Xgimi MoGo 2 Pro Recensione: un proiettore con Android TV sorprendente

Nel panorama della videoproiezione, il classico sta abbracciando in maniera sempre più convinta le nuove tecnologie, al punto da rendere un proiettore portatile non più un pallido tentativo di intrattenimento on-the-go ma talvolta un solido strumento per l'intrattenimento domestico e outdoor.

In questo contesto, i nuovi proiettori Xgimi MoGo 2 sono arrivati in Italia a fine aprile 2023 e abbiamo avuto modo di testare il modello flagship della famiglia, il nuovo Xgimi MoGo 2 Pro, un interessante connubio tra un proiettore portatile, un media center efficace e una cassa bluetooth per ogni occasione: uno strumento di design, pensato per offrire un'esperienza d'uso confortevole e semplice in uno strumento pratico ed elegante. Xgimi ci sarà riuscita anche stavolta?



La classica ricetta premium

Il nuovo MoGo 2 Pro è un proiettore DLP di fascia piuttosto elevata per il segmento di competenza, vale a dire quello dei proiettori portatili. Proposto a 599 euro, non è certamente un giocattolo a portata di tutti ma un primo passo più che convinto verso il mondo della videoproiezione.

Rispetto al passato, la scheda tecnica cambia e si evolve, allontanandosi dalla prima generazione principalmente per due aspetti, ovvero l'autonomia e la luminosità.

A far storcere il naso, infatti, ci pensa l'assenza di una batteria integrata, che rende il MoGo 2 Pro un proiettore meno flessibile del suo predecessore. D'altro canto, però, il balzo in avanti in termini di luminosità è sostanziale, pari a circa il 30% in più da 300 a 400 lumen, ben al di sotto di quanto visto con il lontano parente Xgimi Aura nella nostra recensione, ma si tratta di due categorie completamente differenti.

Esteticamente siamo nei dintorni del primo MoGo Pro, più alto di un paio di centimetri per un totale di 16,1cm di altezza con 11,9cm per 10,8cm di larghezza e profondità.



Rispetto al modello base guadagna in risoluzione (720p contro 1080p) e nel keystone avanzato automatico tramite sistema ISA 2.0 con Seamless Auto Keystone Correction, Seamless Auto Focus e Intelligent Eye Protection.

Come accennato, in assenza di un battery pack integrato, il MoGo 2 Pro può essere utilizzato mediante l'alimentatore con connettore USB-C in dotazione oppure tramite un power bank, a patto che sia in grado di garantire i 65W richiesti dal proiettore.

A bordo troviamo Android TV in versione 11 e anche quest'anno il grande assente è Netflix, che dovrà essere scaricato e installato manualmente, decisamente poco pratico per i meno avvezzi a questo tipo di operazioni. Per il resto, sul Play Store potrete trovare tutte le applicazioni che siete soliti utilizzare e tramite l'ingresso HDMI in dotazione potrete anche migliorare il supporto (e le prestazioni, non propriamente fulminee) utilizzando il vostro dongle preferito oppure inserendo una chiavetta per la ricezione dei canali lineari.



La connettività si poggia su Bluetooth 5.0 e Wifi 5, ma sul retro troverete, oltre all'alimentazione, anche una porta di espansione tramite USB-A e un ingresso jack da 3,5 mm.

L'audio integrato, che rappresenta un altro discreto upgrade dalla scorsa generazione, consta di due speaker frontali da 8W.



Si vede e... suona pure!

Prima di tutto, partiamo dall'esperienza, poiché quando si prende in considerazione un prodotto di questo tipo lo si fa per quello che ha da offrire e per come è in grado di farlo, non tanto per sciorinare pagine di scheda tecnica.

Nella vita di tutti i giorni il MoGo 2 Pro si è rivelato un proiettore solido e capace, soprattutto in condizioni di minima o nulla luminosità ambientale, pur non disdegnando situazioni con maggiore inquinamento luminoso. La finestra completamente aperta di mattina resta una condizione limite, in cui questo proiettore - e non solo lui - cede il fianco alla quasi impossibilità d'utilizzo.

A ogni modo, la qualità della proiezione e la risoluzione nativa (1080p) fanno il paio offrendo immagini pulite e colori brillanti.

Il merito è del sistema di proiezione DLP con DMD da 0,23 pollici in grado di raggiungere, appunto, i 400 lumen.

Menzione particolare anche per il comparto audio, capace di sostituire degnamente eventuali dispositivi esterni. Pensiamo ad esempio a un campeggio oppure semplicemente a una serata cinema in giardino da amici: non dovrete fare altro che portarvi proiettore e alimentatore e il gioco è fatto, sia per volume che per qualità del sonoro, con tanto di supporto Dolby Audio.

Interessante, poi, la possibilità di utilizzarlo come speaker del tutto passivo spegnendo il proiettore, garantendo quindi un utilizzo ancora più trasversale - qualora la serata cinema si evolvesse in un DJ-Set.



