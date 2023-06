Xiaomi 13 Ultra Recensione: un gigante della fotografia

Xiaomi 13 Ultra è finalmente arrivato sul mercato italiano: dopo i decisi passi in avanti che abbiamo descritto nella recensione di Xiaomi 13 Pro, il nuovo top di gamma del colosso di Pechino promette di rivoluzionare ancora una volta il concetto di fotografia su smartphone grazie alla rinnovata collaborazione con Leica e a un blocco camera a dir poco notevole che punta tutto sulla qualità delle ottiche e sulle immagini "tradizionali", ripulite dall'intervento dell'intelligenza artificiale.

Il nuovo flagship Premium di Xiaomi è una vera e propria fotocamera attorno alla quale è stato costruito uno smartphone dotato di specifiche di primissimo livello, a partire da uno dei display più luminosi sul mercato per arrivare al più recente SoC targato Qualcomm. Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia di Xiaomi 13 Ultra e siamo pronti a dirvi com'è andata. Buona lettura!



Fotocamera o smartphone?

Dal punto di vista del design, Xiaomi 13 Ultra si muove sulla scia del vecchio 12S Ultra, discostandosi dalla Serie 13 e puntando tutto sul vistoso gruppo ottico circolare, inserito simmetricamente nella parte posteriore dello smartphone e ulteriormente enfatizzato dalla curvatura della scocca nella parte superiore: una maestosa isola fotografica che, oltre a lasciare il dovuto spazio ai sensori, richiama in maniera significativa le linee delle più classiche fotocamere.

La cornice dal profilo squadrato in alluminio circonda il display curvo protetto da un solido vetro Gorilla Glass Victus 2, mentre il corpo posteriore è rifinito con una copertura in pelle sintetica trattata con nanoparticelle, antiusura e anti-batteriche, che facilita il grip e permette di tenere saldamente in mano il dispositivo.

Nella parte laterale sinistra sono disposti il tasto di accensione e la barra di controllo; nella parte inferiore, invece, trovano spazio la porta USB-C, il carrello SIM e il primo speaker, mentre la parte superiore ospita la sensoristica e il secondo speaker.

Dimensioni e peso devono necessariamente fare i conti con l'importanza del blocco camera: stiamo parlando di uno smartphone che tocca dimensioni di 163.2 x 74.6 x 9.6 mm (lo spessore arriva a 15.6 mm nella zona dedicata alle ottiche) per un peso complessivo di 227 grammi.

Da notare però che peso e maneggevolezza sono notevolmente migliorati rispetto al fratello minore della serie Pro. La qualità dei materiali è ottima, la solida complessiva è immediatamente percepibile e garantita anche dalla certificazione IP68.



Specifiche al top

Sotto il profilo hardware, Xiaomi 13 Ultra porta in dote molte delle caratteristiche già viste nel modello Pro, migliorandone ulteriormente alcuni aspetti. Il cuore tecnico è affidato al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con CPU octa-core e GPU Adreno 740, accompagnato nella versione testata da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 1 TB di memoria UFS 4.0.

Rinnovato il sistema di raffreddamento grazie alla tecnologia proprietaria Loop LiquidCool: il liquido è inserito in una serpentina di materiale derivato dall'industria aerospaziale che, stando alle parole di Xiaomi, dovrebbe garantire un'efficacia superiore agli altri metodi presenti sul mercato.

Degno di nota il display LTPO AMOLED da 6.73 pollici da 20:9 con risoluzione WQHD 3200 x 1440 pixel e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. La luminosità nominale si attesta sui 1300 nits ma i picchi possono arrivare alla vetta clamorosa di 2600 nit: va da sé che, con tali specifiche, il supporto a HDR10+ e Dolby Vision non solo è garantito ma fornisce una qualità delle immagini, una profondità dei colori e dei contrasti tra i migliori mai visti sul mercato.

Il comparto audio è invece sostenuto da un doppio speaker stereo targato Harman Kardon con supporto a Dolby Atmos.

Ottima anche la connettività garantita dal 5G Dual Sim, dal Wi-Fi 7 e dal Bluetooth 5.3 con supporto A2dp, LE e aptX HD. Non mancano poi GPS dual band, NFC, sensore infrarossi e una nuova porta USB Type-C 3.2 con uscita video. Infine, la batteria Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W (da 0 a 100% in poco più di 40 minuti) che diventano 50 W con ricarica wireless rapida e 10 W con ricarica wireless inversa.



