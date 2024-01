Nel 2024 i PC diranno addio alle ventole?

Addio alle ventole sui PC? Più una provocazione che una constatazione, ma in realtà il mercato della tecnologia sta cambiando proprio sotto ai nostri occhi, andando verso direzioni sempre più efficienti sul fronte termico, sonoro o, in alcuni casi, entrambi.

Per iniziare al meglio questo 2024 che si preannuncia esplosivo per la tecnologia, facciamo il punto della situazione sul tema della dissipazione passiva, che si tratti di sistemi progettati per la mobilità oppure di veri e propri desktop.



Un futuro... fanless?

A guidare questa ondata di innovazione sono senza dubbio i sistemi laptop, con Apple in prima fila, ma l'azienda di Cupertino non è da sola. Solo qualche settimana fa Qualcomm ha presentato lo Snapdragon X Elite, proposta di nuova generazione basata su architettura ARM e pronta a sfidare a viso aperto il portentoso chip M3, perlomeno a detta del chipmaker americano.

A margine dell'annuncio, e c'era da aspettarselo, sono arrivati anche i primi annunci da parte dei partner. Neanche a farlo apposta, Dell è stata una delle prime a fare la voce grossa, proprio con un sistema fanless.

Apple già con il chip M1 aveva dato inizio a questa tradizione con la linea Air, dotando di ventola i modelli più avanzati. Quanto a Intel, invece, probabilmente ci sarà da attendere ancora una generazione prima di ottenere l'efficienza termica desiderata dal produttore per questo genere di configurazioni. Va detto, però, che non è del tutto da escludere la possibilità già con Meteor Lake: anche ma non soltanto per via della sua natura prettamente "mobile", i sistemi desktop di questa nuova Generazione 1 di Intel potrebbero essere terreno fertile per questo tipo di sperimentazione, soprattutto se non si guarda con troppa insistenza al gaming.



Passando al segmento desktop vero e proprio, l'approccio cambia inevitabilmente. A far la voce grossa qui sono i monoliti di alluminio: il boom dei dissipatori AIO ha spinto in una nicchia la dissipazione ad aria di tipo tradizionale, quasi costringendo alcuni dei produttori più ispirati a rimboccarsi le maniche per offrire qualcosa di realmente nuovo.

Uno fra tutti - o forse sarebbe meglio dire uno dei principali - è stata Noctua, che nel 2021 ha lanciato il NH-P1, un bestione da oltre 1 Kg di peso che in linea teorica potrebbe sostenere lo stress di CPU con TDP nei dintorni dei 100-150W rimanendo fanless e, quindi completamente silenzioso, seppur con temperature elevate.

Nominiamo questo dissipatore non a caso, dal momento che proprio in queste settimane è stato intravisto su Reddit (realizzato da Prestigious_Gate_615) un sistema SFF in formato sandwich (componenti ITX, con scheda madre e scheda video disposti spalla a spalla) molto particolare, che faceva uso di un doppio Noctua NH-P1 per dissipare sia un Ryzen 7 7700X che una RTX 4060 Windforce OC, prodotta da Gigabyte.



Nonostante le temperature da capogiro, con la CPU oltre i 90 °C e la GPU intorno agli 80 °C (pur considerando l'eccezionale efficienza termica ed energetica delle RTX Serie 40), il progetto ha mostrato la fattibilità di un'operazione di questo genere. Il progressivo miglioramento del profilo termico delle componenti (pensiamo, ad esempio, alla Eco Mode di AMD oppure agli E-Core di Intel) potrebbe portare sia il pubblico che le aziende a guardare in questa direzione.

Un altro player veterano questa nicchia è Streacom, nota per l'affascinante cubo DB4, che ha da poco mostrato la sua ultima creazione: l'ambizioso SG10 è un case completamente fanless, erede spirituale del Calyos NSG S0 e non a caso è frutto del lavoro incrociato dei due visionari brand.

Mostrato in anteprima a giugno e annunciato in maniera ufficiale a dicembre 2023, il nuovo SG10 è un case privo di ventole e dotato di un potenziale di dissipazione di 600W combinati tra CPU (250W) e GPU (350W), consentendo quindi anche di giocare in maniera interamente passiva grazie a dei blocchi di dissipazione sviluppati proprio da Calyos con tecnologia proprietaria LHP (Loop Heat Pipes).

Il design è piuttosto tipico, con le dovute eccezioni e consente di inserire al suo interno componenti in formato ATX, con una clearance per schede video di lunghezza massima di 280 millimetri. Molto interessante la compatibilità sia con Intel che con AMD, dovuta alle heatpipe flessibili e alla presenza di più piastre per socket differenti.

Il prezzo non è per tutte le tasche - parliamo di circa 1.000 dollari - ma è tutt'altro che inaccessibile, visto ciò che viene offerto anche in termini di innovazione.

Indipendentemente dal successo di pubblico che avrà, si tratta di un passo importante che potrebbe spingere anche altri team a sondare il terreno.

Che sia davvero arrivato il momento di salutare le vecchie e rumorose ventole sulla scrivania?