Xiaomi Pad 6 Recensione: il miglior tablet di fascia media?

Inutile girarci intorno: il mercato dei tablet è in crisi ormai da anni. Neanche l'impennata di vendite del periodo pandemico ha permesso di risollevare le sorti di un settore che era nel tratto discendente della sua parabola ben prima che il Covid-19 colpisse il pianeta.

Ciò, però, non sembra preoccupare affatto i principali produttori di tablet: al contrario, Apple potrebbe lanciare i nuovi iPad nei prossimi mesi, mentre Samsung ha presentato i Galaxy Tab S9 in estate e persino OnePlus è entrata nel mercato tablet con un device proprietario.

Ovviamente, Xiaomi non vuole essere da meno e non vuole cedere prezioso market share alle aziende rivali dopo aver tastato il terreno lo scorso anno: per questo, la compagnia cinese ha lanciato Xiaomi Pad 6 in Italia a metà luglio. Quella di Xiaomi si configura come una proposta pienamente di fascia media, con un prezzo oggi intorno ai 349 euro, a seconda delle offerte e degli sconti attivi presso i principali rivenditori online. Tuttavia, grazie a un design che richiama quello degli altri smartphone dell'ecosistema del medesimo produttore e ad una scheda tecnica solida, Xiaomi Pad 6 è un device meritevole di attenzioni, specie per gli studenti e per gli universitari.



Xiaomi Pad 6 e Smart Pen 2: una combinazione vincente

La confezione di Xiaomi Pad 6 è stranamente meno generosa di accessori di quanto ci si aspetterebbe: al suo interno, infatti, troviamo solamente il tablet, la manualistica, un cavo di ricarica USB-C e un alimentatore da 33 W.

Ovviamente, il dispositivo raggiunge in fast charging proprio una velocità massima di 33 W, mentre la sua batteria è da ben 8.840 mAh: si tratta di circa 400 mAh in più della batteria di Samsung Galaxy Tab S9, con una capienza comparabile a quella di un iPad Air di 5a generazione. Lontano invece il battery-tablet OnePlus Pad, che con i suoi 9.510 mAh si conferma la proposta migliore per la fascia media, almeno sotto questo punto di vista. Nonostante ciò, Xiaomi Pad 6 arriva tranquillamente a fine giornata, ammesso di farne un uso nella media: secondo gli standard di Xiaomi, il prodotto garantisce 65 ore di riproduzione musicale o 16 di riproduzione video, oppure ancora 27 giorni di durata in standby.

Nelle nostre prove, in effetti, la batteria di Xiaomi Pad 6 non è mai stata un problema: anche durante le giornate di studio più intenso, caratterizzate da un frequente uso di app come Word, Excel e Powerpoint, nonché di OneNote per le note a mano e di OneDrive per la sincronizzazione dei file, il tablet ci ha sempre portati da mattina a sera, rendendo superflua l'inclusione del caricatore nello zaino. E, ovviamente, ci ha concesso qualche sporadica sessione di gaming leggero e di riproduzione video tra un momento di studio e l'altro.



Come dicevamo, sfortunatamente nella confezione non abbiamo alcun accessorio per il tablet. La Xiaomi Pad 6 Cover può essere acquistata a 49,99 Euro sul sito web di Xiaomi, mentre non sembra essere giunta in Italia la custodia con tastiera di Xiaomi Pad 6 lanciata invece sul mercato cinese e che vantava un comodissimo trackpad con tecnologia NFC, che di fatto trasformava al bisogno il dispositivo in un PC portatile.

Sempre sul marketplace del produttore cinese troviamo la Xiaomi Smart Pen di 2a Generazione, in vendita a 99,99 Euro e di cui ci è stata fornita un'unità di prova da Xiaomi.

La Smart Pen 2 è un complemento perfetto per il tablet, garantendo un'esperienza di note-taking che eguaglia persino quella dell'abbinata iPad + Apple Pencil di 2a generazione (ricordando però che quest'ultima costa 149,99 Euro).

