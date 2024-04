Xiaomi Robot Vacuum X20+ Recensione: Xiaomi fa centro e alza l'asticella

Con il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20+, Xiaomi punta ad alzare ulteriormente l'asticella in un segmento di mercato dove i suoi prodotti sono già molto popolari: la pulizia domestica.

Disponibile per il preordine in Italia a partire dal 16 Aprile alle ore 10 di mattina (fase che durerà fino alle 23:59 del 22 aprile), il nuovo Vacuum X20+ sarà ufficialmente in vendita a partire dal 23 aprile 2024 al prezzo di 399,99 euro sullo shop ufficiale mi.com. Inoltre, chi deciderà di prenotarlo o acquistarlo dal 16 al 30 del mese, riceverà 50 euro di sconto sul prezzo di listino.

Nel corso delle ultime settimane, ci siamo affidati alla new entry della gamma Xiaomi Vacuum nel periodo delle cosiddette "pulizie di primavera" per aiutarci nell'aspirazione e nel lavaggio ordinari della casa. Lo abbiamo utilizzato per tutta la casa, tappeti inclusi: come se l'è cavata?



Non è piccolo, ma fa la sua figura

Partiamo da un presupposto: la confezione che vi ritroverete davanti nel momento in cui vi sarà consegnato non è piccola e compatta come quella che abbiamo aperto nella nostra recensione dell'Ecovacs Deebot T30 Pro Omni.

Al contrario, la stazione di ricarica di Xiaomi Robot Vacuum X20+ necessita di una buona dose di spazio non solo per le dimensioni, legate al sistema di asciugatura del panno, al doppio serbatoio per l'acqua e al sacco per la polvere, ma anche per la pedana sottostante dove si andrò a inserire il robot per la ricarica, per effettuare il risciacquo e per svuotare la polvere: tanto per cominciare, quindi, dovete montarlo in una posizione libera da ostacoli. Questa per molti potrebbe essere una limitazione, ma nella nostra valutazione riteniamo che sia un compromesso più che accettabile anche alla luce delle funzionalità che offre e soprattutto della qualità a livello di pulizia.

La configurazione è molto semplice, così come il montaggio: nella confezione troverete la stazione di ricarica già montata e pronta per l'uso (bisognerà solo riempire il serbatoio bianco con l'acqua fino al punto indicato).



Discorso diverso per il robot, che arriva privo delle spazzole e dei panni sottostanti, che vanno inseriti ad incastro e sono presenti in una busta a parte: tale procedimento è comunque molto intuitivo e richiede pochi secondi.

A questo punto, non dovrete fare altro che accenderlo e procedere con la configurazione attraverso l'applicazione Xiaomi Home per iOS o Android, che dà il via a tale processo collegandolo alla rete WiFi.

Fatto questo, potete procedere con la mappatura della casa, che avviene in maniera non estremamente veloce (nel nostro caso per mappare un'abitazione da 90mq ha impiegato circa 55 minuti) ma precisa, grazie al sensore LSD Laser presente sulla parte anteriore che è in grado di riconoscere ostacoli, sedie, tappeti, ma anche piante, animali domestici e cavi.



Terminata la mappatura, tramite l'applicazione è possibile dividere l'abitazione per stanze, dando ad ognuna di queste un nome, impostare barriere, ma anche le aree in cui sono presenti i tappeti.

L'esperienza tramite l'app è in generale molto semplice e intuitiva, e anche i meno esperti o pratici non faticheranno a prendere subito confidenza con il loro nuovo robot domestico.

Nel nostro caso non abbiamo potuto provare questa funzione, ma Xiaomi ci ha spiegato che il sistema di navigazione laser LDS consente a Xiaomi Robot Vacuum X20+ di effettuare anche la mappa multi piano per le abitazioni che si articolano su più livelli.



Come pulisce (e lava)?

Ma veniamo a quello che è stato il fulcro della nostra prova: il lavaggio. Dopo aver eseguito la mappatura della nostra abitazione, diviso le stanze, impostato le barriere (una volta stava "scappando" in quanto avevamo il portone aperto e si è spinto a pulire l'ingresso del condominio, fermandosi e tornando indietro quando ha riconosciuto le scale) e le zone in cui non deve pulire, abbiamo testato le varie modalità messe a disposizione dall'applicazione Xiaomi Home.

