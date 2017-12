Dal BatteryGate ad Amazon: le news della settimana

È l'Ultima settimana dell'anno ma, nonostante il clima natalizio e i giorni di festa, non sono mancate le notizie interessanti, seppur in maniera inferiore rispetto a quelle delle scorse settimane. In particolare, la protagonista assoluta è stata Apple, che ha dovuto fare fronte alle molte critiche e proteste da parte di utenti, agenzie governative e Stati per il caso relativo ai rallentamenti volontari degli iPhone, al punto che il gigante di Cupertino è stato costretto a scusarsi in via ufficiale con i propri clienti attraverso un lungo documento in cui ha spiegato le ragioni per cui ha preso la discussa decisione.

È stata una settimana molto movimentata anche dal fronte italiano e ovviamente per Amazon, che però ancora non ha diffuso alcun dato ufficiale sui dati di vendita per il periodo natalizio.

BatteryGate: Apple nella bufera, ma intanto Tim Cook se la ride

Partiamo, ovviamente, dal tema del momento: i rallentamenti volontari di Apple per gli iPhone. Il caso è venuto fuori a seguito della pubblicazione, da parte di un famoso sito che si occupa di benchmarking, di uno studio sulle prestazioni degli iPhone più datati su cui sono state installate le ultime versioni del sistema operativo iOS. Tali studi hanno mostrato un calo delle prestazioni in concomitanza con l'aumento dello stato di degrado della batteria, al punto che molti hanno riportato in auge il delicato tema dell'osbolescenza programmata: molti utenti infatti hanno accusato la Mela di aver volontariamente rallentato gli iPhone per spingere gli utenti ad acquistare gli ultimi modelli. Immediata la risposta di Apple, che ha parlato di un sistema di sicurezza studiato per evitare gli spegnimenti improvvisi del dispositivo.

A seguito delle numerose proteste, la compagnia di Tim Cook è stata costretta a scusarsi con i propri utenti, pubblicando un lungo documento in cui ha precisato di non aver "mai fatto nulla per ridurre intenzionalmente la vita di qualsiasi prodotto Apple, o peggiorare l'esperienza degli utenti per spingerli ad acquistare nuovi prodotti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti amati dagli utenti, e che durino nel tempo. Aumentare il ciclo di vita degli iPhone fa parte di questo". Secondo Apple, infatti, il sistema di sicurezza è stato studiato ad hoc per migliorare l'esperienza utente, ma è riconducibile alle batterie agli ioni di litio, che col passare del tempo diventano "anche meno capaci di erogare i picchi di energia, specialmente quando il livello di carica è basso, il che può portare ad arresti inaspettati dei dispositivi". Questo sistema, che sarà ampliato a gennaio con un aggiornamento software che fornirà maggiori informazioni sullo stato di degrado, è stato introdotto un anno fa con iOS 10.2.1 su iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6S Plus e iPhone SE, e di recente è stato reso disponibile con iOS 11.2 anche su iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.

Inoltre, per coloro che hanno un iPhone 6 o successivo, da Gennaio 2018 sarà possibile sostituire la batteria a 29 Dollari, 50 Dollari in meno rispetto al prezzo originale. Nonostante ciò, però, la bufera non si è placata e Apple è stata sommersa da cause multimilionarie.

Uno dei paesi che si è mosso maggiormente è la Corea, che attraverso la Korean Communications Commission ha chiesto formalmente spiegazioni ad Apple, che è stata accusata di aver tentato di truffare deliberatamente i clienti rallentando i dispositivi senza alcun preavviso. Sempre dalla Corea del Sud arriva una clamorosa protesta: sarebbero circa 67.000 gli utenti pronti a presentare una querela contro il gigante di Cupertino. I legali inoltre hanno chiesto un risarcimento per tutti quei clienti che sono stati costretti a cambiare il telefono.

E se dall'Italia ancora non si è mosso nulla, in Europa è la Francia la prima a muoversi: un'associazione transalpina ha chiesto la sanzione massima per l'azienda, che avrebbe "ridotto illegalmente e deliberatamente la durata del prodotto aumentando il tasso di sostituzione".

I più cattivi, nel frattempo, hanno fatto notare che nel 2007, al momento della presentazione del primo iPhone, l'allora vice president of marketing di Apple, Greg Joswkiak, aveva affermato che gli utenti non sarebbero mai stati costretti a sostituire la batteria dello smartphone. Per massimizzarne la durata, nel frattempo, vi reindirizziamo ai nostri consigli.

La settimana nera di Apple non si è chiusa qui, perché secondo alcuni analisti il gigante di Cupertino avrebbe distribuito solo 30 milioni di iPhone X, al punto che in molti hanno ipotizzato un taglio al prezzo. L'adozione inferiore di iPhone X è stata confermata anche da Consumer Intelligence Research Partners, secondo cui iPhone 8 e iPhone 8 Plus avrebbero superato il Ten nel periodo natalizio.

Numeri che preoccuperanno Tim Cook, il quale nel frattempo ha ricevuto un bonus da 102 milioni di dollari per i risultati economici del 2017 e un aereo privato per i viaggi.

Chissà che cosa ne penserà però dei due imprenditori napoletani che hanno registrato il marchio d'abbigliamento Steve Jobs; una scelta discutibile a livello morale, ma che sicuramente darà i propri frutti sul fronte mediatico.

Fronte Italia: dal caso Isiamed al telemarketing aggressivo

Dal fronte italiano non sono mancate le novità. La "tregua di Natale" si è conclusa con il caso Isiamed, la società protagonista di un emendamento alla Manovra di Bilancio che è stata scelta (senza nessun bando pubblico), per "affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale" con un "contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020". La questione è finita anche sul tavolo del Ministro Carlo Calenda, che è intervenuto pubblicamente sul proprio account ufficiale Facebook.

Si sono mosse massicciamente le varie agenzie governative, però. La Commissione Trasporti e Telecomunicazioni del Senato ha dato una sterzata importante al telemarketing, con una legge che prevede che le chiamate commerciali dovranno utilizzare un apposito prefisso per essere identificabili da parte degli utenti che la ricevono. Sempre dal fronte telemarketing aggressivo, è arrivata una multa ai danni di Tim e Vodafone per le continue telefonate effettuate ai danni degli utenti. Le due compagnie si sono impegnate a ridurre la quantità. Le due compagnie hanno dovuto anche fare fronte ad un'altra multa, da 10 milioni di euro per alcuni pacchetti di SMS.

L'AGCOM, per quanto riguarda la fatturazione a 28 giorni, ha anche preannunciato possibili rimborsi.

L'uomo che riceve pacchi Amazon e Trump che ironizza sui cambiamenti climatici

Anche Amazon è stata protagonista della settimana, con due vicende che definire "curiose" è poco. Abbiamo raccontato dell'uomo che da cinque settimane riceve ininterrottamente regali da un misterioso mittente, al punto che si è rivolto addirittura alla Polizia per interrompere il via vai dei corrieri.

Un'altra spiacevole situazione ha riguardato Michael Jacobson, un utente Amazon che ha denunciato delle presunte minacce di morte ricevute da parte di un operatore di un call center indiano di Amazon, che ha provveduto a licenziarlo con effetto immediato.

Ha fatto parlare di se anche Donald Trump, che si è scagliato, attraverso un tweet dalla discutibile ironia, contro i cambiamenti climatici.

E con quest'ultima notizia vi auguriamo un Buon Capodanno, ma non scattate troppi selfie, visto che l'International Journal of Mental Heath ha riconosciuto la mania di effettuare autoscatti come una vera e propria malattia mentale.