POCO X5 Pro 5G Recensione: un ottimo smartphone low cost a inizio 2023

Non è un mistero il fatto che il mercato degli smartphone low cost non stia passando il migliore dei momenti. Un buon numero di brand ha dovuto scontrarsi con la dura realtà e scendere a compromessi, situazione che ha persino portato alcuni utenti a voler dare un'occhiata a dispositivi un po' più datati, ritenuti per certi versi "migliori" rispetto a uscite più recenti. Di mezzo c'è però anche la questione del supporto software, che puntando su un modello con qualche anno alle spalle potrebbe venire meno.

Trovare un equilibrio in questo marasma non è semplice, ma un marchio che si sta muovendo bene è POCO, dimostrando a più riprese di poter offrire una via di mezzo interessante con rinunce oculate e l'essenziale al suo posto. È proprio con questa filosofia che arriva sul mercato POCO X5 Pro 5G, venduto a un prezzo di partenza di 349,90 euro per il modello da 6/128GB. Sul mercato c'è poi una variante da 8/256GB, che è quella che abbiamo avuto modo di mettere sotto stress di recente, proposta invece a 399,90 euro. Purtroppo i prezzi early bird, che partivano da 299,90 euro, sono terminati al momento in cui scriviamo, ma il rapporto qualità/prezzo rimane interessante. L'effettiva disponibilità dello smartphone partirà dal 24 febbraio 2023.



Ancora più sottile e leggero

Pur facendo parte della fascia low cost, POCO X5 Pro 5G si presenta nonostante tutto con un design interessante.

Frontalmente c'è un ampio pannello con un piccolo foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, mentre sul retro spicca l'imponente modulo fotografico.

Potete già intuire quali siano i punti deboli di questa soluzione, esattamente quelli che ci si aspetterebbe da questa fascia di prezzo: i materiali non esattamente Premium e la sporgenza delle fotocamere, un po' troppo pronunciata per i nostri gusti.

Al netto di tali osservazioni, però, POCO X5 Pro 5G si rivela più sottile e leggero del previsto, grazie alle dimensioni di 162,91 x 76,03 x 7,9 mm, per un peso di 181 grammi. Non fatevi ingannare: non si tratta certo di un dispositivo definibile compatto nel senso che avremmo attribuito al termine qualche anno fa, ma per l'epoca l'ergonomia non è affatto male.

La colorazione del nostro sample è l'immancabile Black, che strizza l'occhio a un gusto classico, ma sul mercato esistono soluzioni più sgargianti, ovvero le varianti Blue e Yellow.

La scelta sul fronte estetico non delude, così come non c'è nulla da ridire sulla dotazione della confezione di vendita. Il caricatore è inamovibile e in questo caso è da 67W, accompagnato da un cavo USB Type-C/USB Type-A.

Andando oltre alla manualistica varia e alla spilla per l'estrazione del vano SIM, farà piacere a più di qualcuno la presenza di una comoda cover trasparente. Per quel che riguarda, invece, i metodi di sblocco offerti dal dispositivo, oltre al rapido riconoscimento facciale troviamo il sensore per le impronte digitali integrato direttamente nel pulsante d'accensione collocato sul lato destro. Al suo fianco è posto il bilanciere del volume, mentre il lato sinistro è libero.

È infatti in alto che troviamo jack audio da 3,5mm per le cuffie, speaker, microfono e blaster IR. In basso, infine, sono stati collocati il carrellino per la SIM (dual nanoSIM), il secondo microfono, la porta USB Type-C e il secondo speaker.

Un appunto che farà piacere a più di qualcuno: i nostri test sul sensore di prossimità svolti mediante il classico menu CIT hanno dimostrato la presenza di un hardware in grado di funzionare come si deve, mettendo dunque da parte le casistiche passate legate al sensore virtuale. C'è poi la certificazione IP53, con protezione limitata verso schizzi d'acqua e polvere.



Scheda tecnica interessante, nonostante il processore

Uno dei dubbi più importanti che può sorgere prendendo visione della scheda tecnica di POCO X5 Pro 5G è relativo alla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, affiancato nel nostro sample da 8GB di RAM LPDDR4X (espandibile in modo virtuale con fino a 5GB ulteriori) e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile).

Per intenderci, si tratta di un SoC ben rodato, considerando che l'annuncio iniziale è avvenuto a maggio 2021 e che abbiamo già visto questa soluzione su altri modelli ricadenti nella medesima fascia di prezzo.

Non si fa riferimento a prestazioni propriamente al top del mercato, aspetto che in determinati contesti come il gaming emerge maggiormente (come vedremo in seguito), ma in linea generale siamo su buoni livelli.

Nelle operazioni del quotidiano si riesce a far girare tutto come si deve, senza lag importanti o altro.

Per gli amanti dei numeri, il dispositivo ha fatto registrare 538.970 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.6, così come 785 punti in single-core e 2.928 punti in multi-core su Geekbench 5. Tirando le somme, siamo nella media della fascia di prezzo. Tutto ciò è poi supportato da una buona autonomia, dato che l'ampia batteria da 5.000 mAh ci ha sempre consentito di raggiungere il termine della giornata durante la nostra prova.

Un uso intenso come il nostro non ci consente di arrivare alle fatidiche due giornate, ma non ci stupirebbe se qualcuno riuscisse a farlo, magari "giocando" un po' anche con le opzioni di risparmio energetico. La ricarica cablata da 67W consente oltretutto di ottenere diverse ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente, dunque il quadro generale è sicuramente positivo.



