XGIMI Horizon Ultra Recensione: è questo il miglior proiettore portatile?

Come si realizza un proiettore portatile senza compromessi e facile da usare? Basta chiederlo a XGIMI, azienda cinese molto nota in questo settore, che ha creato Horizon Ultra, un proiettore di piccole dimensioni capace però di regalare un'esperienza visiva di livello assoluto.

Non avevamo mai visto una qualità simile in un prodotto così piccolo, solo qualche anno fa sarebbe servito un proiettore di dimensioni ben maggiori per raggiungerla ma ora può stare sul palmo di una mano. Tutto questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia di proiezione ibrida LED/Laser, un piccolo miracolo che consente di spingere le prestazioni a livelli impensabili, il tutto con un unico limite, il prezzo di 1899 euro.

Elegante e ben realizzato

Il prezzo può sembrare elevato, ma in realtà il mondo dei proiettori non è per tutti e ci sono dispositivi decisamente più costosi di questo. Horizon Ultra poi non è certo un dispositivo di fascia bassa e lo si nota subito non appena lo si prende in mano.

I materiali sono di ottima qualità, con tanto di finiture in tessuto a proteggere l'ottica. La copertura è motorizzata, per cui con il sistema spento rimane sempre chiusa, evitando che la polvere possa depositarsi sull'ottica rovinando l'esperienza di visione. Da chiuso non sembra nemmeno un proiettore, complice anche il logo di Harman Kardon che lo fa sembrare una cassa.



Sul retro in basso sono disponibili tutte le connessioni, troviamo due HDMI con supporto al 4K e Dolby Vision, una delle quali con eARC, abbiamo poi due USB 2.0 per poter vedere contenuti da fonti esterne, presa di rete, utile ad esempio se in casa c'è un media server, uscita per le cuffie e uscita audio ottica. Disponibili anche il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.

Le dimensioni complessive sono di 265 x 224 x 170 mm, con un peso 5.2 Kg, piuttosto ridotte per un'unità con prestazioni di questo tipo, e permettono di spostarlo in casa come anche di portarselo dietro in diverse occasioni, per vedere un film in compagnia degli amici o per avere anche in vacanza uno schermo di grandi dimensioni.

Nella parte bassa è presente un aggancio a vite per poterlo montare su un supporto dedicato, ma basta un qualsiasi piano per poterlo sfruttare al meglio. Piccolo neo che va a minare la portabilità è l'alimentatore esterno, di dimensioni piuttosto importanti.

Va anche detto che integrare l'alimentatore nella scocca avrebbe aumentato le dimensioni del prodotto, quindi a nostro avviso XGIMI ha scelto il male minore. La dotazione comprende un telecomando Bluetooth ben realizzato, un accessorio non scontato con questo standard di trasmissione, che permette di inviare comandi senza puntare direttamente il proiettore.

Tanta qualità in poco spazio

La tecnologia inserita all'interno dell'XGIMI Horizon Ultra è davvero interessante, perchè da un lato punta a una qualità di visione non comune per un proiettore portatile, dall'altra è votata a semplificare al massimo il processo di configurazione e settaggio dell'immagine.

Sul fronte qualità la differenza rispetto ad altri prodotti simili è l'utilizzo della doppia sorgente luminosa, LED e Laser. Questa permette di arrivare ai 2300 ISO Lumen dichiarati, un valore che da quello che abbiamo visto permette una visione ottimale non solo negli ambienti oscurati, ma che permette anche di guardarsi film e serie TV in stanze in cui è presente un po' di luce. Lo ripetiamo, al buio è meglio, ma non è sempre indispensabile. L'immagine viene generata attraverso il chip DMD da 0,47" a una risoluzione Full HD, portata ai 4K dichiarati attraverso vobulazione: i proiettori 4K nativi hanno prezzi e dimensioni ben più elevati purtroppo. Queste caratteristiche permettono di sfruttare il Dolby Vision davvero, non è una specifica che si nota solo sulla carta, spingendo su resa cromatica e luminosità di picco.

L'audio è gestito da due speaker da 12 W creati da Harman Kardon, avevamo aspettative molto basse ma ci siamo dovuti ricredere, le piccole casse riescono a gestire discretamente suoni e parlato, anche a livello di potenza complessiva.

Parlavamo prima di un processo di configurazione semplice e in effetti è proprio così. Zoom ottico e diaframma possono essere impostati automaticamente, mentre la tecnologia ISA 3.0 permette di gestire anche la correzione trapezoidale e il fuoco.

Il software è in grado di adattare l'immagine in presenza di eventuali ostacoli sul muro di proiezione, ed effettua una correzione cromatica nel caso in cui la superficie di proiezione non sia del tutto bianca. Il sistema funziona molto bene e nella maggior parte dei casi non serve intervenire, in caso di necessità sono comunque possibili le impostazioni manuali.

A bordo troviamo poi il sistema operativo Android 11, in teoria un elemento positivo e che permette di utilizzare il proiettore senza dover usare sorgenti esterni, ma la potenza del processore e la poca RAM a bordo, solo 2 GB, non permettono sempre una fruizione fluida dei contenuti e dell'interfaccia. Molto meglio affidarsi a una fonte esterna, come possono essere una Apple TV o una Fire Stick, anche perché tra le applicazioni installabili manca Netflix.

Si può installare comunque tramite apk, ma senza la possibilità di vedere contenuti HDR e Dolby Vision. Un vero peccato, anche perchè la qualità di visione che abbiamo sperimentato spinge a utilizzare i formati video più avanzati, che riescono a spiccare per resa cromatica e luminosità di picco.