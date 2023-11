Xiaomi Watch 2 Pro Recensione: un quasi-top di gamma a meno di 300 euro

Xiaomi progetta smartwatch da anni, ormai. Il panorama dei wearable dell'azienda cinese è davvero sconfinato e spazia dagli orologi smart veri e propri alle smartband e ai fitness tracker.

Non solo: il mondo degli indossabili del gruppo Xiaomi è reso ancor più variegato dal vasto numero di sub-brand che la affiancano nella proposta ufficiale. Oltre a Xiaomi, anche Redmi e POCO fanno parte della grande famiglia degli smartwatch di Pechino, che si estende inoltre anche al mondo di AmazFit e Zepp, altri due marchi che gli amanti degli orologi intelligenti hanno ormai imparato a conoscere bene.

In questo scenario, il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro rappresenta un punto di svolta nell'approccio dell'azienda cinese ai device smart, segnato dall'adozione (tardiva ma comunque gradita) di WearOS e dalla partnership con Google lato software, nonché da un riposizionamento di mercato che punta alla fascia alta, andando all'inseguimento di Pixel Watch e di Samsung Galaxy Watch con un prodotto solido, ben realizzato e senza troppi compromessi, per giunta ad un prezzo davvero accattivante.



Una confezione minimale e un design senza tempo

Xiaomi Watch 2 Pro è stato lanciato in Italia insieme agli smartphone della serie Xiaomi 13T e a Xiaomi Smart Band 8, a fine settembre. Lo smartwatch viene venduto a partire da 269 Euro su Mi.com: il prezzo di partenza è piuttosto basso, ma si riferisce alla variante Bluetooth del dispositivo.

Se volete acquistare la versione con supporto alla connettività LTE via eSIM, invece, dovrete spendere 329 Euro.

Questi prezzi pongono Xiaomi Watch 2 Pro in diretta competizione con il Galaxy Watch 6, il cui prezzo oscilla in rete tra i 280 e i 300 Euro. Si tratta invece di un costo nettamente inferiore rispetto a quello di Google Pixel Watch 2, disponibile a 399 Euro (qui la nostra recensione di Google Pixel Watch 2), e dell'Apple Watch di Serie 9, che può essere acquistato a partire da 459 Euro. In altre parole, la proposta di Xiaomi si colloca appena al di sotto degli smartwatch top di gamma in termini di prezzo, anche se la sua scheda tecnica e il suo hardware sono comparabili a quelli delle proposte di Samsung e di Google. Ovviamente, per tenere basso il prezzo a parità di specifiche il colosso cinese ha dovuto lesinare su qualcosa: in questo caso, in particolare, Xiaomi è andata al risparmio sul contenuto della confezione del Watch 2 Pro, che oltre al dispositivo e e al caricatore magnetico (dotato di due pin fisici per "bloccare" il device in posizione) non presenta cinturini di ricambio per chi ha un polso molto grande o molto piccolo.



Una mancanza su cui l'utente medio può tranquillamente sorvolare, anche perché il cinturino offerto in dotazione con l'orologio ha numerosi fori ed è tutto sommato di buona fattura, almeno nella versione che abbiamo potuto testare.

Infatti, Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile in due varianti, una con cassa di colore grigio e cinturino in pelle marrone (quella che ci è stata fornita da Xiaomi e che vedete nelle foto a corredo di questa recensione) e l'altra con cassa nera e cinturino in gomma fluorurata nera. Non esistono invece varianti dello smartwatch con cassa più grande o più piccola di quella standard: Xiaomi Watch 2 Pro ha una cassa tonda da 46 millimetri, dunque non proprio la più piccola sul mercato, che però conferisce al prodotto un design elegante e un feeling senza tempo. La scelta del produttore potrebbe spiazzare qualche acquirente, ma è controbilanciata da un peso di soli 54 grammi, che non fa sentire l'orologio neanche dopo un utilizzo prolungato, nonostante lo spessore elevato. In più, le sue dimensioni hanno permesso a Xiaomi di implementare un ampio pannello AMOLED da 1,43" con risoluzione 466 x 466 pixel e densità di pixel pari a 326 ppi. Il display è uno dei punti di forza del device, se non altro per la sua diagonale generosa e per la sua luminosità massima pari a 600 nit, che permette una buona visibilità delle informazioni anche sotto la luce solare diretta, facendo felici gli amanti degli sport outdoor.

