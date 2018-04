Le rimodulazioni di Vodafone e il cyber drago di Musk: le news della settimana

Settimana di rimodulazioni per gli utenti Vodafone, che sicuramente non avranno accolto favorevolmente le novità annunciate dall'operatore rosso, il quale però ha tentato di farsi perdonare con dei regali in termini di giga. Nel frattempo Elon Musk ci ha fatto divertire e neanche poco, con il particolare annuncio arrivato su Twitter in cui ha svelato di essere al lavoro su un cyber drago. Le reazioni, inutile dire, sono state molto divertenti e sono arrivate anche da account eccellenti.

Vodafone rimodula, ma regala giga agli utenti

L'operatore telefonico protagonista assoluto di questi ultimi giorni non può che essere Vodafone. C'è però da dire che la settimana non è cominciata nel migliore dei modi: l'azienda infatti ha annunciato che le offerte ricaricabili dal prossimo 27 Maggio saranno rimodulate e gli utenti saranno sottoposti a rincari fino a 1,49 Euro al mese. Nel comunicato diffuso si legge che "a seguito delle mutate condizioni di mercato e per continuare a garantire la qualità dei servizi legata ai nostri investimenti sulla rete, dal 27 maggio 2018 cambiano le condizioni tariffarie di alcune offerte mobili prepagate", ma gli utenti potranno comunque esercitare il diritto di recesso gratuitamente, "eventualmente mantenendo attiva un'offerta che include un telefono e continuando a pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento su: variazioni.vodafone.it". A qualche giorno di distanza dall'annuncio, la stessa Vodafone ha deciso di farsi perdonare regalando 2 gigabyte al mese per un anno. Per attivare la promozione, 2 Giga Free, basta telefonare il 190 e chiedere l'attivazione.

Le novità non finiscono qui, perché da oggi 28 Aprile e fino al 31 Maggio si potranno ottenere gratuitamente 10, 20 o 30 gigabyte una tantum attraverso il programma Vodafone Happy. Un'offerta senza dubbio interessante per farsi perdonare, ma basterà a placare le ire degli utenti che non hanno preso favorevolmente le rimodulazioni?

Elon Musk guarda oltre: al lavoro su un Cyber Drago!

Ancora non sappiamo se si tratta di uno scherzo o meno, resta il fatto che Elon Musk attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha formalmente annunciato di essere al lavoro su un Cyber Drago. Si, avete letto bene e non siamo sotto l'effetto di alcun stupefacente o alcol. L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla qualche giorno fa in uno scambio di tweet ha rivelato di star "sviluppando un cyborg dragon".

Inutile dire che il tweet è rapidamente finito sulle pagine di tutte le principali testate internazionali, alcune delle quali hanno avanzato non poche perplessità sulla voglia di Musk di "giocare" con i propri followers, proprio durante un pessimo momento finanziario da parte di Tesla. Nonostante questo però, l'annuncio del CEO è stato tra le cose più divertenti della settimana.

A contribuire a rendere il tutto ancora più simpatico ci hanno pensato le reazioni degli account ufficiali Twitter di Spyro e Game of Thrones. I primi hanno avanzato una domanda quantomeno lecita e hanno chiesto a Musk se il drago su cui sta lavorando sia viola. I secondi, invece, l'hanno invitato a porgere i propri omaggi alle casa Targaryen, ma evidentemente Musk è schierato dalla fazione opposta e li ha "minacciati" di usare le sue spade laser. In tutto ciò, però, ancora non sappiamo se si tratti di uno scherzo o meno.

Sky - Mediaset: ecco i canali Cinema

Settimana molto importante per Sky e Mediaset. Il colosso di Cologno Monzese ha annunciato i risultati trimestrali relativi ai primi tre mesi dell'anno, i quali hanno certificato l'aumento degli ascolti per Canale 5 e una crescita degli abbonati a Infinity e dei visitatori di TGCom.it, diventato il primo organo d'informazione online del Paese, il tutto mentre la partita relativa ai diritti TV della Serie A ancora non si è conclusa e che evidentemente non lo sarà a breve visti gli scontri aperti di recente.

È arrivata la conferma che i canali di Premium Cinema saranno disponibili su Sky On Demand, come indicato in una FAQ dedicata in cui si legge che "l'offerta di contenuti di Sky On Demand sarà arricchita con nuovi film di altre grandi major hollywoodiane da scaricare e vedere quando e dove vuoi". Sempre sull'accordo, è arrivata una conferma su Sky Q (che nel frattempo ha guadagnato il supporto di Spotify): questa offerta di contenuti di pregio senza precedenti si combinerà con la qualità dell'esperienza di visione che da sempre offre Sky, oggi più forte che mai grazie a Sky Q" si legge nella FAQ.

Nel frattempo, da venerdì sono attivi dalla posizione 313 alla 317 di Sky i nuovi canali Premium Cinema, nella notizia che trovate a questo indirizzo è disponibile anche la programmazione della prima settimana.