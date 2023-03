Xgimi Aura Recensione: il videoproiettore laser che sfida le Smart TV

Videoproiezione, croce e delizia degli amanti dell'Home Theater. Agognato vertice tecnologico nei decenni '80 e '90, già negli anni ruggenti del Laserdisc, chi possedeva anche un videoproiettore era in grado di vivere un notevole balzo di qualità rispetto alle videocassette; erano gli anni tra analogico e digitale, in cui molte macchine in circolazione erano perlopiù dedicate a una nicchia di raffinati spendaccioni, prima che i prezzi scendessero a quote più umane.

Grazie alla proiezione ci si portava a casa un apparato dal ridotto ingombro, a cui però era obbligatorio aggiungere uno schermo con il miglior guadagno possibile per non pregiudicare la resa. Sempre la proiezione implicava il posizionamento a una certa distanza dallo stesso in funzione dell'ottica e delle dimensioni d'immagine desiderate, con collocazione anche a soffitto e la speranza di non venire disturbati da sistemi di ventilazione forzata.

L'avvento dei videoproiettori a tiro ultracorto ha risolto la questione distanza, abbattendo il punto di proiezione da qualche metro a qualche centimetro. Oggi parleremo proprio di questo, nella nostra recensione del nuovo Xgimi Aura.



Un videoproiettore diverso

Nel tempo la resa tecnica è aumentata sensibilmente grazie all'integrazione della tecnologia ALPD (Advanced Laser Phosphor Display), attualmente la tecnologia laser leader nel mondo della videoproiezione. L'ALPD ha debuttato nel 2007 e nello Xgimi Aura è presente in versione 3.0, concepita per le sale cinema e poi declinata in ambito privato.

Questa sorgente luminosa ibrida laser-fosfori è basata principalmente su laser blu/rosso in tandem con la tecnologia ai fosfori, con fonte luminosa incrementata del 20% rispetto al passato, superiore copertura della curva di gamut e maggiore brillantezza dei colori.

Altra differenza fondamentale rispetto a un più "semplice" videoproiettore è rappresentata dal fatto che lo Xgimi Aura, come il resto dei competitor sul mercato, offre connessioni di rete, un ampio parco di funzionalità smart, un'intuitiva interfaccia di navigazione basata su AndroidTV 10.0 e, fatta eccezione per l'assenza di un ingresso 75 Ohm per il digitale terrestre (e satellitare) e dello slot per scheda programmi criptati (CI+), è a tutti gli effetti un diverso modo di concepire più su larga scala lo spettacolo televisivo.

Non mancano, naturalmente, le funzionalità Chromecast built-in, l'accesso alle più comuni piattaforme streaming/VOD, Wi-Fi (2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 e ingresso RJ45 per la rete via cavo.



Posizionamento e tecnica

Il videoproiettore Xgimi Aura ha una linea elegante ed è facile da inserire in un soggiorno, con una bella sezione anteriore in tessuto che cela quattro driver Harman Kardon da 15 Watt e un'ampia area superiore in metallo color argento. Relativamente ingombrante (dimensioni 606 x 401 x 139,5mm e peso 11 Kg), va collocato a breve distanza da un muro bianco o da uno schermo di proiezione (meglio se ALR) per ottenere un'immagine tra gli 80" e i 150" pollici in virtù del throw ratio 0.233:1.

Bastano circa 20,9 centimetri (orizzontale) e 38,8 centimetri (verticale) per ottenere 100" pollici, che poi sono le dimensioni che ci sentiamo di consigliare per restare all'interno di un range in cui l'illuminazione possa esprimersi al meglio.



Xgimi Aura è un videoproiettore che si distingue dagli altri dello stesso costruttore, tutti con sorgente luminosa a LED; qui invece sono presenti, appunto, i laser fosfori, sempre DLP (Digital Light Processing, tecnologia micro-elettro-meccanica di Texas Instruments) con DMD (Digital Micromirror Device) da 0,47" pollici.

