Xiaomi Qin 1S Recensione: 15 giorni di autonomia e IA per il feature phone

Questa non è una delle tipiche recensioni che trovate sulle pagine di Everyeye Tech. Non lo è perché Xiaomi Qin 1S è un cellulare venduto esclusivamente sul mercato cinese (lo abbiamo fatto importare) e non lo è perché stiamo parlando di un dispositivo atipico che vuole farci fare un tuffo nel passato. Stiamo infatti parlando di quel telefono AI 4G simile a un Feature Phone annunciato nel 2018 in Cina e reso disponibile per l'importazione in Italia solamente a maggio 2019.

Ben consapevoli degli innumerevoli problemi a cui saremmo andati incontro acquistando un telefono venduto solamente in Cina (d'altronde, lo abbiamo fatto molte volte, come nel caso di Lenovo Z5 Pro), abbiamo deciso di importare lo stesso Xiaomi Qin 1S per vedere cosa si è inventata l'azienda in madrepatria. Lo abbiamo acquistato a circa 60 euro, ma in Cina viene venduto a un equivalente di circa 40 euro (25 euro nella versione Qin 1 2G). Imbarchiamoci quindi in questa, forse un po' folle, analisi di Xiaomi Qin 1S.



Caratteristiche tecniche e design

Xiaomi Qin 1S è un dispositivo veramente strano già a partire dalla scheda tecnica. Il display ha un pannello IPS da 2,8 pollici con risoluzione QVGA (240 x 320 pixel) con protezione Gorilla Glass. Inutile quindi fare un'attenta analisi della qualità visiva dello schermo, visto che stiamo parlando di risoluzioni e dimensioni appartenenti al passato. Per capirci, stiamo parlando di un display molto simile a quello del Nokia 3310 2017, che però in questo caso è leggermente più grande. Niente sensori di luminosità, fotocamere e touchscreen, ma bassa risoluzione, tastiera fisica e dimensioni compatte.

Siamo tornati indietro di quasi dieci anni insomma. In particolare, Xiaomi Qin 1S ci ha ricordato, con le dovute differenze, i cari vecchi telefoni di Samsung, come il C3530 (2011). Il design candybar, la tastiera fisica, il pulsante centrale per muoversi nei menu: gli elementi caratteristici di quell'epoca ci sono tutti.

Tuttavia, Xiaomi Qin 1S si contestualizza nel mercato odierno e per questo motivo implementa delle funzionalità tipiche dell'attuale mondo degli smartphone. Stiamo parlando della porta USB Type-C, dello slot Dual Nano SIM + microSD, della porta infrarossi (che permette di utilizzare Qin 1S come un telecomando), degli speaker stereo AAC 1511 e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di alcune applicazioni moderne. Non manca anche il supporto al 4G, anche se ovviamente le funzionalità online sono limitate in Italia.



Tuttavia, il nostro obiettivo non è quello di capire quanto il dispositivo sia utilizzabile nel nostro Paese (solo degli appassionati fino al midollo potrebbero utilizzare Qin 1S in Italia), ma vedere fino a dove si stanno spingendo i cinesi con la tecnologia low cost. Non manca ovviamente anche il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth 4.2.



Sotto la scocca troviamo invece un processore dual-core SC9820E di Unisoc operante alla frequenza massima di 1,3 GHz. Per chi non lo sapesse, si tratta di un SoC utilizzato spesso nei dispositivi KaiOS pensati per i mercati emergenti. Troviamo poi 512MB di RAM e 512MB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 32GB). Non manca una batteria da 1480 mAh, che riesce a garantire circa 15 giorni interi di autonomia.

Le dimensioni di Xiaomi Qin 1S sono pari a 13,20 x 5,38 x 0,85 cm, per un peso di circa 150 grammi. Le colorazioni disponibili sono Grigio, Bianco, Giallo e Rosso. Noi, come potete vedere dalle foto, abbiamo testato quest'ultima. Tirando le somme, potremmo definire Xiaomi Qin 1S come un ibrido tra i telefoni del passato e gli smartphone attuali.



Il concetto di Feature Phone ci ha sempre attirato, ma in questo caso risulta sicuramente ancor più interessante che in passato perché cerca di diventare un "tuttofare", dando in mano all'utente cinese un dispositivo in grado di fungere da telefono (con tanto di Dual SIM), da telecomando, da player musicale, da traduttore vocale istantaneo e da hotspot che al contempo non deve essere ricaricato per circa 15 giorni.



