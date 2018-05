Da OnePlus 6 allo Spazioporto di Taranto: le news tech della settimana

Settimana ricca di novità quella appena trascorsa per il mondo tech. Sul fronte dei dispositivi mobili è stato finalmente presentato il nuovo OnePlus 6, l'atteso smartphone top di gamma della compagnia asiatica. Questo aggiunge un altro tassello alla galassia di dispositivi di fascia alta che vedremo sul mercato nei prossimi mesi, almeno fino alla presentazione del Galaxy Note 9 e della prossima generazione di iPhone. Momenti importanti anche in Italia, con Poste Italiane che ha annunciato un nuovo servizio di consegna veloce dedicato al mondo dell'e-commerce.

Poste Italiane consegna pacchi anche nel weekend

Tra le news più apprezzate ed importanti degli ultimi giorni c'è quella che riguarda il nuovo modello di spedizioni pensato da Poste Italiane. La società, in quella che ha tutta l'aria di essere una risposta ad Amazon e alla sua nuova "Consegna Oggi", lancerà un servizio inedito: i pacchi verranno infatti trasportati anche nei weekend e in tarda serata. Poste Italiane ha parlato di "una svolta storica - si legge nel comunicato - che cambia completamente il lavoro dei nostri portalettere, una grande risorsa, una rete capillare che era legata al declino della corrispondenza tradizionale ed ha ora una grande opportunità di sviluppo". I postini potranno così consegnare pacchi con peso massimo di cinque chilogrammi - circa l'85% di quelli totali - fino alle 19:45 di sera, anche nei weekend. Ad oggi il servizio è attivo solo in poche città, ma entro giugno potrebbe coinvolgere tutto il territorio.

Il bug di sicurezza che spaventa le email

Settimana convulsa anche dal punto di vista della sicurezza. Un gruppo di ricercatori ha trovato una grave falla nel sistema di crittografia PGP e S/MIME delle email. La scoperta, avvenuta grazie agli studi dell'Università di Scienze Applicate di Munster, rivela un problema piuttosto serio: la falla potrebbe permettere a malintenzionati e hacker di leggere chiaramente il testo delle email crittografate, comprese quelle inviate in passato. Ad intervenire sulla questione anche L'Electronic Frontier Foundation, secondo cui "queste vulnerabilità, in parte, rappresentano un rischio immediato per chi utilizza questi strumenti per comunicazioni importanti, ma fino a quando le vulnerabilità descritte nel documento non saranno più chiare e risolte, gli utenti dovrebbero predisporre l'uso di canali sicuri basati su sistemi end-to-end alternativi come Signal, ed interrompere temporaneamente l'invio e la lettura di email crittografate con PGP". Da qui il caldo invito per gli utenti di cancellare qualsiasi tipo di plugin associato ad email PGP, come quelli di Apple Mail, Thunderbird ed Outlook.

L'arrivo di OnePlus 6

Quella che abbiamo vissuto è stata, soprattutto, la settimana di OnePlus 6. Sono stati giorni convulsi e di spasmodica attesa, aperti prima con i render e le specifiche tecniche trapelati su Amazon e chiusi poi con l'annuncio ufficiale della data d'uscita dello smartphone in Italia, prevista per il prossimo 22 maggio. Il prodotto sarà venduto e spedito da Amazon, con i preordini già disponibili e spedizioni che partiranno già dalla prossima settimana. La versione da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna avrà un prezzo di 519 Euro, mentre quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costerà 569 Euro. La versione top di gamma, con 8 gigabyte di RAM e 256 GB di memoria, invece, avrà un prezzo di partenza di 619 Euro. Sfortunatamente, però, in Italia non arriverà la tanto attesa Avengers Limited Edition.

A Taranto il primo spazioporto italiano

Torniamo in Italia per l'arrivo ufficiale a Taranto del primo spazioporto italiano. Il comune pugliese ha ricevuto infatti l'ok del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. I lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, con la struttura che sarà operativa già dal 2020. Il progetto, estremamente interessante, è frutto della partnership stretta tra l'altea di Torino e la Virgin Galactic di Richard Branson. Nello spazioporto si potranno eseguire voli sperimentali ma anche lunghe sessioni di addestramento per astronauti e piloti. Queste le parole di Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana: "Il volo spaziale turistico ormai è prossimo. Questo nuovo mercato ha bisogno di zone dove poter garantire l'atterraggio dei veicoli in varie parti del mondo, spazioporti che compongano quella rete necessaria per il successo di tale mercato. L'Italia per motivi climatici, per il bel tempo che ci permette visibilità, perché siamo circondati dal mare, perché siamo un bel paese che vale la pena di visitare, possiede le caratteristiche che hanno reso questo Paese interessante per una struttura di questo genere. E oggi sappiamo, a meno di un anno dal primo accordo, che presto tutto questo sarà realtà".