Sul lato, infine, abbiamo la ghiera centrale, che funge anche da tasto per le applicazioni, insieme ad altri due pulsanti fisici che richiamano al volo le app aperte di recente e gli allenamenti preimpostati da Xiaomi. Inoltre, vale anche la pena di ricordare che Xiaomi Watch 2 Pro è resistente alla polvere e all'acqua fino a cinque atmosfere di profondità.



Hardware e sensori da puro top di gamma

Xiaomi non ha lesinato sull'hardware del suo smartwatch di nuova generazione. Sotto la scocca del Watch 2 Pro, infatti, troviamo uno Snapdragon W5+ Gen1 di Qualcomm, che rappresenta lo stato dell'arte dei SoC per orologi smart: si tratta di un chip più avanzato dello Snapdragon W5 Gen1 (o Qualcomm Wear 5100) implementato da Google sul Pixel Watch 2 e se la gioca con l'Exynos W930 di Galaxy Watch 6. Al chip - realizzato con nodo TSMC a 4 nm - si accompagnano 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB: se la seconda è più che sufficiente, la prima sembra arrancare nella fase di avvio dello smartwatch, anche se la (relativa) lentezza di avvio potrebbe più facilmente essere dovuta a un'ottimizzazione del sistema operativo ancora da migliorare, che spiegherebbe anche delle animazioni e delle transizioni non proprio fluidissime in alcuni casi.

Il passaggio da un sistema operativo proprietario a WearOS - di cui parleremo meglio tra poco - ha poi comportato una riduzione della durata della batteria di Xiaomi Watch 2 Pro a confronto con quella del predecessore. Si tratta di un compromesso già calcolato se si intende sposare il sistema operativo di Google: la batteria da 495 mAh del dispositivo dura tra le 36 e le 48 ore, ma non si spinge oltre, almeno in condizioni normali. Molto comunque dipende dalle vostre preferenze in termini di uso generale e di monitoraggio della salute: attivando la modalità always-on e il monitoraggio biometrico continuo, infatti, l'autonomia massima scende rapidamente.



Un vero peccato, perché in diversi casi ci è capitato di caricare Xiaomi Watch 2 Pro di notte, in modo da essere certi non ci avrebbe abbandonati a metà del giorno successivo. Spesso, però, ciò significa rinunciare al monitoraggio del sonno, che tuttavia viene svolto egregiamente dal device.

Con il tempo vi abituerete sicuramente a mettere in carica l'orologio prima di andare a letto e ad indossarlo dopo esservi coricati, ma sulle prime il procedimento è contro-intuitivo e poco "amichevole", specie per chi arriva dal mondo degli smartwatch Xiaomi, Redmi e AmazFit di scorsa generazione, per i quali l'autonomia residua non è mai stata un problema. Oltre al tracking del sonno, Xiaomi Watch 2 Pro presenta una lunga serie di altri sensori, tra cui quello per la frequenza cardiaca, quello per l'ossigenazione del sangue, quello per il ciclo mestruale e quelli per la temperatura e la composizione corporea, che stanno diventando sempre più comuni ma che ancora non si vedono tutti i giorni sugli orologi smart. La misurazione della BMI, in particolare, viene effettuata tramite impedenzometria, fornendo risultati abbastanza accurati. In generale, tutti i sensori sono affidabili, facendo di Xiaomi Watch 2 Pro un fitness tracker davvero ottimo - forse addirittura il migliore sulla piazza per fascia di prezzo. Ciò significa anche che il dispositivo fornisce dei resoconti di fine allenamento accurati e precisi, grazie anche al GPS.



Le tante luci e poche ombre di WearOS

È tutto oro quel che luccica? Quasi.

