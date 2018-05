Yi Dome Camera 1080p: cam di sicurezza smart e di qualità, a un costo contenuto

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Di domotica si parla da decenni, ma solo negli ultimi anni sta realmente iniziando a diffondersi alla massa. Complice una maggiore concorrenza e prezzi sempre più abbordabili, ormai le alternative a basso costo non mancano, ma è davvero difficile destreggiarsi in un'offerta che oggi appare sproporzionata nella fascia bassa del mercato. Yi, azienda cinese con una forte partecipazione di Xiaomi, offre nel suo listino diverse alternative per rendere più sicura la propria casa, con videocamere smart da esterno e da interno, coma la Yi Dome Camera 1080p di cui vi parliamo oggi.



Pack di vendita, design e caratteristiche tecniche

Come da tradizione Yi, il pack di vendita di questa Dome Camera è bianco, dalla grafica minimale in stile Apple, ben realizzato a resistente. Parte della confezione è trasparente e permette di vedere fin da subito il prodotto. Anche se sembra un particolare di secondo piano, l'attenzione rivolta a questo aspetto è nettamente superiore a quella dei classici prodotti cinesi economici. Oltre alla cam, nella confezione sono disponibili l'alimentatore, munito di cavo USB-Micro USB, e un adattatore per il fissaggio a muro, niente di più, ma non serve altro per utilizzare il prodotto. Prodotto che si presenta molto bene alla vista, puntando, anche in questo caso, su un design minimale ma comunque particolare. Trattandosi di una videocamera da interno, anche l'occhio vuole la sua parte, e Yi è riuscita a sviluppare un dispositivo che non sfigura affatto neanche in salotto. Design a parte, le dimensioni contenute aiutano molto, grazie ai soli 110 mm di altezza, con un diametro massimo, alla base, di 93 mm e un peso di 230g.

Questo significa che è possibile celare facilmente la cam alla vista, su una libreria o su uno scaffale, un pregio non da poco per un dispositivo che riesce ad adattarsi a diversi ambienti della casa. Grazie alla base nettamente più larga della parte alta, piazzare la Yi Dome Camera è semplice e la stabilità è garantita. La forma particolare è dovuta a una delle caratteristiche più apprezzabili integrate da Yi, ovvero il piccolo motorino che può muovere tutta la parte superiore, ruotando la cam di 345° in orizzontale e di 115° in verticale. Particolare che farà piacere ai più attenti alla privacy, una volta spenta la cam l'ottica viene girata all'indietro automaticamente, impedendo così di catturare immagini senza il permesso dell'utilizzatore.



Lungo la scocca si può scorgere l'obiettivo e lo slot per microSD, affiancato a quello micro USB per l'alimentazione. Per l'immagazzinamento dei video e delle foto è possibile affidarsi al servizio cloud proprietario dell'azienda, anche se la microSD risulta in egual modo comoda e permette di mantenere in locale i dati, senza caricarli su server esterni. L'alimentazione arriva esclusivamente dal cavo, non è presente nessuna batteria tampone, nel caso di mancanza di corrente quindi la videosorveglianza non sarebbe attiva. Stiamo parlando comunque di un prodotto venduto su Amazon a 89.90€, ma quasi sempre disponibile in sconto a 59.90€, una cifra che, alla luce delle caratteristiche e delle funzionalità che vedremo tra poco, riesce a spiccare dalla massa.

A proposito di caratteristiche, Yi Dome Camera 1080p, come intuibile dal nome, utilizza un sensore in grado di catturare video in Full HD, con un angolo di visione si 112°. Nonostante questo sia piuttosto elevato, le immagini non vengono distorte ai lati durante la registrazione, grazie alla tecnologia LDC (Lens Distortion Correction) che restituisce un'immagine senza la tipica "sfericità" ai lati. Il sensore è dotato anche di visione notturna, in grado di rendere facilmente visibili anche ambienti piuttosto grandi nel buio totale.



Funzionalità, software ed esperienza d'uso

Design curato e buone specifiche tecniche per la camera di Yi, ma cosa può fare davvero? Più di quanto ci si potrebbe aspettare. L'applicazione è la stessa che avevamo visto durante la recensione della Yi Outdoor Camera. Grazie a essa, siamo riusciti a gestire la videosorveglianza interna ed esterna di un'abitazione da un unico hub, fra l'altro ben realizzato e ricco di opzioni. Le impostazioni consentono di gestire la qualità di registrazione e tutte le funzioni presenti nella cam. Da qui è possibile ad esempio spostare l'inquadratura praticamente a 360° sfruttando un piccolo stick virtuale. La qualità di riproduzione video dall'app è molto buona, sia di giorno che sfruttando il sensore a infrarossi, che riesce a gestire bene anche le stanze più buie.

L'utilizzo in manuale tuttavia non permette di apprezzare le funzionalità smart inserite da Yi, che comprendono il rilevatore di movimento e la possibilità di far seguire in automatico i soggetti inquadrati dalla cam. La rilevazione del movimento è precisa, quando la cam nota qualcuno nell'inquadratura invia una notifica allo smartphone a essa associato, insieme a un video di una decina di secondi che mostra quanto registrato. L'arrivo della notifica non è istantaneo, serve una manciata di secondi su iOS.



Nel frattempo però, se il soggetto rimane nella stanza, la testa motorizzata lo segue passo passo in modo automatico. Una funzione molto utile che, peraltro, mette in mostra anche la silenziosità del motore utilizzato da Yi, praticamente inudibile. A proposito di audio, la scocca integra anche un piccolo altoparlante e un microfono: la loro qualità è solo sufficiente ma insieme fanno il loro lavoro, consentendo di parlare con i soggetti presenti nella stanza. Grazie all'altoparlante, è possibile attivare anche una speciale funzione che rileva in modo automatico il pianto di un bambino: non abbiamo potuto testarla, ma si tratta comunque di una possibilità in più per i futuri acquirenti.