Vodafone, TIM, Wind e Tre: le migliori offerte del mese di Settembre

Estate di rimodulazioni, ma anche di promozioni. Siamo ad inizio Settembre e con la stagione estiva ormai passata agli archivi, è tempo di fare un breve riassunto sulle promozioni proposte dai quattro operatori telefonici principali del nostro paese.

Dalla nostra analisi restano fuori gli operatori virtuali come Ho Mobile e Kena, mentre Iliad ne propone due: una da 6,99 Euro al mese in cambio di 40 GB di internet in 4G, minuti e messaggi illimitati verso tutti, l'altra da 7.99€ con 50 GB di internet, disponibile da poco.

TIM

TIM propone l'offerta Senza Limiti, che si articola su tre piani. La promozione Silver a 12 Euro al mese, al posto di 15 Euro in caso di rinnovo con TIM Pay, carta di credito o conto corrente, offre minuti illimitati verso tutti, navigazione sui social (Instagram, Facebook, Twitter) e nelle app di messaggistica (Whatsapp, Facebook Messenger e Snapchat) senza limiti e 5 gigabyte di internet. La promozione Gold, a 18 Euro al mese al posto di 25 Euro sempre seguendo i requisiti di cui vi abbiamo parlato poco sopra, aggiunge anche l'ascolto di musica su Spotify, RTL e TIM Music senza intaccare i GB disponibili, che salgono a 18. A 49 Euro al mese al posto di 59 Euro è possibile attivare la TIM Senza Limiti Platinum, che offre tutto illimitato: minuti, chat, social, musica ed anche gigabyte. Resta anche disponibile TIM Senza Limiti Voce, che a 10 Euro al mese include solo le chiamate illimitate.

Per i più giovani TIM propone TIM Young Senza Limiti e TIM Young Senza Limiti Easy. La prima include, per i primi tre mesi, 30 gigabyte di internet (salvo poi passare a 10 gigabyte) e chat, musica e social senza limiti, oltre alle chiamate illimitate, il tutto a 13 Euro al mese. La Young Senza Limiti Easy invece ha un costo di 10 Euro al mese ed include 30 gigabyte di internet, sempre per i primi 3 mesi, oltre a chat, social e minuti illimitati a 10 Euro al mese. I nuovi clienti però potranno attivarla solo presso i negozi TIM, mentre gli utenti TIM la potranno richiedere online solo con carta di credito e TIM Pay.

Per la gamma junior, le promozioni proposte dall'operatore telefonico sono tre. TIM Junior Senza Limiti a 7 Euro al mese propone 1 gigabyte di internet sicuro, chat senza limiti, 100 minuti e 100 SMS verso tutti. E' anche disponibile per i genitori il pacchetto Junior PACK, che a 59 Euro per 12 mesi propone 3 gigabyte di internet, chat su Snapchat e Whatsapp che non vanno ad intaccare i giga, oltre a 100 minuti e 100 SMS verso tutti.

Vodafone

Al centro di non poche polemiche a causa delle rimodulazioni che hanno interessato migliaia di utenti, Vodafone riparte da Settembre con una serie di offerte che non cambiano la natura del brand.

L'operatore rosso punta tutto sulla gamma Unlimited, con la tariffa estiva prorogata per qualche altro giorno. A 9,99 Euro al mese al posto di 14,99, Vodafone Simple + offre 10 gigabyte di internet in 4G con social e chat illimitati, 1000 minuti e 1000 SMS verso tutti, senza alcun costo di attivazione e zero vincoli.

Per quanto riguarda le promozioni della linea Unlimited, troviamo tre offerte. Unlimided x2 offre giga illimitati sulle app mappe e chat, oltre a 2 gigabyte di internet e minuti illimitati, a 9,99 Euro al mese, per un risparmio di 2 Euro rispetto al prezzo originale. Unlimited x3 include giga illimitati nelle app chat, mappe e social, 5 gigabyte di internet in 4G e minuti illimitati verso tutti a 11,99 Euro al mese al posto di 14,99 Euro. La più venduta è Unlimited x4 Pro, che a 14,99 Euro al mese propone giga illimitati per le app chat, mappe, social e musica, 10 gigabyte di internet in 4G e minuti illimitati verso tutti. L'offerta top è Unlimited RED, che ha un costo di 24,99 Euro al mese ed include giga illimitati per le applicazioni chat, mappe, social e musica, 25 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti, a cui si aggiungono anche 1000 minuti internazionali.

Per gli Under 30 resta disponibile la Shake Remix Unlimited, la promozione personalizzabile a seconda delle proprie esigenze, che è disponibile anche nella versione Unlimited Junior, rivolta per i più giovani con età compresa tra gli 8 ed i 15 anni.

Wind

Anche Wind rinnova il proprio portfolio di proposte per gli utenti. Esclusivamente sul proprio sito web è disponibile All Inclusive Online Edition, che a 12 Euro al mese propone 10 gigabyte di internet, minuti illimitati e 100 SMS, senza alcun contributo di attivazione. Per coloro che effettueranno il pagamento con PayPal, inoltre, è previsto il regalo di una ricarica da 5 Euro.

Disponibile anche All Inclusive Young, anch'essa con attivazione online gratuita e che a 9 Euro al mese include 10 gigabyte di internet, minuti illimitati e 100 SMS. Questa offerta è disponibile anche per gli attuali clienti che intendono modificare il proprio piano tariffario.

Tre

Tre articola la propria offerta sempre su più piani. Play senza smartphone è il catalogo composto da due promozioni. Play 5 a 7 Euro al mese include 500 minuti e 5 gigabyte di internet in 4G, mentre Play 9 a 9 Euro al mese offre agli utenti 900 minuti e 9 gigabyte di internet, sempre in 4G LTE dove disponibile.

Tre propone anche Play 25, un'offerta da abbinare ad uno smartphone, che a 9 Euro al mese include 900 minuti e 25 gigabyte di navigazione in 4G.

Non mancano le novità anche nella linea All In. Queste ultime comprendono All-In Prime, che a 5 Euro al mese offre 1000 minuti e 10 gigabyte di internet in 4G, All-In Master , in offerta a 7,5 Euro al posto di 15, che include minuti illimitati e 20 gigabyte di internet. L'offerta top è rappresentata da All-In Power che a 12,5 Euro al posto di 25 Euro al mese propone minuti illimitati e 50 gigabyte di internet in 4G.