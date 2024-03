Xiaomi 14 Recensione: il miglior top di gamma compatto?

Xiaomi 14 è arrivato con un treno carico di responsabilità. Quest'anno infatti la casa cinese ha deciso di puntarci molto di più che in passato, visto che in Italia sono disponibili solo questo modello e quello Ultra, niente Pro. Una scelta a nostro modo di vedere corretta, sia per una questione di prezzo che di dimensioni. Xiaomi 14 riesce infatti a rimanere sotto i 1000 euro, cifra destinata ad abbassarsi grazie a sconti e promozioni, inoltre è il top di gamma compatto con le specifiche migliori che si possa acquistare, mentre la variante Pro si sovrappone a quella Ultra sotto questo punto di vista. Insomma, a livello commerciale Xiaomi ha curato tutto nei minimi dettagli, ma come si comporta questo smartphone nella pratica?

Dimensioni contenute e tanta qualità

Xiaomi 14 si presenta molto bene, con un look minimale e con materiali di prima qualità. A colpire subito sono le dimensioni compatte: spesso solo 8.2 cm e alto 152.8 mm, siamo di fronte a uno smartphone poco più grande di un iPhone 15 Pro.

Questo si traduce in un'ottima maneggevolezza e in una portabilità eccellente, tanto che in tasca quasi non si sente. Anche il peso, di soli 193 grammi (pochi per un top di gamma), contribuisce a rendere Xiaomi 14 comodo da usare quotidianamente.

La scocca è certificata IP68 ed è realizzata in metallo mentre all'anteriore e al posteriore è stato utilizzato il Gorilla Glass Victus. A proposito di vetro, quest'anno Xiaomi ha fatto una scelta importante abbandonando il display curvo in favore di uno piatto, andando così incontro alle preferenze del pubblico occidentale.

Per il resto Xiaomi 14 offre quello che un top di gamma deve avere, a partire dagli speaker stereo di buona qualità fino alla USB C, quest'anno passata dalla versione 2.0 alla 3.2. Non manca nemmeno il supporto per la doppia sim fisica (ma c'è anche la eSIM), il sensore di prossimità fisico e il sensore IR per poter controllare tanti dispositivi in casa che utilizzano questo standard.

Piccola aggiunta che ci sta in un prodotto di fascia alta come questa è poi la presenza del caricatore direttamente in confezione, che manca nei prodotti di pari livello realizzati da Apple e Samsung.

Ottime prestazioni e buona autonomia

Qualcomm ci ha abituati bene lo scorso anno con lo Snapdragon 8 Gen 2, un processore potente e parsimonioso nei consumi. Quest'anno c'è un po' meno effetto wow con la nuova versione Gen 3, che va a confermare quanto di buono visto nel recente passato. Il processore lavora in coppia con 12 GB di RAM e 256/512 GB UFS 4.0 di memoria interna, a seconda della versione acquistata. HyperOS gira divinamente su questo smartphone, senza cali di prestazioni o rallentamenti, e la potenza basta e avanza per far funzionare tutte le applicazioni più pesanti, compreso qualsiasi gioco attualmente disponibile sul PlayStore di Android.

La gestione termica poi è davvero eccellente, anche sotto stress il calore si avverte poco sulla scocca, segno dell'ottimizzazione del chip Qualcomm ma anche del buon sistema di raffreddamento realizzato da Xiaomi. Grazie allo Snapdragon 8 Gen 3 poi lo Xiaomi 14 offre tutti gli standard di connessione più moderni, come il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4, oltre al classico NFC.

Sul fronte autonomia la batteria è da 4610 mAh e offre una ricarica rapida da ben 90 W. Se si guarda ai top di gamma usciti nel 2024 in Italia si tratta dell'unico smartphone a raggiungere questa velocità, visto che Samsung con il suo ottimo S24 Ultra si ferma a 45 W. Grazie alla buon lavoro di Qualcomm sul processore e di Xiaomi sul software arrivare a sera con questo telefono è molto semplice, anche nelle giornate più impegnative.

Con un utilizzo più leggero invece l'obiettivo dei due giorni è alla portata, ma tutto dipende sempre da come si usa lo smartphone. Ad ogni modo grazie alla ricarica rapida si può fare il pieno, da zero, in solo mezz'ora, un vantaggio non da poco e che permette di stare sempre tranquilli anche quando si è in viaggio, bastano infatti pochi minuti di ricarica per avere il telefono operativo per molto ore.

