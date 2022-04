Xiaomi Watch S1: un vero top di gamma con qualche piccolo difetto

Contemporaneamente al lancio degli smartphone top di gamma della serie Xiaomi 12, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche nella nostra recensione di Xiaomi 12 Pro, il colosso di Pechino ha presentato gli smartwatch Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active, due nuovi wearable che puntano a conquistare i cuori e soprattutto i polsi degli sportivi e non solo.

Dopo aver dettato legge nel campo delle più economiche band e messo da parte il primo esperimento con Mi Watch, Xiaomi volge lo sguardo alla fascia alta del mercato e propone un dispositivo, in una doppia variante, dotato delle più recenti tecnologie, con un design pulito e una costruzione solida, abbandonando definitivamente Wear OS e compiendo una scelta coraggiosa dal punto di vista del software con l'adozione del sistema proprietario MIUI Watch.



Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia di Xiaomi Watch S1, la variante "premium" della proposta, e siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza tra allenamenti e funzionalità smart.

Una costruzione al top

Iniziamo dal contenuto della confezione, dal design e dalla scelta dei materiali: proprio in questo frangente, infatti, emergono le caratteristiche esclusive che differenziano Xiaomi Watch S1 dalla variante più economica Active.

Oltre allo smartwatch equipaggiato con un cinturino in pelle di colore nero, dall'elegante box emergono un cinturino aggiuntivo in silicone antibatterico e l'esclusiva base di ricarica wireless. Xiaomi Watch S1 si presenta con tutta la sua eleganza sfoggiando un corpo circolare in solido acciaio inossidabile dalle dimensioni di 46.5 x 46.5 x 11 mm e un display AMOLED da 1.43 pollici protetto da vetro zaffiro sintetico.

Le linee sono semplici e pulite, si adattano comodamente al polso e, nonostante le dimensioni e il peso importante, lo smartwatch si indossa con una certa comodità. La percezione generale è chiara: siamo di fronte ad un dispositivo che punta in alto e sfida con successo, sul piano della costruzione, i top di gamma dei produttori più affermati del segmento.

Xiaomi Watch S1, quindi, ci ha pienamente convinti dal punto di vista estetico e qualitativo.

Un concentrato di tecnologia

Passando all'analisi del comparto hardware, si intuisce sin da subito che per Xiaomi Watch S1 l'azienda cinese non ha voluto accettare alcun compresso.

L'indossabile si presenta, infatti, come un vero e proprio concentrato di tecnologie a partire dai sensori: rispondono all'appello il cardiofrequenzimetro affiancato dal sensore per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, l'accelerometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico, il sensore atmosferico e quello per l'illuminazione ambientale.

Non manca il GPS integrato con pieno supporto a GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS, oltre al chipset wireless che garantisce la compatibilità con Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n da 2.4 GHz e Bluetooth 5.2. Presenti anche il microfono e gli speaker integrati, entrambi di ottima qualità, e il pieno supporto a NFC e Amazon Alexa.



Quanto all'autonomia, la batteria agli ioni di litio da 470 mAh garantisce una durata dichiarata di 12 giorni con utilizzo tipico: nel nostro caso, spingendo al massimo tutte le rilevazioni e utilizzando intensamente le funzionalità smart siamo arrivati al buon risultato di 6 giorni.

Uno smartwatch in due versioniXiaomi Watch S1 Active è la variante più economica della proposta e si distingue dal fratello maggiore per alcune scelte di design e per i materiali. La versione Active è infatti dotata di una semplice base di ricarica a pin, di un corpo in ottima plastica con dettagli più sportivi sulla parte frontale e di un solo cinturino in silicone. Se dal punto di vista hardware i due dispositivi sono pressoché identici, a cambiare è il prezzo: 179,99 Euro per questo modello.

Il dispositivo si ricarica comodamente in un paio d'ore tramite la base wireless o utilizzando le funzionalità di ricarica wireless inversa dei più recenti smartphone. Una menzione particolare merita il già citato display AMOLED da 1.43 pollici che può vantare una risoluzione di 466x466 pixel, un refresh rate a 60 Hz e picchi di luminosità ottimi.