Sotto questo punto di vista, la flessibilità è totale: è disponibile un pannello denominato "Modalità Standard" dove è possibile scegliere tra aspirazione, aspirazione e lavaggio, pulizia pavimento oppure aspirazione prima del lavaggio.

La differenza tra "aspirazione e lavaggio" e "aspirazione prima del lavaggio" è data dal fatto che la prima modalità esegue esegue le due operazioni in contemporanea, mentre la seconda effettua prima una passata di aspirazione e dopo procede al lavaggio, consumando però più batteria. L'app, infatti, mostra un alert per avvisare di questa limitazione, ma nella nostra abitazione abbiamo effettuato più volte l'aspirazione prima del lavaggio senza la necessità di riportare a mano il robot alla stazione di ricarica per problemi legati all'autonomia.

Chiaramente, è possibile scegliere tra vari livelli di aspirazione e quantità di acqua da utilizzare per lavare il pavimento. A dimostrazione di come le operazioni siano meticolose, quando il robot procede con il lavaggio, nel momento in cui termina di lavare una stanza tornerà prima alla stazione di ricarica per sciacquare il panno, e quindi procedere con quella successiva.



In tal modo evita che lo sporco venga trascinato da una parte all'altra ed assicura che i panni siano sempre puliti, proprio come avviene con la pulizia a mano "tradizionale", che non fa rimpiangere in alcun momento. Questo aspetto non è scontato e non può che contribuire a rendere il nostro giudizio ancora più positivo.

La flessibilità totale, però, la si trova nel pannello "Modalità personalizzata" dove è possibile scegliere che operazioni effettuare per ogni stanza: ciò è utile se si hanno diversi tipi di pavimento, oppure se si vuole aspirare tutta la casa ma si desidera lavare solo determinate stanze.

Chiaramente, viene anche data la possibilità di programmare la pulizia in determinati orari, giorni oppure se lo si vuole fare una sola volta, mentre le "Scene Smart" permettono di creare delle automazioni che si avviano al verificarsi di determinate condizioni.

Al termine delle operazioni di lavaggio, i panni vengono rapidamente bagnati, ruotati e strofinati da alcuni getti d'acqua erogati direttamente nella stazione di ricarica che gli consentono di rimuovere lo sporco, dopo di che vengono asciugati all'aria per prevenire muffe e cattivi odori.



Uno degli aspetti che ci hanno maggiormente stupito riguarda non solo la meticolosità con cui il robot pulisce le superfici, ma anche l'abilità del sistema S-Cross nel rilevare gli ostacoli fermandosi a pochi millimetri da essi e riuscendo a raggiungere praticamente tutte le zone senza andare a sbattere contro mobili, piante, sedie o altro. Solo in una situazione è stato necessario il nostro intervento per sbloccarlo dai cavi, nella maggior parte delle operazioni di pulizia è riuscito ad evitarli senza troppi problemi.

Il lavaggio del pavimento avviene con due panni rotanti presenti nella parte sottostante del robot che ruotano 180 volte al minuto, i quali si sollevano automaticamente di 7 millimetri nel momento in cui rilevano i tappeti: questo sistema, spiega Xiaomi, è stato sviluppato per proteggerli dall'umidità. L'asciugatura dei panni lavapavimenti può essere impostata tramite l'applicazione Xiaomi Home: è possibile scegliere tra diversi lassi di tempo. Durante questa operazione si sente un piccolo rumore provenire dalla stazione di ricarica, che però è praticamente impercettibile anche di notte o quando si ha la TV accesa.

Il centro del robot è la stazione di ricarica che si occupa della manutenzione dell'aspirapolvere senza richiedere alcun intervento: non solo sono presenti due serbatoi dell'acqua da 4 litri ciascuno (uno per quella sporca ed uno per quella pulita, per cui è stato necessario un refill solo dopo oltre una settimana di utilizzo quotidiano) ma anche un sacchetto per la polvere che è difficile da riempire (Xiaomi parla di 75 giorni di utilizzo).

Ovviamente, è garantito anche il supporto con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, i quali consentono di controllare la pulizia con la voce o creando routine con i dispositivi Echo della gamma Amazon oppure con Google Nest.