Un nome una garanzia

Come abbiamo più volte sottolineato, il focus di Xiaomi 13 Ultra è tutto concentrato al comparto fotografico: il risultato di questo sforzo si riflette in uno smartphone che va oltre il concetto di "cameraphone" e porta sul mercato un nuovo modo di concepire la fotografia sul fronte dei dispositivi mobile.



Anche stavolta la protagonista è Leica e in particolare l'obiettivo Leica Vario-Summicron, sviluppato in collaborazione con Xiaomi seguendo gli stessi standard di precisione e attenzione che caratterizzano da sempre l'azienda tedesca.



Il gruppo fotografico si sviluppa su quattro obiettivi, in questo caso tutti da 50 MP: il sensore principale è affidato al Sony IMX989 da 1 pollice, con risoluzione 50,3 MP, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm su otto layer, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS.

Il teleobiettivo periscopico è un Sony IMX858 da 1/2,51" con risoluzione 50 MP, apertura f/3.0, lenti Leica Summicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x che in digitale arriva a 10x.

Al suo fianco, un secondo Sony IMX858 da 1/2,51" con risoluzione 50 MP, lenti Leica Summicron da 75 mm, PDAF, OIS e zoom ottico fino a 3.2x.Infine, il sensore ultra-grandangolare Sony IMX858 da 1/2,51" con risoluzione 50 MP con PDAF e lenti da 12 mm.

Merita una menzione anche la fotocamera frontale da 32 MP con sensore grandangolare e apertura f/2.5.



La qualità dei sensori e soprattutto la precisione delle lenti targate Leica si riflettono in una resa fotografica che si avvicina clamorosamente a quella professionale: le immagini catturate da Xiaomi 13 Ultra sono quasi completamente prive di artifici cromatici e rifrazioni, i colori risultano naturali e bilanciati e anche in condizioni di scarsa luminosità i sensori sono in grado di catturare una grande quantità di luce senza passare quasi mai in modalità notte.

L'hardware del gruppo ottico compensa l'intervento dell'intelligenza artificiale che non è chiamata a modificare gli scatti (alle volte pesantemente) come nella maggior parte degli smartphone, facendo riscoprire il gusto della fotografia classica e aprendo le porte alla creatività e alla voglia di sperimentare.

Non mancano tutte le funzionalità già scoperte con la serie Pro come i profili Leica Autentico e Leica Vibrante e tutti i preset professionali.

Il carattere professionale di Xiaomi 13 Ultra viene poi enfatizzato dalla possibilità di scattare foto in formato RAW da 50 megapixel e con una profondità di colore a 14-bit, immediatamente editabili sui principali software dedicati come Adobe Photoshop.

Anche il fronte video non scherza e lo smartphone è in grado di registrare fino a 8K a 24/30 fps o fino a 4K a 60 fps, in questo caso con la possibilità di filmare nel formato 10-bit LOG.



Esperienza d'uso

Dal punto di vista delle performance, Xiaomi 13 Ultra si configura come uno smartphone di fascia alta, sulla scia di quanto fatto con Xiaomi 13 Pro da cui trae la maggior parte delle caratteristiche tecniche.



Nell'utilizzo quotidiano, il dispositivo non va incontro ad alcun problema ma le prestazioni migliori emergono nei frangenti più impegnativi ed in particolare, data la sua destinazione specifica, quando si utilizzano applicazioni dedicate all'editing: editare foto e video con Xiaomi 13 Ultra è un vero e proprio piacere, tutto grazie alle capacità del chip Snapdragon 8 Gen 2 e alla qualità del display che, una volta configurato a dovere, riflette colori fedeli e immagini bilanciate.

La variante "Ultra" non scherza neanche sotto il profilo del gaming: i giochi girano al massimo della risoluzione e del framerate disponibili, con tutti i settaggi al massimo e senza il minimo calo in termini di prestazioni.

L'unico appunto è riservato all'innovativo sistema di raffreddamento che, seppur mantenendo il dispositivo al sicuro da criticità, non riesce a evitare il riscaldamento della scocca quando lo smartphone è sottoposto a carichi di lavoro importanti.

Sebbene questo fattore non porti a problemi significativi, Xiaomi 13 Ultra sembra fare un passo indietro rispetto ai risultati raggiunti dalla serie Pro.

Infine la ricarica rapida che, ancora una volta, permette di utilizzare il dispositivo senza preoccupazioni relative alla batteria: lo smartphone arriva tranquillamente a fine giornata con un utilizzo standard ma, nel caso di attività più impegnative, la ricarica da 90 W accorre in nostro soccorso.