispositivo in grado di convincere anche gli utenti attenti alle opzioni più avanzate. A provarci nuovamente in questo 2023 c'è vivo con il suo X90 Pro, venduto al prezzo di 1.199 euro su Amazon, che già dalla presenza del logo ZEISS e della scritta Xtreme Imagination sul retro fa ben comprendere a cosa si stia puntando.



Un modulo fotografico imponente

Il design di vivo X90 Pro si fa notare sin da subito per un "dettaglio": sul retro c'è un modulo fotografico imponente, tanto che poggiando lo smartphone su una superficie piana quest'ultimo risulta sbilanciato in modo importante verso l'alto.

Niente di grave, considerando anche che in confezione c'è una comoda cover trasparente che mitiga questa inclinazione, ma di certo il dispositivo mette in chiaro sin da subito quale sia la sua ambizione.

Non si va per il sottile neanche con peso e dimensioni, tutt'altro che contenuti e pari a 164,07 x 74,53 x 9,34 mm per 214,85 grammi.

vivo X90 Pro non è lo smartphone più semplice da utilizzare con una sola mano, ma ci si abitua in fretta.

Un aspetto che convince maggiormente, in ogni caso, riguarda i materiali utilizzati, dalla pelle vegan dell'elegante backcover all'alluminio del frame: la sensazione al tatto offerta soprattutto sul retro è diversa dal solito e mette in risalto la qualità Premium e la cura riposta in termini di costruzione da parte di vivo. Vale la pena, tra l'altro, citare la presenza della certificazione IP68, legata alla resistenza ad acqua e polvere.



Se da un lato lo smartphone si fa notare in positivo, però, dall'altro l'unica colorazione Legendary Black non ci ha convinto. Il fatto è che, in assenza di un contesto ampiamente luminoso, le scritte Xtreme Immagination, vivo e così via risultano visibili solo fino a un certo punto.

Questo, unito alla limitata possibilità di scelta, lascia un po' l'amaro in bocca, visto che viene un po' sprecata la natura Premium della proposta e una colorazione più sgargiante ci avrebbe sicuramente fatto piacere.

Poco da ridire, invece, per quel che riguarda il display, che dispone di un foro per la fotocamera posizionato in alto al centro e bordi leggermente curvi. Sotto al pannello c'è un sensore per le impronte digitali, che rappresenta una delle possibilità in termini di sblocco del dispositivo insieme al classico riconoscimento facciale. Certo, non si fa riferimento alle soluzioni più sicure sul mercato, ma non abbiamo mai avuto problemi di riconoscimento durante la nostra prova.

Passando invece al "tour dei lati" dello smartphone, sulla destra sono posizionati il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume. In alto ci sono sensore IR e microfono, mentre in basso si fanno notare carrellino per la SIM (dual nanoSIM), microfono, altoparlante e porta USB Type-C 3.2.

Quanto al contenuto della confezione di vendita, oltre alla cover trasparente e al dispositivo, sono presenti una spilla per l'estrazione del vano SIM, la tradizionale manualistica, un cavo USB Type-C/USB Type-C e, soprattutto, il caricabatterie FlashCharge da ben 120W.



Una scheda tecnica bilanciata

A livello di processore troviamo un MediaTek Dimensity 9200 5G. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento alla soluzione flagship, annunciata a fine 2022, che mira a competere con lo Snapdragon 8 Gen 2.

Per quanto alcuni utenti continuino a preferire la proposta di Qualcomm, siamo su livelli piuttosto elevati in termini di performance.

vivo X90 Pro riesce a piazzarsi tranquillamente ai vertici del mercato, facendo registrare delle prestazioni che convincono in modo importante nella fascia dei top di gamma.

Per gli amanti dei numeri, durante la nostra prova lo smartphone ha fatto registrare 1.253.137 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, così come 1.688 punti in single-core e 4.300 punti in multi-core su Geekbench 6.0.3.