Il pannello touch dotato di funzionalità Always-On-Display risponde in maniera fulminea, si attiva con la rotazione del polso e garantisce la piena visibilità in ogni condizione di luce.

Tanti i quadranti, o watchface, a disposizione, alcuni dei quali dotati di doppia grafica. Insomma, anche la dotazione hardware configura Xiaomi Watch S1 come un top di gamma a tutti gli effetti, compreso il fronte dell'affidabilità, dato che sensori e GPS sono precisi, rapidi e forniscono la registrazione di tutti i parametri vitali.

Mens sana in corpore sano?

Come abbiamo già raccontato in apertura, per i suoi dispositivi wearable Xiaomi ha compiuto una scelta coraggiosa, quella di affrancarsi dal sistema operativo di Google e sviluppare un software proprio, nel caso specifico MIUI Watch. Se da un lato questa svolta porta ad un controllo completo dell'ecosistema, dall'altro può condurre alla necessità di un maggior livello di ottimizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione con altre applicazioni.

Proprio questo aspetto segna uno dei più grandi difetti di Xiaomi Watch S1, ma facciamo un passo indietro.

Sotto il profilo della fluidità il nuovo smartwatch di Xiaomi non teme rivali: pannelli e menù scorrono alla perfezione, l'accesso alle app è semplice e immediato, l'interfaccia è ben fatta e permette un'estrema personalizzazione dei widget dai quali è possibile monitorare tutti i parametri vitali, gli allenamenti, il meteo e persino controllare musica e video.

Allo stesso modo, la gestione dell'attività sportiva è praticamente esente da problemi e i suoi 117 sport messi a disposizione consentono di coprire qualsiasi tipo di attività, ognuna delle quali con parametri specifici.

Se per la camminata e la corsa sono indispensabili i dati relativi al ritmo e alla cadenza, per il nuoto è possibile tenere traccia del numero delle bracciate e così via per molte altre discipline. L'aggancio del GPS è velocissimo e impiega un massimo di 5-10 secondi, così come è costante l'aggiornamento dei dati rilevati.

Dal punto di vista dell'attività sportiva, quindi, lo smartwatch di Xiaomi risulta un compagno fedele e affidabile e tutto può essere analizzato in maniera più approfondita attraverso l'applicazione Mi Fitness (ex Mi Wear), croce e delizia del dispositivo.

Proprio l'applicazione che accompagna Xiaomi Watch S1, sebbene indispensabile, è anche il suo più grande limite, in particolare sul versante delle funzionalità smart. Nonostante la dotazione hardware avanzata, lo smartwatch va incontro ad alcune restrizioni dovute al software.

Mentre si può rispondere alle telefonate direttamente dal dispositivo, utilizzando microfono e speaker integrati, la gestione delle notifiche è carente: lo smartwatch può, infatti, ricevere le notifiche di tutte le applicazioni scelte dall'utente ma la loro fruibilità si ferma alla mera lettura.

Non è possibile rispondere in alcun modo, nemmeno con messaggi preimpostati, cosa invece possibile su dispositivi molto meno costosi come Mi Band 6. Ancora, al di fuori dei widget e dell'elenco degli allenamenti, non è possibile organizzare in alcun modo il pannello delle applicazioni: si può solo decidere se installare o meno alcune app opzionali come la calcolatrice.

Sebbene l'analisi del sonno risulti molto efficace e precisa, inoltre, lo smartwatch può essere impostato in modalità notte solo manualmente, al contrario di quanto possibile su altri dispositivi che invece individuano automaticamente le fasi di riposo.

Carente, infine, l'integrazione con le principali app presenti sul mercato: ad oggi è possibile sincronizzare Mi Fitness solo con Strava e Apple Healt, manca completamente il supporto a Google Fit (che può essere aggirato importando i dati dalla più completa Zepp Life), mentre risultano molto positive l'esperienza con NFC, seppur limitato ad alcuni circuiti bancari, e quella con l'assistente vocale integrato. Amazon Alexa, infatti, risponde in maniera repentina e senza perdere colpi.