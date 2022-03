Yeedi Vac Hybrid Recensione: il robot intelligente anche senza Laser

Quello dei robot aspirapolvere è un mercato in continua espansione. Ce ne sono di tutti i tipi e formati, con un'offerta tuttavia fortemente polarizzata, dai più bassi e compatti con sensori di collisione a quelli dotati della famosa torretta laser per mappare la casa. In questo panorama, però, c'è qualcuno che continua a osare e sperimentare. Il suo nome è yeedi, una costola di Ecovacs che ha deciso di intraprendere una strada decisamente diversa con i suoi modelli Hybrid.



Evoluzione e perfezionamento della gamma è il nuovo yeedi vac hybrid, potente robot 2in1 proposto a 299 euro che lava e aspira, che non si pone limiti e che riesce a mappare la casa anche senza laser.

Cosa cambia? Tutto

L'idea di fondo è semplice per quanto brillante. Dove solitamente troviamo la torretta LIDAR, che impedisce il passaggio del robot negli spazi più angusti, qui prende posto un misterioso rettangolo smussato che nasconde al suo interno una fotocamera con tecnologia SLAM.

La sua funzione è quella di raccogliere immagini e dati sul soffitto e sul fondo dei mobili sotto ai quali andrà ad avventurarsi, acquisendo una memoria visiva degli spazi domestici e informazioni sufficienti per orientarsi tra le stanze.

Il doppio scopo della fotocamera è quello di semplificare enormemente la configurazione iniziale, che avviene attraverso un QR code generato dall'applicazione per smartphone, disponibile per Android e iOS rispettivamente su Play Store e App Store. Una volta installata l'app, il codice apparirà a schermo e dovrà essere mostrato alla fotocamera del robot, il quale in pochi istanti sarà pronto e visibile sullo smartphone.



Inoltre, lo yeedi vac hybrid può essere aggiunto alla Smart Home tramite Assistente Google o Alexa, tuttavia i comandi per Google Home sono abbastanza limitati. Diverso il discorso per l'assistente di Amazon, che ha un controllo più capillare sul device.

L'interfaccia è pulita e intuitiva. La lingua italiana non solo è presente per l'app ma anche per il parlato del robot, che ci avviserà a voce per il suo stato e per le attività in corso: una piacevole aggiunta, per nulla scontata per la fascia di prezzo e il tipo di prodotto.

La prima mappatura dell'abitazione sarebbe buona norma eseguirla - non solo per questo, ma per tutti i robot - con il pavimento quanto più libero possibile, in modo da massimizzare la superficie tracciata dal dispositivo. Già da questa prima fase ci si può rendere conto di come le cose siano sostanzialmente diverse rispetto ai soliti robot a collisione. Lui non vaga casualmente ma inizia sin da subito a disegnare il suo percorso in maniera molto ordinata.



Chiaramente anche gli urti saranno una componente imprescindibile della mappatura, dato che la fotocamera è puntata solo verso l'alto e non consente visione frontale. Per questo, qualche urto ci sarà e per avere un buon riconoscimento dei locali ci vorrà più di una passata.

In compenso, dopo aver completato questa fase il suo senso dell'orientamento sarà preciso e le sue traiettorie abbastanza pulite, a patto di trovarsi in un ambiente sufficientemente illuminato. Sì, perché trattandosi di un sistema ottico e non laser, anche la luce è essenziale per il corretto funzionamento della macchina.

Specifiche ed esperienza d'uso

Messe da parte le peculiarità di questo modello, è opportuno dare un'occhiata "sotto la scocca" per capire con che cosa abbiamo a che fare. La potenza è configurabile su tre livelli di aspirazione e per un massimo di 2300Pa, ben al di sopra delle soluzioni economiche ma altrettanto distante dai vertici della categoria (come mostrato nella recensione del Dreame W10).