Si fa riferimento a punteggi che lo collocano in una equilibrata competizione con Samsung Galaxy S23, anche grazie alla presenza di 12GB di RAM LPDDR5X (estendibile in modo virtuale fino a ulteriori 8GB) e 256GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

A sorreggere le ottime performance c'è poi una batteria da 4.870 mAh, che durante la nostra prova ha garantito un'autonomia nella media. Siamo infatti riusciti a portare praticamente sempre a termine la classica giornata lavorativa, ma va detto che vivo X90 Pro non è quello smartphone in grado di andare troppo oltre.

A convincere ampiamente c'è invece la ricarica cablata a 120W, tra le più rapide sul mercato, così come il supporto alla ricarica wireless a 50W.

Pochi minuti di ricarica offrono ore di utilizzo, quindi probabilmente non avrete alcun tipo di problema in tal senso.

Frontalmente c'è poi un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ (2800 x 1260 pixel), supporto all'HDR10+, picchi di luminosità di 1.300 nit e refresh rate di 120Hz, che convince sia in termini di luminosità massima che a livello di bilanciamento dei colori.

In quest'ultimo campo specifico forse non siamo ancora ai livelli di altri top di gamma, considerando che in determinati contesti si possono riscontrare dei colori un po' meno accesi rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, ma ci sono funzionalità che riescono a migliorare la situazione, come "Ottimizzazione visiva", che punta proprio a un'immagine più vivida nella riproduzione multimediale su app come YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. Questa feature va ad aumentare il consumo energetico ed è chiaro il motivo per cui vivo abbia deciso di mantenerla disattivata di default, ma il pannello in sé rimane comunque ottimo.

Tornando sui contenuti multimediali e guardando proprio ai servizi di streaming, tra l'altro, sono presenti i DRM Widevine L1, che permettono di prendere visione in Full HD, ad esempio, dei contenuti di Netflix.

Non manca poi la funzionalità Always-On, che risulta tra l'altro molto personalizzabile.

A chiudere il cerchio ci pensa un buon comparto audio stereo, che risulta in linea con le aspettative sia in termini di qualità audio che a livello di volume massimo. Nulla da ridire anche sul reparto connettività, visto che 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC sono al loro posto.



Un solido cameraphone

È giunto il momento di affrontare l'argomento più importante e spinoso della prova, considerando quanto vivo X90 Pro punti al comparto fotografico.

L'imponente isola fotografica ospita tre sensori, con principale da 50MP (Sony IMX989, f/1.75, principale, OIS, 1") + 50MP (Sony IMX758, f/1.6, tele, zoom ottico 2x, OIS) + 12MP (Sony IMX663, f/2.0, grandangolare).

C'è un co-processore V2 per la fotografia computazionale e si punta sulla tecnologia ZEISS T* Coating per ridurre ghosting e riflessi.

La collaborazione con ZEISS ha sicuramente dato i suoi frutti, considerando che gli scatti che si possono ottenere con vivo X90 Pro risultano eccellenti sotto tutti i fronti. Sia in contesti con buona luce che a bassa luminosità ambientale, infatti, i colori risultano sempre ben bilanciati e fedeli alla realtà, per una qualità complessiva che non si vede spesso nel mercato smartphone.



Certo, non c'è esattamente il più avanzato degli zoom, considerando anche che si arriva al massimo a 40x in digitale (cosa che permette comunque anche di catturare dettagli particolarmente lontani), ma in linea generale l'esperienza fotografica risulta ottima e in grado di convincere un'ampia platea di utenti.

Dai ritratti alle grandangolari passando per le macro, vivo X90 Pro non delude praticamente mai quando si tratta di fotocamere posteriori, messa a fuoco con sensore laser inclusa.

Discorso un po' diverso invece in ambito video, considerando anche che si può registrare persino in 8K a 24fps ma sussistono i soliti problemi di stabilizzazione, motivo per cui consigliamo come sempre di passare a una risoluzione inferiore per risultati migliori. Già puntando al 4K, infatti, si riescono a ottenere risultati in grado di soddisfare molti utenti.