Frontalmente POCO X5 Pro 5G si presenta con un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di 900 nit, supporto all'HDR10+, protezione Corning Gorilla Glass 5 e piccolo foro per la fotocamera posizionato in alto al centro.

Si tratta di un ottimo display per la fascia dei 300 euro, sia a livello di bilanciamento dei colori che in termini di luminosità massima.

La luminosità automatica a volte tende ad alzare un po' troppo, ma non si tratta di nulla che possa compromettere l'esperienza.

Da notare poi la presenza dei DRM Widevine L1 per la visione dei contenuti in Full HD su Netflix e simili, nonché del sempre gradito Always-on, anche se c'è di mezzo il limite dei classici 10 secondi.

A completare il comparto multimediale ci pensa poi un ottimo audio stereo a doppio speaker, che si difende bene per trattarsi di un dispositivo low cost, sia lato resa sonora che a livello di volume massimo: POCO X5 Pro 5G può dunque rappresentare un'ottima scelta per fruire dei propri contenuti multimediali preferiti, anche fuori casa. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: ci sono Dolby Atmos e Dolby Vision.



Un altro comparto che non delude è quello connettività, che comprende un po' tutto ciò che ci si aspetta, dato che ci sono jack audio da 3,5mm per le cuffie, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC.

Al netto dell'imponenza dei sensori posti sul retro, anche il reparto fotografico si fa notare in termini di resa.

A tal proposito, le lenti posteriori sono da 108MP (f/1.9) + 8MP (f.2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), mentre anteriormente troviamo un sensore da 16MP (f/2.4).

Gli scatti escono bene di giorno, grazie anche a un sapiente uso dell'IA. Ci sono invece un po' di sbavature su grandangolari e macro (non troppo definite), così come di notte emergono un po' i limiti di un reparto destinato alla fascia low cost. Siamo, tuttavia, nella media in tal senso e l'apposita modalità notturna riesce effettivamente a migliorare la situazione.

A livello di video, posteriormente si arriva al 4K/30 fps, mentre anteriormente si raggiungono i 1080p/60 fps. È consigliato soffermarsi proprio sul 1080p per avere una migliore stabilizzazione, ma siamo anche qui nella media.

Da notare, per il resto, che il massimo zoom raggiungibile in digitale è il 10x, così come che la fotocamera anteriore offre buoni selfie per la fascia media. In linea generale, dunque, siamo davanti a un comparto fotografico che non delude le aspettative.

Per farvi un'idea nel merito, potete valutare gli scatti non compressi nella nostra cartella Drive dedicata a POCO X5 Pro 5G.



Un software completo, con qualche "ma"

Il software che sorregge l'esperienza di POCO X5 Pro 5G è personalizzato mediante la MIUI 14 per POCO, dunque con POCO Launcher e tutte le funzionalità che ci si aspettano da questa soluzione, ma ciò che si fa notare è il fatto che il tutto è fermo ad Android 12, in un momento in cui si inizia già a fare riferimento ad Android 14 (seppur lato Developer Preview). Questa scelta in termini di major release fa un po' storcere il naso, così come più di qualcuno potrebbe non apprezzare molto la presenza di un buon numero di applicazioni preinstallate di dubbia utilità, da Agoda a Crazy Juicer, oltre a Jewels Blast e Tile Fun.



Sia chiaro: è tutto tranquillamente disinstallabile, ma è un aspetto da segnalare in termini di pulizia software.

Per il resto, è tutto esattamente come da aspettative: le ampie funzionalità della MIUI 14 sono presenti (sì, dal pannello laterale è anche possibile spegnere lo schermo mentre si ascolta l'audio in background, compreso quello di app come YouTube) e la fluidità di sistema è buona. Al momento in cui scriviamo, le patch di sicurezza sono quelle di dicembre 2022.



Abbiamo citato in precedenza il fatto che le prestazioni offerte da POCO X5 Pro 5G sono buone ma non al top del mercato. Un ambito in cui questo emerge è il gaming, maggiormente esoso in termini di risorse.

In questo contesto, è lo stesso Play Store a indicare un titolo come Diablo Immortal come non installabile sul dispositivo, mentre non ci sono troppi problemi con giochi popolari e ampiamente ottimizzati come Call of Duty Mobile. Per intenderci, quest'ultimo è tranquillamente fruibile con dettagli impostati su Molto Alto e FPS su Max.



Al netto di ciò, durante la nostra prova ci siamo divertiti senza problemi sorta anche con titoli legati all'abbonamento Netflix come TMNT Shredder's Revenge. Immancabile a livello software il pannello in-game Game Turbo, che permette di ottimizzare le performance in pochi tap, nonché di accedere al volo all'apertura di app in Picture in picture come WhatsApp, così come di registrare il gameplay, effettuare screenshot e così via.



C'è poi l'app Game Center, che consiglia titoli da scaricare. Purtroppo in questo caso la presenza della pubblicità e di molti giochi non propriamente di prima punta fa storcere un po' il naso, riportandoci ancora una volta al discorso del software non dei più puliti.

Tuttavia, se ciò che state cercando è semplicemente un'esperienza di base a livello di casual gaming, la proposta di POCO potrebbe comunque fare al caso vostro. Questo anche in virtù della presenza dell'app Game Turbo, che è quella da usare per l'hub dei giochi preinstallati in "stile console".