Software e configurazione iniziale

La prima cosa da fare quando si importa un dispositivo venduto esclusivamente sul mercato cinese è ovviamente cercare di configurarlo in una lingua di più facile comprensione. In questo caso, l'unico idioma supportato, oltre al cinese, da Xiaomi Qin 1S è l'inglese, configurabile dalle Impostazioni del telefono. Il problema è che il dispositivo arriva ovviamente già configurato in cinese e abbiamo quindi dovuto ricorrere al buon Google Lens per riuscire a tradurre le scritte e impostare la lingua inglese.



Una volta terminata la configurazione iniziale, abbiamo trovato ad attenderci il sistema operativo proprietario chiamato Mocor5, in questo caso alla versione 4.4.4. Si tratta di un OS ancora embrionale e infatti i numerosi aggiornamenti che Xiaomi ha effettuato durante la nostra prova sono andati anche a modificare alcune funzionalità che non riuscivano a funzionare a dovere.



Per farvi un esempio concreto, un update ha spostato il Browser, che risulta comunque accessibile tramite un "menu secondario" ma non è più visibile nel drawer delle app. Il Browser di Qin 1S fa infatti molta fatica a collegarsi ai siti, in alcuni casi non riuscendo nemmeno a caricare correttamente le immagini e smettendo di funzionare quando si prova ad avviare un video.



Inoltre, durante l'utilizzo del Browser appare a schermo l'icona del "mouse" che va mossa con l'apposito tasto centrale, cosa che risulta particolarmente scomoda. Insomma, il Browser è al limite dell'utilizzabile e quindi gli sviluppatori hanno deciso di relegarlo a funzionalità secondaria, probabilmente fino a quando l'applicazione non sarà stata ottimizzata a dovere. Tuttavia, il fatto che un telefono di questo tipo rimanga continuamente aggiornato è sicuramente lodevole.



Il software di Qin 1S dispone comunque di molte funzionalità interessanti. Innanzitutto, troviamo le classiche app Rubrica, Contatti, Messaggi, Giochi (Snake e Tetris), Orologio, Calcolatrice, Note, File Explorer, Musica, Download, Galleria e Registratore vocale.

Le funzionalità che però distinguono il telefono di Xiaomi dagli altri dispositivi di questo tipo sono l'assistente vocale proprietario Mi AI, DuoQin Chat (un sistema di messaggistica istantanea che si collega a WeChat), Meteo (che si basa sulla localizzazione GPS), Remote (permette di aggiungere dispositivi per utilizzare Qin 1S come telecomando), Internet Radio (sono disponibili moltissime stazioni radio cinesi) e Duoqin Translator. In particolare, quest'ultimo è un traduttore vocale multilingua in tempo reale.

Le lingue supportate sono in totale 62 e ovviamente non manca anche l'Italiano. Interessante anche la presenza nelle Impostazioni della funzionalità di hotspot. Insomma, per il prezzo richiesto le possibilità offerte sono molte.



Esperienza d'uso

Come avrete capito, Xiaomi Qin 1S è un dispositivo pensato tenendo bene a mente il mercato cinese. Per questo motivo, non abbiamo avuto modo di testare a dovere alcune funzionalità durante la nostra prova. Esse sono infatti collegate all'account Douqin, che deve per forza di cose essere registrato con un numero di telefono cinese. Questo non ci ha purtroppo permesso di testare, in particolare, la traduzione istantanea da una lingua all'altra. Ribadiamo: solamente degli appassionati fino al midollo possono pensare di utilizzare questo telefono in Italia.

Nonostante questo, le altre funzionalità principali, come l'assistente vocale, la funzionalità "telecomando" e tutto ciò che concerne le chiamate e i messaggi hanno funzionato correttamente anche senza account.



L'assistente Mi AI è ovviamente in cinese, ma con l'aiuto di Google Traduttore siamo riusciti a comprendere lo stesso il suo funzionamento. Si tratta di una funzionalità molto simile a Google Assistant ed è in grado di fare esattamente tutto ciò che ci si aspetta da un assistente vocale, dalle ricerche online fino alle azioni quotidiane basilari. D'altronde, l'azienda cinese ha già rilasciato da parecchio tempo il suo speaker intelligente chiamato Mi AI Speaker e le funzionalità sono quelle, anche se in questo caso non è presente il supporto alla lingua inglese.

Parlando dell'autonomia, possiamo invece confermare i 15 giorni promessi dal produttore, mentre sulle prestazioni ovviamente c'è poco da dire, vista la leggerezza del sistema operativo. Tirando le somme sull'esperienza di utilizzo, sconsigliamo l'acquisto di Xiaomi Qin 1S in Italia, ma la nostra prova ci ha permesso di capire da vicino quanto la società cinese stia lavorando e cercando di innovare anche nella fascia di prezzo super low cost.