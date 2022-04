Yeedi Vac 2 Pro Recensione: l'evoluzione ottica dei robot aspirapolvere

Le pulizie di casa non sono una passione per tutti. Non è un caso, quindi, che sempre più persone stiano decidendo di dare una chance ai robot aspirapolvere, in modo da automatizzare la raccolta di polvere e sporco e il lavaggio del pavimento. Se pensate che basta premere solo un tasto, però, sbagliate strada, anche se ci stiamo avvicinando sempre più a questo scenario. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova il nuovo Yeedi Vac 2 Pro, un robot aspirapolvere tuttofare, in uscita nella giornata del 20 aprile 2022. Il prodotto si può trovare su Amazon Italia a un prezzo pari a 449,99 euro. In ogni caso, al fianco del robot abbiamo avuto l'occasione di mettere alla prova anche la stazione di svuotamento automatico, che viene venduta a parte a 199,99 euro. Il costo totale del pacchetto ammonta, dunque, a 649,98 euro.

Yeedi Vac 2 Pro: il robot che aspira e lava senza problemi

Yeedi Vac 2 Pro è tra i robot tuttofare di fascia alta (o almeno, uno dei flagship di questo settore), grazie anche e soprattutto alla sua potenza di aspirazione fino a 3.000Pa. Si tratta, inoltre, di una soluzione 2in1, adatta quindi sia per aspirare che per lavare i pavimenti e normalmente il robot viene fornito con la sua piccola base di ricarica, che si può posizionare a muro.

La potenza non manca e polvere, sporco e peli di animali spariscono senza troppi problemi. Al resto ci pensa la spazzola laterale, che mira a raggiungere angoli e spazi che risultano più complessi da pulire e a "imboccare" le impurità verso il rullo aspiratore.

Yeedi Vac 2 Pro effettua la pulizia sfruttando una vibrazione elettrica ad alta frequenza 480 volte/min in modo da spazzare via, a volte, anche le macchie sul pavimento. Non mancano tutti i sensori del caso, che consentono al robot di evitare in modo intelligente gli ostacoli e di effettuare la mappatura dell'abitazione per ricordare le varie zone. La tecnologia usata da Yeedi si affida a un sensore 3D Structured Light (la stessa tecnologia usata da Apple per il Face ID), che permette al robot di comprendere lunghezza, altezza e larghezza degli ostacoli presenti.



A livello di autonomia, le stime ufficiali indicano 240 minuti, ma anche in caso di scaricamento improvviso non ci sono problemi. Il robot, infatti, torna in automatico alla base di ricarica quando ne ha bisogno ma nel corso delle nostre prove ha sempre completato la pulizia prima di farlo.

C'è da dire che la ricarica completa richiede circa 6 ore e mezza e questo potrebbe fare un po' storcere il naso ma in realtà, se non avete a disposizione una casa di dimensioni particolarmente elevate, difficilmente avrete bisogno di maggiore autonomia.

La capacità del contenitore della polvere è di 420ml, mentre quella del serbatoio d'acqua è pari a 180ml.

A proposito di quest'ultimo, c'è un apposito scomparto del Vac 2 Pro da inserire nella parte anteriore: bisogna, quindi, riempire il piccolo serbatoio d'acqua, controllare che i connettori siano asciutti e inserire poi lo scomparto al posto di quello presente. Nella parte inferiore c'è, inoltre, un panno di pulizia che può essere tranquillamente rimosso e lavato. Per il resto, le indicazioni fornite dal robot a voce elettronica (ad esempio, "torno alla base di ricarica") supportano anche la lingua italiana e la gestione della pulizia avviene tramite app o controllo vocale, anche attraverso la Smart Home di Alexa o Google, ma consigliamo francamente un utilizzo più tradizionale tramite app.