In particolare, la Xiaomi Smart Pen 2 ha una durata incredibile e si ricarica in wireless direttamente quando viene collegata al tablet tramite l'apposito attacco magnetico sul lato superiore: nella nostra prova, non ci siamo mai trovati a dover pensare alla ricarica dell'accessorio prima del suo utilizzo. La penna ha un'affusolatura a 26° e due tasti multifunzione (che per la verità ci siamo trovati ad utilizzare molto poco), insieme ad una sensibilità della punta a 4.096 livelli e ad una latenza ridotta al minimo. Non ci ha invece pienamente convinti l'ergonomia dell'impugnatura, dal momento che la penna sembra "scivolare" via dalle mani di tanto in tanto, a causa di un corpo quasi perfettamente cilindrico.



Xiaomi Pad 6 pesa circa 490 grammi, dunque molto meno di OnePlus Pad con i suoi 552 grammi e la differenza si sente quando si usa il tablet con una sola mano: il peso è comunque in linea con quello di Samsung Galaxy Tab S9 (498 grammi) e di iPad Air 5 (461 grammi).

In termini di dimensioni, il device misura 253,95 x 165,18 x 6,51 millimetri e arriva con un display LCD da 11" con risoluzione pari a 2.880 x 1.800 pixel e densità di pixel di 309 ppi. Il refresh rate è invece di 144 Hz, mentre la luminosità di picco è di 5.000 nit. A protezione dello schermo abbiamo un Gorilla Glass 3 di Corning, mentre il display ha ottenuto la certificazione TÜV per la riduzione della luce blu, che per un dispositivo pensato eminentemente per lo studio e gli utenti business può fare la differenza. Lato audio, infine, abbiamo il supporto per Dolby Atmos e Dolby Vision. Lo schermo, che sfortunatamente non adotta la tecnologia OLED (ma non ce lo si poteva nemmeno aspettare, visto il prezzo), è quanto di meglio esista nella fascia media per il consumo di film, serie TV e video in mobilità: i neri sono profondi e i bianchi accesi, mentre la resa del colore è di alta qualità, grazie anche all'uso di alcuni accorgimenti legati all'IA. In più, Xiaomi Pad 6 supporta vari refresh rate, tra cui i 30 Hz, i 48 Hz, i 60 Hz, i 90 Hz, i 120 Hz e i 144 Hz, a seconda dell'app in uso e del numero massimo di fps raggiungibili dalla riproduzione video.



Una scheda tecnica ottima, nonostante i compromessi

Il cuore di Xiaomi Pad 6 è uno Snapdragon 870 5G di Qualcomm: stiamo dunque parlando di una CPU Octa-Core con un Core a 3,20 GHz, tre Core a 2,42 GHz e quattro Core a 1,80 GHz. Il nodo produttivo del chip è a 7 nm, mentre la GPU è una Adreno 650. La RAM può essere da 6 GB o da 8 GB di memoria LPDDR5, mentre lo storage UFS 3.1 può essere da 128 GB o da 256 GB.

Si tratta di un SoC non certo di ultima generazione, dal momento che lo Snapdragon 870 è stato lanciato a inizio 2021. Tuttavia, su un tablet di fascia media il chipset funziona ancora alla perfezione, ammesso ovviamente che il dispositivo venga utilizzato per ciò per cui è stato pensato, ossia la produttività e il consumo di intrattenimento.

Certo, giocare su Xiaomi Pad 6 è possibilissimo, anche a titoli recenti come Genshin Impact, Diablo Immortal e Honkai: Star Rail, ma è comunque evidente che il tablet non sia stato pensato per questo scopo (specie per una questione di ergonomia): se volete, comunque, potete collegare un controller e godervi qualche sessione senza troppe pretese, specie utilizzando le diverse app per il cloud gaming presenti su Android. Ancora meglio, l'ottima resa audio del Pad 6, insieme ad un corpo in alluminio e ad un sistema di raffreddamento di qualità, garantiscono un'esperienza tutto sommato di qualità anche per i videogiocatori.



In termini prettamente numerici, Xiaomi Pad 6 se la cava piuttosto bene sia su GeekBench che su 3DMark e PCMark. I risultati del tablet infatti, sono di 1.060 punti in Single-Core e di 3.234 punti in Multi-Core nel CPU test di GeekBench 6. Il GPU test della medesima piattaforma, invece, dà 2.712 Punti in OpenCL e 2.605 Punti in Vulkan.

