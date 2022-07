Xiaomi Mi Smart Air Fryer Recensione: non chiamatela friggitrice

Su queste pagine siamo abituati a parlare di Xiaomi per la telefonia, per i televisori, per smartband e smartwatch (non perdete la nostra recensione della Xiaomi Band 7) e in generale per tutti i prodotti legati alla tecnologia offerti dal suo ampio catalogo. L'azienda cinese tuttavia non si è mai posta limiti, basta osservare la grande eterogeneità dei prodotti che vende in Cina e che piano piano stanno arrivando anche in Italia.

Tra questi troviamo la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, che ha venduto tantissimo nel nostro paese, complice un design sobrio e la facilità di utilizzo. L'abbiamo provata per diverse settimane e siamo giunti a una conclusione molto semplice: funziona bene, ha i suoi vantaggi ma non è un friggitrice, e questo vale per tutti i prodotti della stessa tipologia. Un difetto? Nient'affatto, l'importante è capire bene il tipo di dispositivo che si porta a casa puntando su una Xiaomi Mi Smart Air Fryer.

Design vincente

A differenza di molte friggitrici ad aria disponibili sul mercato Xiaomi ha puntato sulla semplicità e sulla sobrietà. La scocca bianca è quasi priva di pulsanti ed è minimale, facendo sembrare il prodotto semplice da usare (e lo è davvero). La maniglia serve ad estrarre il cestello dove inserire il cibo da cucinare, la cottura viene gestita da una semplice manopola e dal display OLED installato sopra di essa.

L'unico altro pulsante presente è quello per accendere e spegnere il dispositivo, non ci sono particolari orpelli estetici, in questo modo la Mi Smart Air Fryer può trovare spazio in ogni cucina senza risultare fuori luogo. Attenzione solo alle dimensioni, considerate che occuperà circa 24x25 cm sul piano d'appoggio della cucina, se avete tanti altri elettrodomestici meglio verificare che ci sia spazio.

Una volta estratto il vano di cottura si nota la griglia, che permette di cucinare su due piani o in alternativa di far cadere l'olio in eccesso (se utilizzato) nella parte inferiore, realizzata in materiale anti aderente. Il cestello è completamente lavabile in lavastoviglie, una comodità non da poco, ma ha un difetto: con i suoi 3.5 litri lo spazio è appena sufficiente per cucinare per due persone, il tutto senza esagerare con le porzioni.

A nostro avviso è questo il limite più grande della Mi Smart Air Fryer, ma è anche vero che un cestello più grande avrebbe reso le dimensioni eccessive.

É una friggitrice? No, meglio chiamarla forno ventilato

Come funziona una friggitrice ad aria? In realtà il termine fritto non è corretto associato a questi prodotti, perché la tipologia di cottura non è la stessa. Siamo di fronte a un piccolo forno capace di gestire flussi d'aria piuttosto forti al suo interno, con temperature che vanno dai 40 ai 200 gradi, controllabili in modo piuttosto fino.

Aria e calore, uniti alle dimensioni contenute del cestello, permettono di ottenere una cottura dei cibi che li rende croccanti, ma l'olio non è indispensabile, ecco perché di fatto non siamo di fronte a una friggitrice. Per molti questo potrebbe essere un limite, ma in realtà questo sistema di cottura ha molti pregi, soprattutto nella rapidità nel raggiungimento della temperatura richiesta e nella flessibilità di utilizzo. Un forno tradizionale impiega molto tempo per raggiungere la temperatura desiderata, consumando energia, nel caso della Mi Smart Air Fryer ne serve meno per poter iniziare a cuocere i cibi. Sul fronte versatilità poi è possibile decongelare, essiccare e addirittura far fermentare le pietanze, in base alle diverse esigenze che si hanno.

Nella cottura classica non bisogna pensare di essere di fronte a un forno tradizionale e nemmeno a una friggitrice, serve sperimentare un attimo per capire come utilizzarla al meglio. Pensiamo ad esempio a delle chips di patate tagliate con la mandolina. Mettendone la giusta quantità si ottiene un risultato ottimo, croccante ma non secco, basta spennellarle con un pizzico d'olio per cucinarle al meglio.

Se se ne mettono troppe tutte insieme però la cottura non sarà omogenea, la Mi Smart Air Fryer ricorda ogni tanto di smuovere il cibo al suo interno proprio per evitarlo. Nel giro di pochi minuti sono pronte per essere mangiate, il limite è che se ne possono fare poche alla volta. Abbiamo provato a fare dei toast, venuti molto bene, come anche a scaldare dei fritti comprati in rosticceria, compito in cui la Mi Smart Air Fryer spicca rispetto ad altri sistemi, restituendogli la giusta croccantezza quasi come se fossero stati appena fatti.

Altro vantaggio importante è dato dagli odori di cottura, che vengono trattenuti all'interno. Insomma, la Mi Smart Air Fryer ha diversi pregi e qualche limite, ma resta il fatto che le possibilità offerte sono davvero molte e permettono di avere un'altra opzione al di là del binomio padella-forno per la cottura dei cibi in casa. Il tutto con un occhio alla salute, ma qui tutto dipende da quanto olio si utilizza in fase di cottura. Usandolo con parsimonia si può effettivamente ridurre l'apporto calorico dato dai cibi, ma in alcune preparazioni il suo utilizzo è indispensabile per evitare che si secchino troppo.

Un forno smart

Un prodotto di Xiaomi non può non avere una componente tecnologica importante e la Mi Smart Air Fryer non fa differenza. É possibile infatti collegarla al Wi-Fi di casa per poter sfruttare l'applicazione Xiaomi Home, perno su cui si basa l'offerta software della casa cinese in ambito domestico. L'utilizzo o meno dell'app è del tutto accessorio, se preferite un approccio classico la Mi Smart Air Fryer può essere utilizzata in tutte le sue funzioni anche senza smartphone.

L'applicazione ripropone le stesse funzioni utilizzabili in manuale, semplicemente si usa lo schermo del telefono invece che quello sulla friggitrice per impostare i parametri di cottura. Sempre dall'applicazione si ha accesso a un ricettario con oltre 100 piatti, che spiega come preparare i cibi per la cottura e imposta poi la Mi Smart Air Fryer sulla temperatura e sui tempi di funzionamento ideali. Abbiamo detto che bisogna sperimentare con questo prodotto, ecco perché nel ricettario è possibile salvare ricette personalizzate, in questo modo una volta trovata la giusta modalità di cottura per una pietanza si possono salvare all'interno dell'applicazione tutte le impostazioni per ricrearla.