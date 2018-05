Xiaomi Mi Bluetooth Speaker recensione: il biglietto da visita dell'azienda

Come ben saprete, Xiaomi è recentemente arrivata in Italia, annunciando il tutto dapprima con un evento dedicato a Milano il 24 maggio e successivamente con l'apertura del primo Mi Store italiano ad Arese. Proprio durante la prima occasione, la società cinese ha fornito a tutti i presenti una sorta di "biglietto da visita", rappresentato ovviamente da un prodotto dell'azienda: Mi Bluetooth Speaker. Si tratta di un prodotto che avevamo già potuto testare tempo fa nella versione cinese, ma con l'arrivo sul mercato nostrano si fa tutto più interessante e soprattutto accessibile. Abbiamo, dunque, deciso di recensire lo speaker in questione per darvi un piccolo assaggio di quello che la società cinese sta portando in Italia, in vista dei test relativi ai prodotti di punta del momento. Mi Bluetooth Speaker è attualmente in vendita al prezzo ufficiale di 39,90 euro (visto al Mi Store di Arese), mentre su Amazon.it costa circa 43 euro.



Caratteristiche tecniche e design

La confezione di vendita, che riporta anteriormente un'immagine del prodotto e posteriormente le caratteristiche tecniche, contiene al suo interno unicamente lo speaker e il manuale d'istruzione in inglese. Una volta estratto, Mi Bluetooth Speaker colpisce subito per il suo design elegante, con un corpo completamente in alluminio "premium". Questo potrebbe far pensare che si tratti di un prodotto pesante, ma in realtà il suo peso è di 270 grammi, per delle dimensioni di 168 x 24.5 x 58 mm. Sul lato destro dello speaker troviamo il tasto di accensione/spegnimento (permette anche di rispondere/terminare una chiamata), i due pulsanti per alzare/abbassare il volume (se premuti a lungo consentono di passare alla canzone successiva/precedente) e quello per conoscere la carica residua della batteria (se premuto a lungo fa iniziare la scansione Bluetooth). Sul lato sinistro, invece, troviamo il jack audio da 3.5mm, il microfono e la porta microUSB per la ricarica. Nella parte inferiore fanno capolino due piedini in gomma, pensati per migliorare l'aderenza del prodotto alla superficie d'appoggio. Si tratta di un design che convince e che ha ottenuto, nel corso degli anni, prestigiosi riconoscimenti, come il Reddot Design Award.



La batteria è da 1500 mAh, si ricarica completamente in circa due ore e mezza e garantisce un'autonomia di circa 8 ore. La tecnologia Bluetooth supportata è la 4.0, con Xiaomi Mi Bluetooth Speaker dotato di due altoparlanti e di un subwoofer, per una potenza massima in uscita di 90db. Troviamo poi driver neodymium da 36mm e diaframmi in alluminio anodizzato. Le frequenze di riproduzione vanno da 85 Hz a 20kHz, mentre la potenza di output massima è di 3W. Le colorazioni disponibili sono Red, Gold e Blue, con noi che abbiamo testato proprio quest'ultima.



Esperienza d'uso

Non appena si inizia a riprodurre qualche brano con Mi Bluetooth Speaker, gli ottimi bassi si fanno subito notare. Le frequenze medio/alte, invece, risultano in linea con alti prodotti top di questa tipologia. Di alto livello anche il volume massimo, che non ci ha mai dato alcun tipo di problema, facendosi sentire anche in stanze affollate e con parecchio rumore di sottofondo. Qualche distorsione a volumi particolarmente alti l'abbiamo notata, con un'equalizzazione dell'audio non sempre impeccabile, ma non si può veramente chiedere di più a uno speaker che costa circa 40 euro. Insomma, la qualità audio generale offerta dal dispositivo è ottima per la fascia di prezzo a cui è venduto. Per quanto riguarda le funzionalità, le possibilità offerte sono molte. Una volta acceso, tenendo premuto il pulsante "Play" per circa 2 secondi, il prodotto attiverà in automatico il suo modulo Bluetooth 4.0, consentendo ai dispositivi attorno a esso di rilevarlo. Durante la nostra prova, abbiamo sempre riscontrato un'ottima ricezione rimanendo entro i 5 metri di distanza, con la distorsione dell'audio che inizia a farsi sentire parecchio solamente dopo i 15 metri. Non si segnala nessun ritardo nel caso si guardi un video tramite smartphone e si ascolti l'audio attraverso lo speaker. Abbiamo accoppiato il prodotto a smartphone, tablet e PC, senza mai rilevare alcun problema in merito. Il LED attorno al tasto di riproduzione sarà inizialmente blu, diventando successivamente rosso per segnalarci che la batteria è quasi scarica oppure in ricarica.



Non manca neppure la possibilità di collegare un cavo AUX per utilizzare lo speaker in modalità cablata, mentre non si possono invece collegare le cuffie. Interessante la funzionalità che consente di rispondere direttamente dallo speaker alle chiamate in arrivo sul dispositivo collegato via Bluetooth. Il Mi Speaker metterà in pausa la musica e inizierà a riprodurre una suoneria. Per rispondere, basta semplicemente premere il pulsante "Play", con la possibilità di utilizzare anche il microfono integrato. Quest'ultimo garantisce una qualità tutto sommato sufficiente, che non è chiaramente il punto forte del Mi Bluetooth Speaker ma una gradita aggiunta.

L'autonomia di otto ore è in linea con gli altri prodotti di questo tipo. Oltre alla qualità audio, però, i fattori che fanno risaltare lo speaker rispetto alla massa sono sicuramente il design e i materiali "premium". Ovunque il prodotto venga posizionato non sfigura e sappiamo bene che anche l'occhio vuole la sua parte quando si tratta di prodotti portatili. Mi Bluetooth Speaker, infatti, è facilmente trasportabile e non risulta essere scomodo nemmeno in tasca.

Buona anche la sensazione che restituisce quando lo si tiene in mano durante la riproduzione, con una vibrazione che non infastidisce per nulla. Se proprio dobbiamo trovare qualche difetto, nella variante da noi testata manca il supporto alla microSD, presente invece in quella venduta sul suolo cinese, e la voce che ci informa della carica residua della batteria è in inglese. Insomma, dettagli marginali che non vanno a rovinare troppo l'esperienza utente.