Lodevole anche il lavoro sull'app e il buon numero di opzioni fotografiche offerte da vivo, comprese funzionalità come Super-luna e Ritratto di gruppo IA, giusto per citare le feature che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione.

Anteriormente c'è una fotocamera da 32MP (f/2.45), che non ci ha convinto del tutto e non riesce a raggiungere la qualità vista con altri flagship, ma non va a intaccare il giudizio complessivo su questo ottimo cameraphone.

Si tratta di un dispositivo che riesce a rispondere in modo nettamente positivo all'esigenza di catturare i momenti magici delle vacanze, portando a casa dei risultati in grado di convincere anche gli utenti più esigenti.

Se volete farvi un'idea più precisa sul tutto, potrebbe in ogni caso interessarvi approfondire gli scatti non compressi presenti nella nostra cartella Drive dedicata a vivo X90 Pro.



Un software pulito

Il sistema operativo di vivo X90 Pro è Android 13 con personalizzazione Funtouch OS 13 Global, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di aprile 2023.

Il software offre una buona fluidità di sistema e risulta molto pulito e totalmente privo di bloatware, ma questo non significa che manchino delle interessanti opzioni aggiuntive, dal già citato Always-On personalizzabile fino ad arrivare alla possibilità di regolare in modo automatico l'orario di accensione e spegnimento dello smartphone, nonché di fare lo stesso per quel riguarda la modalità vibrazione. Immancabili poi possibilità come la modalità a una mano e la RAM estesa.

Per quel che riguarda il supporto software, la promessa di vivo è quella di mantenere lo smartphone aggiornato per tre anni sia a livello di major release di Android che in termini di patch di sicurezza.

Rimanendo in ambito software, ma spostandoci in campo gaming, troviamo la cosiddetta modalità Ultra-Gioco. Quest'ultima permette non solo di eliminare le possibili distrazioni, dalle chiamate alle notifiche, ma anche di prevenire i tocchi accidentali, avviare in Picture in picture app come WhatsApp e così via.



Ci sono inoltre ottimizzazioni sia in termini di qualità visiva che a livello audio, ma è quando ci si lancia in-game che diventa disponibile il menu di gioco accessibile tramite swipe dai lati, con cui si potrà accedere rapidamente ai preset prestazionali, da Risparmio energetico a Boost, passando per la modalità Bilanciata.

Non mancano poi statistiche relative all'uso di CPU e GPU, nonché funzionalità come quelle già citate e l'avvio della registrazione rapida del gameplay e feature un po' più avanzate, quali ad esempio la mappatura dei movimenti, utile per gestire determinate operazioni in-game inclinando il dispositivo.

Certo, non si arriva al numero di opzioni garantito da un gaming phone propriamente detto, ma vivo X90 Pro può offrire ottime soddisfazioni anche in questo campo.

Il SoC MediaTek Dimensity 9200 5G riesce infatti a difendersi piuttosto bene all'atto pratico, garantendo la possibilità di giocare, ad esempio, a Call of Duty Mobile con dettagli su Molto alto e FPS su Max. La temibile prova con Diablo Immortal mette poi ulteriormente in luce le ottime performance del dispositivo, dato che si riesce tranquillamente a giocare con risoluzione Alta, 60FPS e qualità Molto Alta.

In linea generale si tratta di un dispositivo che convince sotto questo punto di vista, anche quando messo a confronto con dispositivi che sfoggiano lo Snapdragon 8 Gen 2, benché la soluzione Qualcomm rimanga un passo avanti, ad esempio, in termini di efficienza termica.

Nei contesti più impegnativi, infatti, sulla scocca di vivo X90 Pro il calore diventa percepibile, pur senza compromettere l'esperienza, visto che il sistema di raffreddamento basato su vapor chamber riesce comunque a limitare le temperature in molte situazioni. Il livello raggiunto da MediaTek, quindi, sorprende e potrebbe far ricredere anche coloro che non si aggiornano sul mondo smartphone da un po' di tempo.