Vodafone, Wind, Tre e TIM: le offerte di portabilità e di Natale 2019

Edizione natalizia per la nostra rubrica mensile sulle offerte di portabilità degli operatori telefonici , rivolte agli utenti che intendono tornare nei propri listini. Questo mese infatti alle classiche promozioni di winback si aggiungono anche quelle di Natale.

Rispetto a qualche anno fa non sono infatti disponibili le Christmas Card, ma delle opzioni da sottoscrivere entro il 6 Gennaio e che consentono di portare a casa gigabyte, minuti ed SMS a prezzi molto vantaggiosi.

Wind

Wind, oltre alle classiche offerte di portabilità, regalerà 100 Gigabyte al mese per un anno a coloro che sceglieranno un'offerta tra All Inclusive, All Inclusive Smart, All Inclusive Young, All Inclusive Senior, Call Your Country Super, Premium e One.

E' anche stata lanciata l'offerta speciale All Inclusive Xmas Edition, una riedizione delle storiche Christmas Card che può essere attivata fino al prossimo 6 Gennaio. A 6,99 Euro al mese si ha diritto a 100 minuti di chiamate verso tutti ed illimitati verso i numeri Wind, 100 SMS, 30 gigabyte di traffico ed il Family Protect.

Di seguito invece tutte le offerte di portabilità attivabili questo mese. E' previsto per un vincolo di almeno 24 mesi, altrimenti bisognerà pagare una penale di 19,99 Euro:



- All Inclusive 50 Top: a 5,99 Euro al mese permette di ottenere 50GB di internet, minuti e 200 SMS. Si tratta di un'offerta riservata ai nuovi clienti e a coloro che provengono da Fastweb ed operatori virtuali ad eccezione di Ho. Kena Mobile e PosteMobile;



- All Inclusive 50 Fire: è praticamente identica ad All Inclusive 50 Top, con l'eccezione che ha un costo mensile di 6,99 Euro ed è dedicata a coloro che provengono da Ho, Kena e PosteMobile;



- All Inclusive Special 50: a 9,99 Euro al mese è possibile ottenere 50 gigabyte, minuti illimitati e 200 SMS. E' rivolta a coloro che effettuano la portabilità da LycaMobile e gli ex clienti Wind Tre che hanno ricevuto l'SMS.

Tre

Anche Tre, come il marchio gemello Wind, ha deciso di proporre un'offerta natalizia. Si chiama All-in Power Xmas Edition e a 11,99 Euro al mese è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti,100 gigabyte di traffico ed uno smartphone incluso a 30 rate mensili. E' però previsto un costo di attivazione di 6,99 Euro.



Dal fronte delle portabilità, Tre non propone un listino molto ampio, in linea con quanto fatto in passato. Sono ancora attivabile le offerte All-In Power, All-In Super Power ed All-In 100 Super Power.



All-In Power a 11,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 60 gigabyte di traffico internet, ed è sottoscrivibile da coloro che intendono fare la portabilità, pagando però un costo di attivazione di 6,99 Euro.



All-In Super Power ha un prezzo più elevato (14,99 Euro), ma offre 100 gigabyte oltre che minuti ed SMS illimitati.



Per coloro che intendono passare a Tre dagli operatori virtuali (ad eccezione di Ho, Kena, PosteMobile e Lyca), è disponibile All-In 100 Super Power che ha un costo mensile di 5,99 Euro - con addebito su carta di credito o conto corrente - ed offre 100 gigabyte e minuti ed SMS illimitati verso tutti. E' previsto un costo di attivazione una tantum di 6,99 Euro e di 10 Euro per la nuova sim.

Vodafone

Per Natale, Vodafone ha lanciato l'offerta Happy Xmas, che permette agli utenti di ottenere un nuovo regalo ogni giorno tramite l'applicazione MyVodafone. Il funzionamento è praticamente identico a Happy Friday: è necessario aprire il client ufficiale e riscattarlo. Negli scorsi giorni sono stati regalati buoni sconto da spendere in varie catene di distribuzione e punti vendita.

Ricco invece il listino per le offerte di portabilità, attraverso cui Vodafone mira a recuperare i clienti persi a seguito delle rimodulazioni:



- Vodafone Special Minuti 30 GB: a 6 Euro al mese include 30 gigabyte di internet e minuti illimitati verso tutti. L'offerta è rivolta per gli ex clienti che sono passati a Fastweb, PosteMobile Full, Dici Mobil, ERG Mobile ed altri MMVO ad eccezione di Ho, Kena, CoopVoce e Tiscali. Esclusa anche Iliad;



- Vodafone Special Minuti 20 GB: a 12 Euro al mese include 20 gigabyte di internet e minuti verso tutto, ma è attivabile solo per chi effettua la portabilità da Tre. Il costo di attivazione è di 3 Euro. Se invece si effettua il passaggio da TIM, Wind e CoopVoce il prezzo sale a 18,99 Euro al mese, a cui si aggiungono i 12,01 Euro di attivazione.



E' disponibile anche Vodafone Special Minuti 50 Giga, che si articola su tre piani a seconda della provenienza. L'offerta include 50 gigabyte in 4G, minuti ed SMS illimitati:



- Per i clienti Fastweb, PosteMobile, Digi Mobil e Vectone il costo mensile è di 6,99 Euro al mese e di attivazione di 12,01 Euro;



- Per chi effettua la portabilità da Iliad, Optima Mobile, Daily Telecom e British Telecom il canone mensile è di 7,99 Euro al mese e l'attivazione è sempre di 12,01 Euro;



- Per i clienti Kena Mobile, LycaMobile, e BT Enia Mobile invece il costo mensile è di 9,99 Euro al mese ed il costo di attivazione di 12,10 Euro.

Tim

Tim, in occasione del Natale, ha regalato agli iscritti al programma TIM Party un mese di gigabyte illimitati, con attivazione da effettuare dall'8 al 27 Dicembre. I giga si applicano a tutte le applicazioni che utilizzano la rete (quindi YouTube, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram) ed alla navigazione classica tramite browser.

Questo mese le offerte winback ed operator attack di Tim sono davvero tante:



- Tim Titanium 50 Gigabyte: è rivolta a chi effettua la portabilità da Iliad, Fastweb ed operatori virtuali ad eccezione di Ho e Kena, ed include a 9,99 Euro al mese minuti illimitati, SMS verso tutti e 50 gigabyte di traffico;



- TIM Supreme New 50GB: è riservata ai clienti Iliad, Fastweb ed altri MVNO tranne Kena, ed a 5,99 Euro al mese permette di ottenere minuti illimitati e 50GB di traffico. E' previsto un costo di attivazione di 12 Euro e per la SIM di 10 Euro;



- Tim Iron X: è dedicata a coloro che intendono passare a TIM da Ho, LycaMobile e Tre ed ha un costo di 6,99 Euro. A tale prezzo è possibile ottenere minuti illimitati e 50 gigabyte di traffico;

- TIM 15 Go New 50GB può essere attivata solo da chi proviene da Wind, Vodafone e Tre e solo tramite i call center. A 15 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet. Previsto un costo di attivazione di 10 Euro.