L'altezza di Yeedi Vac 2 Pro è di 7,7 cm e il sensore fotografico che vedete nella parte anteriore del robot serve non solo in fase di configurazione per riconoscere il codice QR per il collegamento all'app sullo smartphone, ma la sua principale utilità è quella di garantire al robot una "memoria visiva". In poche parole, come spiegato anche nella recensione di Yeedi Vac Hybrid, riesce a riconoscere gli ambienti tramite fotocamera anziché sfruttando la solita, ingombrante torretta LIDAR presente sui principali competitor.

Insomma, Yeedi Vac 2 Pro è a dir poco completo, ma la "comodità totale" si può ottenere aggiungendo la stazione di svuotamento automatico. Quest'ultima può sostituire la piccola base di ricarica in dotazione e consente di raccogliere 30 giorni di sporco svuotando il robot al termine di ogni ciclo di pulizia.



L'attivazione dello svuotamento automatico avviene mediante un semplice pulsante presente all'interno dell'app ufficiale e una volta accumulato troppo sporco è possibile aprire la parte superiore della stazione per cambiare il sacchetto per la polvere da 2,5 litri.

Insomma, l'esperienza di configurazione e utilizzo è estremamente semplice e intuitiva: pressoché chiunque può farne uso senza troppi problemi .

Al netto di questo, ogni tanto ci saranno per forza di cose dei costi aggiuntivi per la manutenzione, tra panni di ricambio lavabili, eventuali ricambi per le spazzole e così via, la cui longevità è indicata all'interno dell'app.

I prezzi degli accessori consumabili non sono troppo elevati e soprattutto riuscirete a fare parecchie pulizie già solamente con la dotazione iniziale. In ogni caso, potete fare riferimento alla sezione Accessori dello store Amazon di Yeedi. Il sacchetto per la polvere della stazione di svuotamento, invece, può essere trovato sul portale ufficiale di Yeedi.

Ottima esperienza d'uso, anche se qualche bug non manca

Adesso che sappiamo le principali caratteristiche dei prodotti messi alla prova, è arrivato il momento di scoprire come si comporta nel quotidiano e dobbiamo ammettere che a livello di comodità ci siamo trovati molto bene.

Il motivo è presto detto: una volta montato il robot, registrato un account e configurata l'app Yeedi, disponibile sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple, sfruttare tutte le possibilità messe a disposizione dal prodotto è un gioco da ragazzi. La prima pulizia automatica servirà al robot per ambientarsi: Yeedi Vac 2 Pro è infatti in grado di realizzare una mappa delle stanze, rilevando gli ostacoli e fornendo all'utente un'immagine esemplificativa. In questa fase abbiamo potuto notare la bontà di tutte le tecnologie messe in campo per il rilevamento e abbiamo appositamente fatto muovere il robot fra tre stanze diverse, posizionando anche degli ostacoli in più per comprendere come si comporta nelle situazioni più complesse.



In questo contesto, l'unica cosa a cui è bene prestare attenzione è non lasciare sul pavimento oggetti che potrebbero compromettere la pulizia.

Non basta solamente premere sul tasto per l'avvio, ma ciò che va fatto è innanzitutto spostare tutto ciò che potrebbe essere particolarmente di ostacolo. Ci riferiamo però a elementi specifici, ad esempio cordicelle, cavi e nastri, che potrebbero "incagliarsi" nella zona del rullo. In modalità lavaggio, i tappeti vengono riconosciuti ed evitati in maniera intelligente, mentre in aspirazione può aumentare la potenza di aspirazione, anche se forse è meglio comunque rimuoverli del tutto prima della pulizia.

Quanto alle scale, se state facendo pulire al robot il secondo piano, potreste voler posizionare qualche ostacolo, in modo da evitarne la caduta. In realtà non sarebbe obbligatorio, ma in questi casi è sempre bene prendere tutte le precauzioni del caso.

