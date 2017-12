Le news tech più importanti della settimana: 4-10 Dicembre

Una nuova settimana si è conclusa e torna su Everyeye.it l'appuntamento con le notizie più importanti degli ultimi sei giorni, in cui riassumeremo quelli che sono stati gli argomenti più discussi e curiosi. Le parole d'ordine della settimana sono Natale e Bitcoin, che hanno dominato gli argomenti, con gli operatori telefonici che hanno ampliato le loro offerte. È stata, e questo succede da ormai qualche mese, anche la settimana del Bitcoin: la moneta virtuale ha incrementato in maniera esponenziale il proprio valore, ma ha trovato sulla sua strada diverse critiche da parte di molti governi internazionali. Non sono mancati però gli annunci ufficiali, ma andiamo per ordine.

Bitcoin

Diciamo che la settimana del Bitcoin non è cominciata nel migliore dei modi, nonostante l'epilogo. È innegabile che già da qualche tempo gli organi sovranazionali, e le banche centrali delle varie nazioni, abbiano preso di mira la criptovaluta a causa degli utilizzi impropri che ne hanno fatto molti. Il Guardian ha lanciato l'indiscrezione secondo cui il Governo di Theresa May, ed altre nazioni dell'UE starebbero preparando un massiccio giro di vite sul Bitcoin, che secondo gli stessi verrebbe utilizzato sempre più per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Il Dipartimento del Tesoro di Sua Maestà starebbe prendendo in considerazione l'idea di regolamentare la criptovaluta per metterla in linea con le norme di antiriciclaggio e la legislazione vigente sull'antiterrorismo. Ciò comporterà che coloro che vorranno utilizzarla saranno costretti a rivelare la loro identità. Dal fronte Europeo, invece, è previsto che tutte le piattaforme che permettono la compravendita della moneta segnalino agli organi sovrannazionali le operazioni sospette.

Chissà come prenderanno la notizia i gemelli Winklevoss, noti per la causa intentata contro il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che secondo quanto dichiarato più volte dagli stessi avrebbe rubato loro l'idea per la creazione della piattaforma più famosa. Cameron e Tyler sono tra i principali investitori della criptovaluta, avrebbero investito 11 dei 65 milioni di Dollari ottenuti dalla causa contro il social network di Menlo Park in Bitcoin. Il risultato? Il loro Wallet ha superato quota 1 miliardo di Dollari.

Il tutto è stato possibile grazie all'incremento registrato dalla criptomoneta negli ultimi giorni. Il 5 Dicembre, infatti, era riuscita a sfondare la barriera degli 11.000 Dollari, superata nuovamente il giorno dopo, quando è arrivata oltre i 13.000 Dollari, registrando un nuovo record nel giro di ventiquattro ore, quando è stata scambiata a 15.000 Dollari. L'altalena più strana però è quella registrata lo scorso venerdì, quando dopo essere arrivata a quota 18.000, la moneta è calata di nuovo a 15.000.

Chiudiamo la parentesi Bitcoin con altre due notizie che, seppur di contorno, sono molto importanti per coloro che possiedono un portafogli virtuale. I gestori di Steam, infatti, hanno annunciato attraverso un post sul blog di Valve che la moneta virtuale non sarà più supportata per l'acquisto di giochi online, il tutto a causa della "volatilità" della stessa e degli elevati costi delle transazioni.

Sempre sul Bitcoin, vi segnaliamo che a Trento è aperto il primo negozio al mondo che permette di scambiare Euro in BTC, una prima assoluta.

Natale: gli operatori sono più buoni (ma anche il Governo)

Il detto dice che a Natale siamo tutti più buoni, ed è anche confermato dalle recenti dichiarazioni e offerte proposte dagli operatori telefonici. Tra questi figura Vodafone, che ha annunciato il ritorno alla fatturazione mensile per gli abbonamenti, con novità attese già dal prossimo 15 Dicembre, come rivelato dai gestori degli account ufficiali dell'operatore rosso. Una decisione praticamente obbligata, dopo la presa di posizione del Governo di abolire questo tipo di fatturazione a 28 giorni attraverso un emendamento della Manovra Finanziaria.

A riguardo è arrivata anche la precisazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, il quale ha messo in guardia gli operatori dalle modifiche unilaterali ai contratti e ha anche annunciato che l'AGCOM ha avviato l'approfondimento della nuova legge, preannunciando possibili multe per le TELCO che non si atterranno al nuovo regolamento.