Bene anche i risultati sui test di 3DMark, con un punteggio di 3.532 punti e 21,15 fps medi su Wild Life e di 1.023 punti e 6,13 fps medi su Wild Life Extreme, peraltro con temperature sempre piuttosto basse. Infine, su PCMark Work, che si occupa di saggiare le performance dei dispositivi Android in operazioni di tutti i giorni come il browsing del web e dei social e l'editing di immagini e video, Xiaomi Pad 6 ottiene un buon punteggio di 13.748 Punti.

Lato connettività, infine, segnaliamo che Xiaomi Pad 6 è compatibile con il Wi-Fi 6, con il Bluetooth 5.2, con l'NFC e ha una porta di ricarica USB-C 3.2 Gen1. Manca l'alloggiamento per la SIM (il tablet è solo Wi-Fi, insomma), mentre sul corpo del dispositivo abbiamo un totale di ben quattro microfoni e quattro altoparlanti. Assente illustre è il sensore per le impronte digitali, che viene sostituito (benché solo parzialmente) dallo sblocco tramite il Face ID bidimensionale. Non certo il massimo per la sicurezza del dispositivo, specie considerato che tutte le altre proposte sulla medesima fascia di prezzo hanno uno scanner per le impronte digitali posizionato nel pulsante di accensione.



L'esperienza tablet secondo Xiaomi: MIUI 14 for Pad

Le fotocamere sono un tratto distintivo di Xiaomi Pad 6, più in termini di design che a livello di hardware. Nello specifico, il camera bump posteriore, con la sua forma squadrata, ricorda molto quello degli smartphone della linea Xiaomi 13, esattamente come quello degli iPad somiglia all'alloggiamento per le fotocamere posteriori degli iPhone.

Non vi traggano però in inganno le dimensioni del vano camere: Xiaomi Pad 6 ha una sola fotocamera posteriore, una lente OmniVision OV13B f/2.2 da 13 MP con dimensioni pari a 1/3.06" e pixel da 1,12 µm. Quest'ultima supporta l'autofocus PDAF e può registrare video a 30 fps in 720p, 1080p e persino in 4K. Al suo fianco, troviamo un flash LED e un sensore ausiliare da 2 MP.

Invece, la selfie-camera è una Hi-846 di SK Hynix, una lente da 8 MP f/2.2 con dimensioni dei pixel pari sempre a 1,12 µm. Anche in questo caso, abbiamo la registrazione video in 720p e in 1080p a 30 fps, ma non si raggiunge il 4K.

Al netto delle specifiche tecniche (e per via dell'uso previsto per il tablet), la selfie-camera è di gran lunga la fotocamera migliore delle due, grazie anche al supporto per la funzione FocusFrame, che permette di mantenervi centrati nelle videochiamate tagliando parte dell'inquadratura ad ogni vostro movimento. Anche la fotocamera posteriore non è male, ma sicuramente non vorrete usarla come sensore di riferimento per le foto delle vacanze: al contrario, se la cava benissimo nella scansione di documenti stampati, in modo da completare al meglio i vostri appunti digitali.



In generale, l'app Fotocamera è quella stock di Xiaomi, mentre il sistema operativo di Xiaomi Pad 6 è Android 13, ovviamente con personalizzazione MIUI 14.

MIUI 14 per Pad - questo il nome completo scelto per i tablet - è una versione di MIUI 14 pensata per adattarsi agli schermi di grandi dimensioni.

Ciò significa, per esempio, che molte app hanno una visualizzazione a due colonne e che il multitasking è più fluido che su smartphone, dove invece questa funzionalità viene lasciata in secondo piano dal grosso degli utenti. Accanto ad un pizzico di bloatware, quanto basta per gli standard Xiaomi, l'esperienza del software del Pad 6 è esattamente quella che ci si potrebbe aspettare da un qualsiasi prodotto della compagnia cinese: le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia ci sono e sono numerose, a partire dalle cartelle app (anche di grandi dimensioni) e dai numerosi widget; le app di sistema sono quelle offerte da Xiaomi anche sui suoi smartphone e vengono tutte raccolte sulla homepage (con il "cassetto app" attivabile tramite le Impostazioni).

Nulla di nuovo sotto il sole, insomma; tuttavia, se Xiaomi Pad 6 deve essere un device di complemento pensato per chi già possiede un telefono della medesima compagnia, va benissimo così.

Ottimo, infine, il lavoro fatto sulle gesture specifiche per tablet e per il multitasking, che sono numerose e che vengono tutte raccolte in un apposito "manualetto" digitale nelle Impostazioni.