Sulla carta, il software di Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe essere il punto forte dello smartwatch. L'orologio arriva con WearOS 3.5 preinstallato: siamo ancora un passo indietro rispetto a Samsung e Google, ma la presenza di un SoC Qualcomm di ultima generazione sotto la scocca del prodotto suggerisce che WearOS 4 arriverà, prima o poi.

WearOS è croce e delizia di Xiaomi Watch 2 Pro, poiché porta con sé tanti, tantissimi vantaggi rispetto ai sistemi operativi proprietari, ma causa anche alcuni spiacevoli problemi di cui non possiamo evitare di parlare.

Primo, come già accennato, l'autonomia della batteria non è delle migliori. Se volete un orologio che duri per più giorni, guardate altrove.

In secondo luogo, MIUI for Watch è un'interfaccia ancora giovane, e si vede. Le personalizzazioni grafiche non mancano, mentre la UI farà sentire "a casa" chi arriva da altri prodotti dello stesso ecosistema, che riconoscerà al volo la tendina per le azioni rapide, i widget e il design complessivo del sistema (nonché gran parte delle gesture implementate dal produttore).

Allo stesso modo, dall'esperienza di Zepp arrivano ben 150 modalità per allenamenti e sport diversi tra loro: un lavoro encomiabile e che, ancora una volta, dimostra che dietro al design classico dell'orologio si cela tanta sostanza per gli sportivi.



Purtroppo, però, il sistema di Xiaomi non è ottimizzato nel migliore dei modi: l'accensione dell'orologio è tutto sommato lenta, così come il suo sblocco se decidete di proteggerlo con un PIN, che si attiva quando togliete il device dal polso. Lo sblocco di Xiaomi Watch 2 Pro via PIN è necessario per inserire la propria carta di credito sullo smartwatch, che infatti supporta Google Pay, ma l'uso del (minuscolo) tastierino del dispositivo è decisamente scomodo, specie quando si è in movimento.

Certo, si tratta di un problema senza soluzione un po' per tutti: al momento, infatti, il riconoscimento facciale o l'impronta digitale su un orologio smart sono pura fantascienza.

Ci è poi capitato di notare alcuni microlag durante le operazioni di tutti i giorni, nonché delle animazioni un po' legnose.

Dalla parte opposta, però, WearOS dà accesso ad un parco app enorme, accessibile tramite Google Play Store e che comprende finalmente anche Whatsapp, permettendovi di leggere i messaggi e di rispondere direttamente dall'orologio. In parallelo, l'implementazione di altoparlante e microfono (insieme al collegamento via Bluetooth a cuffie ed auricolari) permette - specie nei modelli eSIM - di inviare e ricevere chiamate senza toccare il telefono: un ottimo modo per essere raggiungibili anche in palestra, sui mezzi pubblici o durante un'attività all'esterno, pur tenendo lo smartphone in tasca.



In ogni caso, il telefono torna ad essere essenziale per la raccolta e la visualizzazione dei dati biometrici e sportivi, che passa per l'app Mi Fitness di Xiaomi. Come sempre, quest'ultima ha un'interfaccia curata e intuitiva, che permette di visualizzare al volo i risultati degli allenamenti, i parametri vitali e tutte le informazioni sull'orologio. Una volta collegato lo smartwatch, inoltre, si potrà accedere a una sezione dell'app interamente dedicata a quest'ultimo, tramite la quale avrete modo di personalizzare il quadrante in uso sul device (le scelte sono tantissime, ma solo poche sono veramente ispirate ed eleganti), i widget attivi e le notifiche in arrivo, decidendo quali permessi fornire e quali app autorizzare.

Il tutto ammesso che siate in possesso di uno smartphone Android, ovviamente. Per il momento, infatti, Xiaomi Watch 2 Pro non è compatibile con iPhone e non rientra nemmeno nella lista dei device supportati da Mi Fitness su iOS. Non sappiamo se la situazione cambierà in futuro, ma per ora l'esperienza degli utenti Apple con il prodotto di Xiaomi è basilare e non prevede alcun tipo di sincronizzazione dei dati con il telefono: un vero peccato, anche se gli utenti iOS che preferiranno Xiaomi Watch 2 Pro ad un Apple Watch saranno veramente pochi.