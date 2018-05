La Build Conference e il Google I/O al centro delle news della settimana

È stata la settimana della Build Conference e del Google i/O, focus delle news degli ultimi sette giorni. Gli annunci più importanti, infatti, sono arrivati da questi due fronti. È arrivato finalmente il nuovo sistema operativo mobile, Android P, insieme a tante novità relative alle applicazioni, il tutto mentre alla Build Conference Microsoft mostrava l'applicazione Your Phone. Le due conferenze sono accomunate dal fatto di essersi concentrate sull'intelligenza artificiale.

La Build Conference di Microsoft

Dicevamo prima che è stata una settimana di presentazioni, cominciata con la Build Conference di Microsoft. L'annuale conferenza del gigante di Redmond è stata l'occasione, per Satya Nadella e soci, di presentare le novità software per l'anno appena iniziato. La prima importante aggiunta all'ecosistema è stata Your Phone, un'applicazione che farà da mirror tra smartphone e PC per i dispositivi basati su iOS e Android. La compagnia di Satya Nadella ha promesso che gli utenti saranno in grado di creare un mirror dell'intera interfaccia grafica di Android sui computer basati su Windows 10, senza costringere gli utenti a prendere il dispositivo fisicamente mentre si lavora su un computer. Dell aveva già tentato questo tipo di approccio all'inizio dell'anno, ma l'app di Microsoft consentirà di effettuare il mirror di SMS, fotografie e notifiche.

In termini di hardware, Microsoft ha anche mostrato il cono per le riunioni interamente basato sull'intelligenza artificiale e attraverso cui il gigante di Redmond mira a ridefinire il concetto di meeting. Posto al centro della scrivania o del tavolo di lavoro, l'altoparlante è in grado di effettuare una trascrizione completa della riunione e di riconoscere le voci, ma rappresenta anche un supporto importante ai non udenti o persone che semplicemente parlano altre lingue, che nella demo mostrata alla conferenza sembrano essere pienamente riuscite a capire gli argomenti della riunione.

Alla Build, Microsoft ha anche fornito degli interessanti dati relativi alla diffusione di Windows 10, che sembra essere presente su 700 milioni di dispositivi a livello mondiale. Importante anche la diffusione di Office 365, che ora può vantare 135 milioni dibutenti attivi mensilmente, 15 milioni in più rispetto allo scorso mese di Ottobre.

In occasione del lancio della nuova Insider Preview, è giunta notizia che Microsoft ha risolto un problema al Notepad vecchio trentacinque anni. Si trattava di un problema con la storica applicazione che impediva di visualizzare i file di testo correttamente in quanto formattati in altri formati. Il prossimo aggiornamento per Windows 10 risolverà questo problema.

Google I/O: l'IA al centro di tutto

Tante carne al fuoco al Google I/O, in uno dei keynote più ricchi della storia dell'evento, che però ha riservato ben poche sorprese rispetto a quanto emerso nei giorni precedenti e di cui vi abbiamo parlato anche su queste pagine. Il tema portante dell'intero evento è stata l'intelligenza artificiale, con l'annuncio dell'amministratore delegato Sundar Pichai che ha mostrato l'impatto avuto sul campo della medicina e dell'accessibilità, il che è stata l'occasione anche per parlare di etica dell'AI, un tema su cui hanno battuto anche altri colleghi di altre aziende.

Ampio spazio è stato dato a Google Assistant, l'assistente personale più popolare al mondo che si arricchisce con tante novità. Si parte da sei nuove voci, tra cui figura quella di John Legend, passando per la suite che comprende la possibilità di portare avanti conversazioni continue e naturali con l'assistente personale, che potrà anche rispondere e gestire richieste complesse. Una vera e propria rivoluzione che abbraccia anche i più piccoli, con la funzione Pretty Please attraverso cui Assistant chiederà ai bambini di porre domande con cortesia e garbo. La cosa che più ha stupito però è Google Duplex, una nuova funzione attraverso cui Assistant sarà in grado di fare chiamate autonomamente per noi, come ad esempio prendere appuntamenti con la parrucchiera o prenotare un ristorante.

Le novità però abbracciano anche Gmail, a cui è stata aggiunta la nuova funzione Smart Compose che aiuterà a comporre email attraverso l'intelligenza artificiale.

Ovviamente non poteva mancare all'appello il nuovo sistema operativo mobile, Android P, che è stato finalmente svelato sul palco con tanto di programma beta accessibile da subito su smartphone targati Nokia, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Sony, Essential e Oppo. Tra le principali novità figura l'Adaptive Battery, una funzione attraverso cui Google mira ad aumentare l'autonomia dei dispositivi utilizzando l'intelligenza artificiale.

Altri annunci marginali includono la nuova versione di Google News e le novità per Google Maps.

Il messaggio che fa crashare Whatsapp

Terminati gli annunci e le notizie più importanti, ora passiamo a un altro tema che ha a lungo tenuto banco durante gli ultimi sette giorni. Si tratta del così detto "black dot of death", che fa crashare Whatsapp su Android e iOS.

Il tutto è da ricondurre a un bug presente nei sistemi operativi: i messaggi apparentemente contengono solo l'ormai famoso puntino nero, al loro interno però sono composti da migliaia di simboli nascosti. In questo modo l'applicazione non riesce a codificarli mandando in crash anche il sistema operativo, come vi mostriamo nelle notizie linkate poco sopra. Apple potrebbe risolvere il bug già nella prossima versione del sistema operativo.