La risoluzione nativa è 1920 x 1080, ma grazie alla tecnologia "XPR" si raggiungono gli 8,3 milioni di pixel per il 4K, in questo caso (DMD 0,47" pollici) quadruplicandoli. La differenza sostanziale sta nel superiore flusso luminoso, dichiarato in 2.400:1 ANSI lumen, e in un più elevato rapporto di contrasto, oltre a una migliore copertura dello spazio colore REC.709 e DCI-P3.

A proposito di illuminazione, l'azienda afferma che la longevità si aggira attorno alle 20.000 ore, il che si traduce in un periodo tra i 15 e i 17 anni con una media di utilizzo di circa 4 ore al giorno. Oltre al fatto che rispetto a un LCD il DLP non soffre di decadimento della gamma cromatica nel tempo.

La presenza del DLP potrebbe implicare di accorgersi dell'effetto arcobaleno, dipende dalla sensibilità degli occhi dell'osservatore.

Nel nostro caso, lo abbiamo percepito solo in un paio di frazioni di secondo nell'arco delle ore di prova, per giunta in minima misura.



In teoria, la "rigida" posizione dei videoproiettori UST dovrebbe favorire l'inclusione dell'HDR a metadati dinamici, ma questo modello è compatibile solo con HLG e HDR-10. La configurazione nativa consente di raggiungere un contrasto statico full on/full off che supera il valore di 3.000:1, un risultato sostanziale e di gran lunga superiore a qualsiasi altro competitor attualmente sul mercato.

Il telecomando Bluetooth, non retroilluminato, è tanto semplice quanto efficace. La forma che lega molto bene con l'unità principale, il dorso in "gelido" metallo potrebbe invece essere poco piacevole da impugnare d'inverno. Più a portata di pollice, nella sezione più bassa, trovano posto due pulsanti laterali per la gestione del volume. L'assistente vocale Google Assistant è incluso, così come una serie di comandi per il controllo completo, inclusa la sezione centrale con i pulsanti di navigazione, essenziali per la centratura della geometria.



Installazione, terminali e GUI

L'accensione è una questione di una breve manciata di secondi per raggiungere la home dell'interfaccia smart. Se inizialmente l'immagine dovesse risultare decentrata, la correzione keystone manuale a 4x oppure 8x punti, guidata tramite geometria a schermo così come lo zoom (con possibilità di fuoco manuale), permette di essere pronti in pochi minuti.

Nel caso, è possibile raggiungere una migliore centratura anche agendo sui quattro piedini su cui poggia l'unità.

È sempre possibile intervenire nuovamente sulla geometria partendo dal risultato pregresso, ma solo rimanendo nel medesimo slot di correzione keystone: se si è sempre agito all'interno della base 4x, il passaggio alla 8x o viceversa provoca il reset delle impostazioni.

Una volta connessi alla rete si ha accesso alla sezione smart, la GUI di Android TV è semplice e facile da usare.

In alto a destra è collocata la rotellina dentata per il setup, di fianco alla selezione terminali, composta da tre HDMI 2.0b (di cui uno compatibile ARC con audio ritorno non ad alta risoluzione per ascolto audio tramite soundbar o sintoampli), tre USB 2.0, una Mini USB di servizio, un terminale audio digitale ottico, un jack da 3,5 mm per cuffie e una porta RJ45. La memoria RAM base è da 2 GB, con un'archiviazione di 32 GB. Lateralmente è presente il pulsante di accensione e un altro terminale USB.



I preset disponibili sono i seguenti: Film, Calcio, Ufficio, Gioco, Personalizzato. Solo con quest'ultimo si accede alle regolazioni fini per luminosità, contrasto (off, debole, medio, forte), saturazione, nitidezza, riduzione rumore, attivazione/disattivazione HDR, temperatura colore e compensazione del movimento (off, debole, medio, forte).

L'impostazione della temperatura colore su Personalizzato dà accesso all'unico punto di intervento sul bilanciamento del bianco, utile per abbassare l'ingerenza del blu per un più coerente quadro visivo.