A ogni modo, nell'app è presente anche una modalità di disegno sulla mappa che consente di fargli evitare delle zone specifiche, utile in questi casi. Molto dipende dalla struttura dell'edificio in cui volete svolgere le pulizie, ma sarà sempre necessario "preparare consapevolmente" le stanze prima di lanciare il robot al lavoro. Al termine della pulizia, poi, occorre rimuovere il panno inferiore in caso di lavaggio, in modo da poterlo igienizzare. Insomma, un minimo di lavoro rimane necessario, ma di fatto il robot vi consente di svolgere le operazioni di pulizia senza grossi problemi. Possiamo fornirvi pochi dati in termini di tempistiche per la pulizia, viste le miriadi di variabili in gioco, ma nei nostri test, la pulizia di tre stanze (a dir poco piene di ostacoli) per un totale di 26 m2, ha richiesto poco più di 40 minuti, dopo che il robot aveva già a disposizione la mappa (si tratta di pulizie successive alla prima) e in riferimento a un singolo passaggio.

Dall'app si può impostare il robot affinché "passi due volte", per una pulizia migliore. Altre opzioni sono relative, ad esempio, alla potenza di aspirazione e alla quantità d'acqua da utilizzare per il lavaggio. Le mappe generate dal robot si possono oltretutto modificare, ad esempio per facilitare a Yeedi Vac 2 Pro il lavoro in seguito alla modifica della struttura di una stanza.

Al netto di questo, l'app è davvero completa e in questa sede abbiamo solamente sfiorato la superficie di quanto possibile, considerato anche il fatto che il robot supporta l'aggiornamento del firmware e abbiamo ricevuto un update proprio nella fase finale della prova.

Non manca la possibilità di abilitare la funzione di pulizia continua, che permette al robot di riprendere le sue operazioni una volta completata la ricarica. Inoltre, si possono rinominare le stanze (specificando, ad esempio, che si tratta di una camera da letto) e impostare lo stato "Non disturbare", che consente di impostare una fascia oraria in cui evitare che il robot esegua la pulizia programmata o la pulizia continua, disattivando anche l'altoparlante e la luce.



Tornando sull'app, sono presenti una sezione relativa ai dati delle pulizie effettuate e un'area dedicata alle notifiche ricevute dal robot, nonché una scorciatoia che punta allo store online di Yeedi (utile per acquistare rapidamente gli accessori di cui si potrebbe avere bisogno). Insomma, a livello di possibilità offerte possiamo dirci assolutamente soddisfatti, in quanto il robot è completo sotto parecchi punti di vista.

Durante la nostra prova il robot è riuscito tranquillamente a pulire polvere e macchie, mentre abbiamo preferito rimuovere i tappeti per non avere troppi problemi in tal senso.



A ogni modo, sull'applicazione non tutto è perfetto, dato che si sfrutta la geolocalizzazione e a volte il robot non viene correttamente rilevato (in alcuni casi, abbiamo dovuto riavviare il router oppure spegnere e accendere nuovamente il robot).

Nella nostra prova abbiamo anche riscontrato qualche bug, come ad esempio la sezione delle notifiche che non manteneva sempre la cronologia (i messaggi push, invece, hanno sempre funzionato) e qualche inconveniente legato alle mappe, che si può incontrare spostando il robot. Attenzione, inoltre, alla richiesta del Wi-Fi e soprattutto al consiglio di utilizzo di una rete a 2,4 GHz (o anche "ibrida").

Infine, dovreste ponderare per bene il posizionamento della stazione di ricarica, dato che è necessario un certo spazio affinché il robot possa effettuare le "manovre" utili all'allineamento. La stazione, poi, dovrebbe essere ben posizionata e fissata a muro, altrimenti Vac 2 Pro potrebbe spostarla. Insomma, si tratta di un prodotto con più luci che ombre, che risulta però ottimo da utilizzare in casa mentre si fa altro o da programmare quando si è all'esterno, sfruttando un connubio di tecnologia interessante.