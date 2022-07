Xiaomi Smart Band 7 Recensione: è ancora la regina delle band low cost?

Xiaomi è una presenza costante nel mercato da più di due lustri e nel corso del tempo è arrivata a coprire i più svariati segmenti del settore tecnologico, dagli ormai conosciutissimi smartphone ai monopattini elettrici, passando per la domotica e tanto altro, proponendo dispositivi e gadget per tutte le tasche. Tra i meriti che possono essere attribuiti al colosso di Pechino ce n'è uno che ha contribuito particolarmente alla diffusione del brand, ovvero l'aver sdoganato l'utilizzo delle smartband con la celebre serie Mi Band: funzionalità, semplicità d'utilizzo e soprattutto un prezzo competitivo, hanno reso questi piccoli device dei veri best buy in grado di conquistare sempre più polsi. Come successo per gli smartphone, con la settima generazione anche la band sportiva ha subito il processo di rebranding perdendo il "Mi": Xiaomi Smart Band 7 punta a replicare il successo delle passate versioni proponendo uno schermo più ampio e alcune funzionalità aggiuntive utili per l'allenamento. Xiaomi sarà riuscita a proporre la smartband definitiva?



Stesso design ma con più spazio

La nuova Xiaomi Smart Band 7 consolida e migliora il design a cui l'azienda cinese ci ha abituati: la classica forma a goccia rimane invariata e porta in dote un display ancora più ampio.

Proprio questa è la principale novità estetica della smartband, che porta il pannello dagli 1,56 pollici di Mi Band 6 agli attuali 1,63 pollici: la diagonale più ampia consente una migliore lettura e soprattutto ha permesso l'implementazione delle interfacce che, in questo modello, sono state arricchite con grafiche e informazioni aggiuntive. Il corpo del gadget rimane invece invariato, tanto che i vecchi cinturini e il cavo di ricarica sono perfettamente compatibili, con tutta la sensoristica distribuita sul retro, pin inclusi. Il cinturino in gomma risulta piuttosto morbido e, in generale, la scelta dei materiali ci è sembrata buona. Nonostante le dimensioni più generose, la band targata Xiaomi aderisce bene al polso risultando abbastanza comoda. Il corpo centrale è caratterizzato da misure di 46,6 x 20,7 x 12,25 mm per un peso di 13,5 grammi.

Come ultimo fattore estetico va segnalata la presenza di tante nuovissime watch face, oltre 100, studiate per questo specifico dispositivo e dotate di doppia interfaccia grafica per sfruttare al meglio la funzionalità di always-on-display.



Specifiche tecniche e sensori

La nostra analisi tecnica inizia dal già citato display: il pannello AMOLED offre una risoluzione di 192 x 490 pixel con una densità di 326 PPI e in grado di raggiungere i 500 nit di luminosità. Lo schermo risulta quindi perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole e offre colore brillanti che ben si adattano ai nuovi menù. Purtroppo, Xiaomi non ha ancora introdotto un sensore di luminosità e ogni regolazione in questo senso va effettuata manualmente, anche se è possibile impostare la Modalità Notte che abbassa automaticamente l'intensità dell'illuminazione a un orario prestabilito o automaticamente al tramonto.

Il touchscreen risulta piuttosto reattivo e la superfice più ampia del 25% rispetto ai vecchi modelli consente una digitazione più agevole. Come succedeva nella passata versione il display può essere attivato ruotando semplicemente il polso ed è possibile regolare l'intensità della rilevazione attraverso l'applicazione dedicata.

Passando ai sensori, Xiaomi Smart Band 7 mette a disposizione un sensore a 6 assi per la rilevazione della frequenza cardiaca (invariato rispetto al passato), un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico. Le rilevazioni dei battiti risultano piuttosto precise, specialmente quando la band è saldamente allacciata al polso. Rimane da migliorare la velocità di rilevazione che è ancora troppo poco sensibile, specialmente in caso di cambiamenti repentini.

Ovviamente è possibile attivare il monitoraggio 24H che continua a raccogliere dati anche al di fuori degli allenamenti. Nella stessa sede trova spazio il sensore per la rilevazione dell'SpO2: anche in questo caso i livelli di ossigenazione del sangue risultano abbastanza precisi e affidabili, a patto di tenere ben stretta la band, ed è possibile il monitoraggio continuo che entra in funzione quando non si è in stato di moto. Ottima la funzionalità di rilevamento del sonno, che mantiene standard elevati e registra con precisione orari, durata e qualità del sonno (respirazione compresa). Grazie a questa funzionalità è poi possibile attivare la Modalità ND automaticamente quando si dorme. In aggiunta a quanto detto, va segnalata la rinnovata presenza della misurazione dello stress, dei passi percorsi, delle calorie bruciate e del consumo energetico.

Mancano NFC e supporto ad Alexa, presenti invece in una versione premium non ancora commercializzata in Europa e che, con tutta probabilità, arriverà solo più avanti. Mancanza più sensibile è invece quella del GPS: Xiaomi non ha ancora preso in esame questa possibilità rendendo di fatto indispensabile l'utilizzo dello smartphone ogni qualvolta si voglia registrare il proprio percorso di allenamento, una mancanza notevole soprattutto per gli sport acquatici.

Sul fronte dell'autonomia, Xiaomi Smart Band 7 passa dai 125 mAh della vecchia batteria ai 180 mAh della nuova versione, promettendo fino a 14 giorni dichiarati. Nella nostra prova, tuttavia, attivando la rilevazione della frequenza e dell'Sp02 24H, l'always-on-display, il monitoraggio del sonno, un allenamento al giorno e bluetooth sempre collegato, la band non ha mai superato i 4 giorni di durata. La ricarica risulta, però, piuttosto rapida e per passare da 0 a 100 impiega poco più di 2 ore.



Fitness e personalizzazione

Dal punto di vista sportivo, pur rientrando nella categoria economica, la Xiaomi Smart Band 7 mostra i muscoli e offre funzionalità di tutto rispetto, aggiungendo diverse novità rispetto al passato: le attività sportive rilevabili sono ben 120 (90 in più rispetto alla Mi Band 6) e vanno a coprire praticamente quasi tutti gli sport e molte attività singole. Va detto da subito che in molti casi gli elementi monitorabili sono gli stessi; tuttavia, per le attività principali, la personalizzazione degli allenamenti è maggiore. La nuova interfaccia consente di avere più informazioni a schermo, spesso accompagnate da grafici semplici ma funzionali.

Quasi tutti i parametri di Xiaomi Smart Band 7 possono essere gestiti e personalizzati dall'applicazione Mi Fitness che, dopo una partenza altalenante, ha ora trovato una certa stabilità. Dall'app è possibile scegliere i quadranti, attivare i monitoraggi, scegliere i widget da tenere a portata di mano, personalizzare i menù e ovviamente tenere traccia di tutti i parametri e registrare gli allenamenti. Nel complesso la smartband di Xiaomi si comporta egregiamente e lo fa anche e soprattutto in funzione del suo prezzo, mettendo in campo funzionalità che siamo abituati a vedere in dispositivi ben più costosi e risultando ancora, al netto di alcune mancanze, una delle migliori proposte disponibili sul mercato.