Fotocamere, e schermo, da vero top di gamma. HyperOS? Non si nota

Xiaomi 14 utilizza uno schermo OLED LTPO da 6.36 pollici, con risoluzione di 2670x1200 e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz. Come risoluzione siamo leggermente sopra al FullHD+, quanto basta per dare una maggiore definizione senza però impattare troppo sui consumi.

La qualità di questo pannello è molto alta e da vedere fa un bell'effetto, per merito dei bordi sottili che lo circondano. La luminosità di picco è poi molto elevata, si arriva a circa 1200 nit con i contenuti HDR, ma si può spingere fino a 3000 nit per brevi periodi, ad esempio sotto alla luce diretta del sole, per migliorare la visibilità. Insomma, guardare contenuti su questo schermo è un vero piacere, come lo è anche scattare immagini con il sistema di fotocamere sviluppato in collaborazione con Leica.

Il modello Ultra, almeno per quanto abbiamo potuto vedere, rimane su un altro pianeta, ma è anche vero che si tratta di un prodotto indirizzato a un pubblico molto esigente e che sa come usare una fotocamere in modo professionale. Xiaomi 14 riprende molti concetti visti nel modello superiore, declinandoli però per un pubblico più vasto, che vuole un punta e scatta efficace.



Il sensore principale è un Light Fusion 900 realizzato appositamente per questo telefono, è da 50 Megapixel con apertura f/1.63. Ha una focale equivalente a 23 mm ed è stabilizzato, inoltre utilizza lenti Leica Vario-Summilux.

C'è poi un tele da 50 Megapixel con apertura f/2.0, anche questo stabilizzato ed equivalente a un 75 mm, per uno zoom ottico 3.2x. Infine c'è la ultra grandangolare, anche questa da 50 megapixel e con apertura f/2.2. Questo smartphone ci ha stupiti molto in due ambiti, nel punta e scatta e nei ritratti.

Già nella recensione di Xiaomi 13 Pro avevamo evidenziato la capacità di Xiaomi di spiccare in questi ambiti e quest'anno arriva un'ulteriore conferma. Nel punta e scatta Xiaomi 14 è semplicemente eccezionale, sia per l'elevata rapidità di scatto, praticamente istantanea, sia per l'ottimo bilanciamento dei colori, che possono essere personalizzati con due profili creati da Leica, uno dai toni più naturali l'altro invece più saturi. L'applicazione fotocamera è studiata molto bene, perché offre tante opzioni senza però risultare pesante, come dimostra la modalità ritratto. Una volta entrati si possono scegliere diversi obiettivi, da quello standard fino a 35, 50, 75 e 90 mm, ognuno con un effetto di sfocatura differente.

I ritratti godono di un ottimo livello di dettaglio e l'effetto bokeh è spettacolare, unico "difetto" è un tempo di scatto più alto rispetto alle normali immagini fatte con il sensore principale. Sensore che se la cava molto bene anche di notte, come del resto deve fare un vero cameraphone. Anche la cam ultra grandangolare regala scatti degni di nota, inoltre Xiaomi 14 tira fuori delle macro spettacolari, grazie alla possibilità di messa a fuoco ravvicinata dei soggetti.

Infine i video, molto ben stabilizzati e con un dettaglio notevole, a chiudere un comparto fotografico tra i migliori in circolazione.



In chiusura di questa prova è giusto spendere anche qualche parola per HyperOS. Questo sistema operativo, derivato da Android, farà da base per tantissimi dispositivi della casa cinese, dagli smartphone alle automobili. Si tratta di un passo avanti, e di un impegno nel supportarlo nei prossimi anni, enorme per Xiaomi. La base rimane quella di Android 14 e sono ovviamente disponibili tutte le app e i servizi Google, allo stato attuale tuttavia non si discosta molto dall'esperienza offerta dalla classica MIUI.

C'è un vantaggio però evidente nel peso dell'OS, di soli 9.6 GB, meno rispetto al passato. Xiaomi garantisce 4 update di Android e 5 anni di patch di sicurezza, meno della concorrenza ma comunque quanto basta per supportare al meglio questo dispositivo. Ci sono però due cose che non ci sono piaciute, ovvero la presenza di molto software preinstallato, che si può eliminare ma va fatto manualmente, e l'assenza della modalità desktop. Per il resto, chi è abituato alla MIUI si troverà molto bene, in attesa di cambiamenti più importanti che vedremo in futuro.