A un risultato più appagante corrisponde però un livellamento del contrasto statico verso 1.500:1, restando comunque a un buon livello.

Assenti tone mapping e controllo di gamma, che pareva lecito aspettarsi a questi livelli di tecnologia. Con una minima dimestichezza nelle impostazioni, resta il consiglio di utilizzare il preset Personalizzato, oltre a Gioco, visto il bassissimo spazio di manovra nel resto dell'offerta.

Certo, l'ALLM avrebbe fatto comodo benché passando da un qualsiasi preset a quello "Gioco" si abbatta l'input lag da circa 140 ms a 48 ms (sia 1080p che 2160p), risultato accettabile almeno per il casual gamer, anche perché qui non si va oltre i 60 Hz. Purtroppo tale modalità disabilita tutta l'elaborazione video e le regolazioni dell'immagine.



Misure e utilizzo

La gamma cromatica massima della sorgente di luce laser copre circa il 90% dello spazio Rec.709 e circa il 70% in DCI-P3 (resa vicina a un pannello 10-bit di tipo 8+FRC). Questo, sommando la resa del contrasto statico una volta compiuta la minima calibrazione, significa che i contenuti in HDR hanno meno spazio di manovra.

Nel complesso, anche la visione di materiale SDR si muove in una dignitosa resa d'insieme, con colori meno brillanti ma con un gradevole rescaling da video SD.

Una piacevole sorpresa, invece, è stata quella di scoprire la compatibilità con materiale 3D, con impostazione manuale e funzionamento tramite occhiali DLP-Link standard.

La resa dei neri è buona ma non ci si può aspettare chissà quale profondità anche con immagini da riferimento. Il quadro visivo cambia radicalmente e progressivamente in meglio passando da un muro bianco a uno schermo di proiezione, fino a quello dedicato ALR che è poi anche il più costoso ma che ci sentiamo di consigliare per il massimo della performance tecnica.

Solo con un telo ALR è inoltre possibile mantenere una minima illuminazione nel locale senza perdere di resa, purché la sorgente sia a soffitto e non troppo lontana dallo schermo.



Facendo transitare materiale 4K di livello non così apprezzabile come nel caso del primo, almeno artisticamente meraviglioso, 48 ore di Walter Hill, è stato necessario intervenire sul motion compensation per evitare gli accenni di "trascinamento".

La grandezza dell'immagine da 100" in parte ci ha fatto dimenticare la limitata estensione DCI-P3; quanto alla taratura il consiglio anche senza colorimetro è di abbassare da 50 a 30/35 il valore del blu, poi andrebbe aumentato anche se di poco il rosso me nel complesso già così il quadro visivo resta più gradevole.

Come accennato, l'unità non va oltre i 60 Hz, comunque un'accettabile base per chi desiderasse svagarsi specialmente con una console da gioco.

Il rumore generato dall'Aura è dichiarato attorno ai 32 dB (misurati a distanza di 1 metro con una temperatura ambiente prossima ai 25°C). Nel corso della nostra prova era inserito all'interno di un ambiente con una temperatura attorno ai 14°C e l'uso intenso ha innescato spesso la ventilazione attirando la nostra attenzione, specie nei momenti di quiete sonora.



Che sonoro!

Sorprendente la sezione audio, con i quattro driver Harman Kardon da 15 Watt che consentono un ascolto davvero efficace, piuttosto dinamico e con buona profondità scenica.

Nettamente superiore al risultato tipico di un televisore, l'Aura regala ricchezza di dettagli e coinvolgimento a tutto campo.

Questa unità restituisce un palcoscenico stereo particolarmente ampio con eccellenza per parlato, musica ed effetti. L'offerta tecnica è di spessore e riesce a coinvolgere in misura più efficace rispetto all'ascolto a cui si può essere abituati con la media dell'offerta TV, ma... a quando la possibilità di sfruttare il rig di diffusori come canale centrale di un impianto Home Theater?