Il serbatoio di raccolta per la polvere è di 450mL ed è dotato di filtro. Il posizionamento è del tutto simile alle controparti Ecovacs e, neanche a dirlo, i pezzi di ricambio sono perfettamente intercambiabili con i modelli pari fascia del brand principale, filtro incluso. Rispetto al primo modello, che rispondeva al nome di yeedi 2 hybrid, abbiamo una potenza maggiore ma perdiamo una delle spazzole laterali. A detta del produttore, una sola dovrebbe comunque essere adatta allo scopo e le nostre prove su strada non smentiscono questa affermazione. Con un approccio conservativo e al minimo della potenza si riesce a raggiungere un'autonomia invidiabile, ottimo per una vigorosa rinfrescata al pavimento di abitazioni dall'elevata metratura.



Per appartamenti di dimensioni standard - pensiamo al classico trilocale da 60-70 mq - anche a potenza massima si riesce tranquillamente a completare la pulizia. La batteria si rivela più che sufficiente anche per la funzionalità di pulizia e ripasso, quindi con doppio itinerario, sempre a massima intensità, che garantisce un elevato grado di pulizia.

Il rilevamento dei tappeti e delle moquette è eccellente e se abbiamo impostato una potenza media o minima dell'aspirazione, quando percepirà il cambio di superficie punterà automaticamente sulla massima potenza con la funzione Auto-Boost, per poi disattivarla una volta tornato sul pavimento. Sempre tramite app, si possono selezionare singole stanze da pulire. Con l'utile editor, inoltre, è possibile tracciare delle aree personalizzate da pulire o da evitare, un sistema molto interessante e preciso per pulire anche solo un paio di piastrelle su cui si sono accumulate briciole o altre impurità.



Quanto al lavaggio siamo su livelli entry level, com'era preventivabile. Il serbatoio è da 240mL e si consiglia l'utilizzo di acqua pulita con una quantità minima di detergente specifico, onde evitare di intasare l'erogatore. Il mop è posizionato sul fondo come in altre soluzioni di questo tipo e la sua grandezza è nella media.

Ne risulta una pulizia accettabile, con un sufficiente grado di lavaggio: anche a erogazione elevata di liquido il pavimento non sarà mai allagato. Le criticità di questo tipo di lavaggio risiedono proprio nella tecnologia utilizzata, trattandosi di un sistema prettamente passivo a trascinamento, ben diverso dalle proposte di fascia elevata a spazzole rotanti.

Nello sportello di accesso al serbatoio è presente anche un taglierino per la rimozione di capelli, mentre la spazzola principale ha le setole disposte a spirale, soluzione anche questa conservativa ma non per questo meno efficace.

Il feedback vocale si è rivelato molto utile nelle pulizie ordinarie, non tanto per sentirgli dire "Inizio della pulizia" o "Inizio della ricarica", quanto più nell'avvisarci di eventuali errori inaspettati. Il blocco d'emergenza è piuttosto diffuso sul mercato, ma non tutti i robot sono in grado di avvisarci. In effetti, può succedere di ritrovarsi con la pulizia completata solo a metà e un robot bloccato per aver aspirato un cavo, anche dopo diverse ore. Un modello dotato di feedback, invece, ci avvisa in tempo reale di quello che succede, degli eventi regolari e di quelli non ordinari, consentendoci di intervenire manualmente per aiutarlo a eliminare il problema e a riprendere la pulizia da dove era stata interrotta.



Altro valore aggiunto è la "pulizia continua". Questo robot interrompe automaticamente il suo compito quando la batteria arriva al 20%. Con la pulizia continua, una volta caricato, riprenderà automaticamente da dove aveva lasciato.



Dispiace solo per l'assenza di una torretta di svuotamento automatico, presente invece nel modello superiore con yeedi vac station, che tuttavia costa quasi il doppio del prezzo. Effettivamente in questa fascia non si poteva chiedere molto di più e spesso si riesce a recuperare anche con importanti sconti sul prezzo di listino. Per esempio, in questo momento su Amazon è possibile acquistarlo a meno di 220 euro grazie a un coupon di ben 80 euro.

Chiaramente, a queste cifre è chiaro come il piccolo yeedi possa far gola a chi desidera quel qualcosa in più rispetto ai modelli a collisione. Diverso il discorso se avete già puntato alla tecnologia laser, più cara e con una protrusione che potrebbe impedire il passaggio sotto ai mobili più bassi, ma che si rivela ancora oggi il gold standard per la pulizia automatica della casa.