Il keystone e la messa a fuoco sono completamente automatici, resi possibili attraverso una piccola lente posta sulla parte frontale inferiore del dispositivo, con cui lo stesso è in grado di interpretare l'output correggendone il tiro.

Come in qualunque altro caso di dispositivi dotati di keystone, più o meno automatico, un'eccessiva lateralità della proiezione porterà a perdita di nitidezza, con un'area di proiezione trapezoidale più ampia rispetto al quadro di riproduzione effettivo, più piccolo per forza di cose una volta corrette le proporzioni.

Il deterioramento dell'immagine si estrinseca in questo caso sia tramite una perdita di fuoco, meno omogeneo sull'intera area rispetto a una proiezione frontale o di poco laterale, ma anche di risoluzione, dato che l'area di riproduzione è più piccola rispetto a quella totale (quindi rispetto alla risoluzione nativa del proiettore).

In termini di posizionamento, Xgimi ha dotato il suo piccolo MoGo 2 Pro di un inserto standard da ¼" per l'utilizzo di treppiedi o altri sistemi di installazione statica, anche eventualmente a soffitto (MoGo 2 Pro non disdegna la proiezione a testa in giù).

Unico limite, semmai, è nella visione sul soffitto, dato che richiederebbe di posizionare il MoGo 2 Pro sul dorso, poco pratico in virtù della presenza dello spinotto di alimentazione e di tutti gli input.

Nell'arco della nostra prova abbiamo trovato quasi sempre precisa la calibrazione automatica della deformazione e del fuoco, intervenendo manualmente solo nei suddetti casi limite, soprattutto per spingere maggiormente la messa a fuoco.

Il risultato è stato soddisfacente in tutti i frangenti, prestandosi molto bene anche a eventuali spostamenti, con la messa a punto automatica che si riattiva spontaneamente anche durante la riproduzione di contenuti se il dispositivo percepisce di essere stato mosso dalla sua posizione.



Software, più no che sì

Chi vi scrive è un appassionato di Android TV e tutto ciò che gira intorno al software messo a punto da Google per i dispositivi di Home Entertainment, preferendolo anche solo per l'integrazione delle funzionalità Chromecast rispetto ad altre opzioni.

Tuttavia, l'assenza di Netflix - checché se ne dica, anche dopo il blocco alla condivisione resta la piattaforma di riferimento per i contenuti on demand in streaming - pesa come un macigno se non siete degli smanettoni digitali, senza considerare i rischi che potrebbero configurarsi in assenza di sicurezza sulle fonti da cui si sta scaricando il pacchetto di installazione.

Insomma, se non siete proprio ferrati, consigliamo di farne a meno o, come accennavamo in precedenza, al più di utilizzare un dongle certificato e compatibile con l'app rossa.

Per il resto, Android TV si è dimostrato completissimo ma accompagnato da un hardware non troppo prestante, tendente a qualche rallentamento di troppo e a pensarci un po' troppo nel caricamento delle app e nell'avvio di un contenuto.



A pesare maggiormente è la stabilità del software, che ci siamo trovati in soft brick dopo un semplice aggiornamento OTA di sistema. La critica maggiore, in tal senso, non ci sentiamo di rivolgerla al software, perché un problema di questo tipo può capitare anche sullo smartphone che utilizziamo tutti i giorni.

A complicare la risoluzione, infatti, non è stato questo, quanto la totale assenza di tasti fisici con cui interagire al di là del telecomando bluetooth in dotazione: per risolvere (per nostra fortuna il problema si è presentato in studio), abbiamo collegato una tastiera cablata con porta USB-A che si è rivelata compatibile e adeguata alla navigazione nel menu fastboot per il ripristino dei dati di fabbrica.

Decisamente meglio, quindi, come proiettore passivo, anche alla luce di un chip non proprio fulmineo e di 2 GB di RAM, decisamente pochi per il 2023, anche per un media center. A ogni modo, risolto il problema e armati di un po' di pazienza, l'esperienza di fruizione è stata appagante e ci siamo sentiti a casa come con qualsiasi altro box dotato del medesimo software.



Non lasciamo che il software vada a oscurare le ottime impressioni che il MoGo 2 Pro ci ha trasmesso, dato che si è trattato di un dispositivo molto valido sia in termini assoluti, comprandolo oggi a prezzo di listino, ma anche relativi, in virtù del balzo generazionale rispetto al MoGo Pro per resa, luminosità e sonoro.

Infine, c'è da considerare l'automatismo, dato che sul MoGo 2 "base" andiamo a perdere la tecnologia ISA 2.0 con keystone e messa a fuoco automatici, presenti ma senza la parola magica "seamless", ovvero privi della calibrazione automatica durante la riproduzione di contenuti, meno macchinosa da portare a termine in caso di spostamento del proiettore.