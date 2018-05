Trimestrale di Apple, Tesla e l'F8 Conference: le news tech della settimana

È stata un'altra settimana all'insegna delle trimestrali delle società della Silicon Valley, all'appello infatti mancavano solo Apple e Tesla, due aziende radicalmente distanti dal punto di vista economico ma accomunate dal fatto che hanno rivelato risultati economici ben al di sopra delle più rosee aspettative. A fare da traino al gigante di Tim Cook ci ha pensato iPhone X, che vende meglio del previsto, mentre la compagnia di Elon Musk lascia trasparire qualche preoccupazione e nervosismo. Nel frattempo, all'F8 Conference Facebook ha svelato le novità per i propri servizi.



Facebook svela il proprio futuro

Questa settimana non potevamo non partire dall'F8 Conference, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori tramite cui Facebook, che nel frattempo a inizio settimana ha introdotto i pulsanti upvote e downvote, ha annunciato il proprio futuro.

Una conferenza molto lunga che ha toccato praticamente tutti i servizi collegati al gigante di Menlo Park: Instagram, Whatsapp e, ovviamente Facebook stesso. Le novità più eclatanti arrivano da Instagram, su cui tra qualche mese sarà possibile effettuare videochiamate attraverso una funzione inclusa nel messenger interno, che consentirà agli utenti di avviare video chat con massimo quattro persone in contemporanea. Sempre dal fronte Instagram, novità in arrivo anche per la tab "Esplora", che è stata completamente riprogettata per consentire agli utenti di scoprire nuovi contenuti, marchi e persone attraverso delle categorie predefinite. Instagram continuerà a puntare anche sulle Storie, che si apriranno anche ai creatori di terze parti. L'app, nella fattispecie, permetterà ai grandi marchi di creare filtri personalizzati in realtà aumentata.

Veniamo ora a Facebook partendo dalla funzionalità Dating che renderà di fatto il social network come Tinder, dal momento che consentirà di programmare appuntamenti e incontri. Facebook vuole farci innamorare, ma attenzione, come affermato dal CEO "Dating è stata progettata pensando alla privacy e alla sicurezza delle persone sin dall'inizio. Gli amici non vedranno il profilo e i suggerimenti di contatto verranno inviati solo a persone che non figurano nella lista amici". Inoltre, Dating sarà visibile solo a coloro che hanno impostato la situazione sentimentale su "in una relazione" o "single".

Arrivano tante novità anche per Messenger, che è stato completamente ridisegnato e si concentrerà esclusivamente sul comparto di messaggistica, eliminando tutte le funzioni superflue.

Poche, ma comunque significative, le novità dal fronte WhatsApp: sulla piattaforma di messaggistica istantanea sono in arrivo le videochiamate di gruppo ma soprattutto gli sticker, già disponibili da tempo su Telegram e WeChat. Per WhatsApp è stata anche la settimana in cui il cofondatore, Jan Koum, ha lasciato la compagnia per alcune divergenze di vedute con il CEO Mark Zuckerberg.

Nel corso dell'F8 Conference non vi è stata traccia dell'atteso smart speaker, che potrebbe debuttare prima in Europa e poi negli USA già nel corso dell'anno.

iPhone X vende meglio del previsto, la trimestrale Apple

È anche arrivata quella che si può a tutti gli effetti definire la trimestrale più attesa, ovvero quella di Apple. Una trimestrale che avrebbe finalmente svelato il successo o il flop di un dispositivo come iPhone X. Il colosso di Cupertino, attraverso la voce dell'amministratore delegato Tim Cook, si è detto entusiasta "nell'annunciare il miglior primo trimestre della nostra storia, possibile grazie a una forte crescita dei ricavi di iPhone, servizi e dispositivi indossabili. Le vendite di iPhone X nel primo trimestre hanno superato quelle di qualsiasi altro iPhone nei tre mesi in questione. Inoltre, abbiamo incrementato i ricavi in tutti i nostri segmenti geografici, con una crescita superiore al 20 per cento nella Grande Cina e Giappone". A livello di numeri, Apple ha generato un fatturato trimestrale di 61,1 miliardi di Dollari, con 52,2 milioni di iPhone venduti, 9,113 milioni di iPad, 4,078 milioni di Mac piazzati e 9,190 miliardi di Dollari generati dalla divisione servizi, diventata ormai una vera e propria gallina dalle uova d'oro per il colosso fondato da Steve Jobs, che si sposta sempre più verso il cloud.

Sia Tim Cook che il CFO, Luca Maestri, si sono detti estremamente contenti per il riscontro ottenuto da iPhone X, mentre non hanno fatto menzione di HomePod, lo smart speaker non disponibile in Italia che, secondo alcuni rumor, non avrebbe registrato il riscontro sperato.

Per Apple però si profilano altre due polemiche: una riguarda le spese extra lamentate da molti utenti in sede di sostituzione della batteria, mentre un'altra ha a oggetto la tastiera del MacBook Pro, che a giudicare da una petizione sarebbe difettosa.

Xiaomi continua a espandersi in Italia

Continua a espandersi in Italia Xiaomi. Dopo l'apertura del sito web ufficiale, il marchio cinese ha pubblicato la lista dei centri d'assistenza che effettueranno riparazioni nel nostro Paese. La lista è davvero molto lunga, ma la pagina su cui è stata pubblicata ancora non è completa. Sempre nel corso della settimana, è arrivata anche l'ufficialità dell'accordo stilato con Wind Tre che porterà i dispositivi Xiaomi nel listino dell'operatore telefonico.

La trimestrale di Tesla tra sorprese e polemiche

Al di sopra della aspettative invece la trimestrale di Tesla, che ha generato 3,4 miliardi di Dollari di entrate, su cui pesano però le perdite, che hanno portato l'esercizio in rosso di 785 milioni di Dollari. Positive invece le indicazioni sulla produzione della Model 3: Tesla attualmente ne riesce a produrre 2.200 a settimana, di poco al di sotto rispetto all'obiettivo di 2.500 unità prefissato da Musk, il quale nel corso della conference call si è detto certo che la Model Y rappresenterà una rivoluzione dal punto di vista produttivo.

Il CEO, inoltre, ha anche annunciato che prossimamente la compagnia procederà con la pubblicazione dei dati sulla sicurezza relativi all'Autopilot, mentre su Twitter ha avuto un acceso diverbio con gli analisti.