Intanto Wind ha annunciato che a Trieste è finalmente operativa la nuova rete unica, frutto della fusione con Tre, ormai annunciata all'inizio dell'anno.

L'operatore più attivo però è stato TIM, che prima ha deciso di regalare un anno di TIM Show ai propri clienti, dopo di che attraverso la pubblicazione del nuovo piano industriale ha svelato le proprie intenzioni di acquistare alcuni pacchetti Mediaset, tra cui quelli della Serie A e della Uefa Champions League 2018.

Top & Flop dell'anno

Come sempre alla fine dell'anno, i vari gestori dei principali servizi web hanno rivelato le classifiche sui contenuti più scaricati nel corso degli ultimi 12 mesi.

Ad aprire le danze ci ha pensato Spotify, che ha certificato l'anno d'oro di Ed Sheeran, ormai stabilmente tra gli artisti più ascoltati al mondo, ma il sorpasso ai danni di Drake ha una valenza doppia, dato che l'artista americano era al top da due anni.

Un successo, quello di Sheeran, che ha abbracciato anche YouTube, come confermato dalla classifica dei video più cliccati dell'anno: basti pensare che nella Top Ten, due filmati hanno a tema Ed Sheeran. A livello di canzoni, Despacito di Luis Fonsi si conferma il tormentone dell'anno. Indovinate davanti a chi..

A chiudere le danze ci ha pensato Apple, con la classifica delle più ascoltate su Apple Music. A riguardo andrebbe aperta una parentesi, visto che in controtendenza gli utenti del servizio della Mela hanno preferito - almeno per quanto riguarda gli album - il made in Italy: Tiziano Ferro, J-Ax & Fedez e Vasco Rossi sono stati i più ascoltati. Per quanto riguarda le app più scaricate da App Store, invece, i social network la fanno da padrone.

Another week in IA land

È stata un'altra settimana estremamente interessante anche dal fronte dell'intelligenza artificiale, ormai divenuta tra le protagoniste assolute delle nostre pagine.

Le applicazioni di questa tecnologia, al netto delle preoccupazioni di utenti e dirigenti, ormai sono infinite, ed abbracciano anche la musica. Due sviluppatori, Zack Zukowski e CJ Carr, hanno addestrato un'IA per farle produrre un album black metal, Coditany of Timeness, frutto di un algoritmo che ha terminato il lavoro cominciato da un gruppo reale. Possiamo garantirvi che non è niente male, se vi piace il genere ovviamente.

E se prima parlavamo delle diverse applicazioni dell'IA, non possiamo non citarvi l'uso mostrato da NVIDIA, che è riuscita ad addestrare un'intelligenza artificiale per far nevicare su strade solitamente soleggiate come quelle della California. Uno strumento importantissimo, soprattutto per i possibili risvolti nel campo del fotoritocco.

I progressi più importanti però sono quelli registrati da Google, che ha svelato di aver creato un'IA, sfruttando AutoML, in grado di creare altre intelligenze artificiali, più intelligenti della madre stessa, ma non solo, perché DeepMind è anche diventata una straordinaria giocatrice di scacchi. La nostra carrellata sull'IA si conclude con il nuovo Honor View 10, il nuovo smartphone del marchio gemello di Huawei che include un processore per l'intelligenza artificiale in grado di imparare per davvero le abitudini degli utenti.

Da non perdere

Altre news da non perdere riguardano lo spazio e i nuovi mondi. Sul web è stato pubblicato un meraviglioso filmato, ribattezzato Transiwent, che ci permette di osservare, in 4K e a un framerate di 1.000 FPS, tutta la bellezza dei fulmini. Da togliere il fiato! Chissà che in futuro filmati del genere non vengano registrati in 8K, il cui logo è già stato mostrato al pubblico da Sony.

Sempre da questo fronte, alcuni astronomi hanno scoperto quello che è a tutti gli effetti il buco nero più lontano ed antico dell'universo, con una massa che supera 800 milioni di volte quella del sole.

Nel frattempo, due Scienziati hanno ipotizzato un nuovo approccio per la ricerca di vita oltre il pianeta Terra, magari potranno portare a termine questa missione attraverso le nuove tute che rendono praticamente impossibile perdersi nello Spazio.