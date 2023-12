Il 2024 Tech, da Apple Vision Pro ai primi 'rollable': cosa ci aspetta?

Dal punto di vista della tecnologia di consumo, l'anno che sta per chiudersi è stato di transizione: indipendentemente dal segmento, sul mercato sono arrivati tanti validi prodotti che hanno alzato l'asticella delle performance, migliorando ulteriormente le specifiche tecniche senza però introdurre vere e proprie innovazioni.

Che si parli di smartphone, di TV o di hardware specifico, le novità più sostanziali (e utili) riguardano le tanto chiacchierate IA, sempre più centrali dal punto di vista dello sviluppo e della comunicazione.



Proprio da queste ripartirà l'anno venturo, che si prospetta come l'anno della consacrazione definitiva dell'intelligenza artificiale e che vedrà l'arrivo di tanti gadget tecnologici pronti a farne ampio uso e con molteplici finalità.

Potrebbe non mancare, però, qualche sorpresa anche sotto il profilo della progettazione e del form factor, soprattutto in ambito smartphone. Insomma, tra visori VR miracolosi, console sempre più potenti e chip capaci di fare magie, ecco quali saranno le novità tecnologiche più attese del 2024.



Apple Vision Pro

Tra i gadget più attesi del 2024, il lancio di Apple Vision Pro merita un posto d'onore: quello che si preannuncia come un rivoluzionario visore per la realtà mista del colosso di Cupertino, ha l'ambizione di portare nelle case degli utenti un dispositivo in grado di fondere i contenuti digitali con lo spazio fisico che ci circonda e di allargare questo segmento, mai veramente decollato, ad un pubblico più ampio - non tanto in termini di acquisto, visto il prezzo proibitivo per molti, quanto più concettuale.

Sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, Apple Vision Pro porterà in dote un display con tecnologia Micro-OLED e una densità di pixel pari a 2.304 ppi, un ulteriore pannello frontale in grado di replicare le fattezze del volto di chi utilizza il dispositivo, uno speciale set di fotocamere che permette di catturare contenuti audio/video tridimensionali e ben due processori: un chip A15 Bionic per la gestione generale e un chip M2 custom per l'elaborazione dei contenuti "spaziali". Insieme al visore farà il suo esordio VisionOS, il sistema operativo che avrà l'arduo compito di trasformare i sogni in realtà e soprattutto di fornire ai primi fortunati acquirenti una buona base di applicazioni da cui partire.

Il gioiellino della mela morsicata arriverà sul mercato, almeno su quello americano, nel corso dell'anno alla "modica" cifra di 3.499 dollari. Riuscirà Apple dove gli altri stanno faticando per convincere il pubblico?



Qualcomm Snapdragon X

Interessanti novità anche sul fronte del silicio: Qualcomm ha da poco mostrato al pubblico il suo nuovo processore per PC basati su Windows 11 ARM. Lo Snapdragon X, almeno sulla carta, si appresta a diventare il chip più potente mai prodotto dall'azienda, poggia le fondamenta sulla nuova architettura Oryon sviluppata da Nuvia con processo produttivo a 4 nm ed è equipaggiato con ben 12 core con frequenza di 3,8 GHz che in boost possono arrivare fino a 4,3 GHz.

La GPU Adreno che accompagna la CPU può elaborare fino a 4,6 TFLOPs con pieno supporto a DirectX 12, mentre lato memorie completano il quadro il supporto a UFS 4.0, PCIe 4.0 NVMe e RAM LPDDR5x per un massimo di 64 GB.

Qualcomm promette di consegnare al pubblico una piattaforma altamente scalabile e configurabile, in grado di adattarsi a diverse tipologie di laptop, dai premium ad alte prestazioni ai sistemi più economici.

Lo Snapdragon X integra un potente motore di intelligenza artificiale "locale", che promette di consentire attività in multitasking senza soluzione di continuità aprendo le porte a nuove esperienze d'uso: tra le possibili applicazioni dell'IA sul dispositivo possiamo citare il riconoscimento vocale, la traduzione in tempo reale, la fotografia computazionale e le funzionalità legate al gaming. Il nuovo gioiello di Qualcomm promette anche una grande efficienza energetica, per una durata della batteria superiore del 68% rispetto ai processori tradizionali.

Secondo le stime del colosso californiano, lo Snapdragon X sarà più potente di Apple M3 del 21%: rimane da vedere, tuttavia, come si comporterà il chip in ambiente Windows ARM.

Microsoft e Qualcomm sono pronti a lanciare una valida alternativa ad Apple? Non rimane che attendere ancora qualche mese.



Samsung Galaxy Ring

Tra i gadget più curiosi e innovativi in arrivo nel 2024 è impossibile non citare quello che viene momentaneamente chiamato Samsung Galaxy Ring, l'anello intelligente che il colosso sudcoreano potrebbe lanciare sul mercato portando una ventata di aria fresca nel segmento wearable.

Al momento non sappiamo molto sulle caratteristiche di questo dispositivo, ma è facile ipotizzare che il gioiello (questa volta in tutti i sensi) di Samsung sarà equipaggiato con una serie di sensori in grado di interagire con l'ecosistema SmartThings e di fornire informazioni ad app come Galaxy Wearable e Samsung Health.

Presumibilmente non mancherà la connettività Bluetooth e una batteria in grado di sostenere agilmente l'utilizzo quotidiano.

Le possibili applicazioni del Samsung Ring potrebbero essere molteplici e non dissimili, anche se in versione "lite", rispetto a quanto già visto con i tanti smartwatch e band già disponibili: l'anello dovrebbe infatti essere in grado di gestire l'ambiente domotico attraverso gesture e comandi vocali, nonché di collezionare e analizzare dati utili ai fini dell'allenamento e della salute in generale, passando per utility che spaziano dai pagamenti contactless al controllo dello smartphone, senza contare le immancabili funzionalità legate alle IA.

Prezzo e data di lancio del Samsung Ring sono ancora un mistero. Samsung potrebbe però presentare il nuovo dispositivo nel mese di gennaio in occasione del Galaxy Unpacked che dovrebbe avere come protagonista il nuovo Galaxy S24.



Lo smartphone "rollable" di Vivo

Stando alle indiscrezioni riportate dal sito specializzato The Elec, Vivo potrebbe essere la prima compagnia a lanciare sul mercato uno smartphone "rollable": nel corso degli ultimi anni, i principali colossi del settore hanno presentato prototipi di smartphone con display "arrotolabile", che aumenta la superficie di utilizzo senza presentare la piega dovuta al particolare form factor dei dispositivi foldable.

L'accelerazione di Vivo potrebbe essere dovuta proprio alla consapevolezza di non poter competere sul fronte dei foldable con concorrenti come Samsung.

Il nuovo smartphone dovrebbe nascere dalla stretta collaborazione con Transsion, proprietaria di Tecno e Infinix: Tecno in particolare ha già mostrato un dispositivo di questo tipo, con il nome di Phantom Ultimate: sebbene le caratteristiche tecniche del presunto rollable targato Vivo siano sconosciute, lo smartphone di Tecno potrebbe dare un'indicazione sulla tecnologia usata per il display. Phantom Ultimate porta in dote un pannello in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) con transistor a film sottile (TFT) e risoluzione di 1596 x 2296 pixel.

Il nuovo smartphone di Vivo dovrebbe arrivare sul mercato nell'ultima parte del 2024. Come sempre vi terremo aggiornati sulle eventuali evoluzioni. Il formato rollable riuscirà ad imporsi come una valida alternativa ai display più tradizionali?



Sogni, speranze e anche qualche certezza

Anche se con diversi gradi di innovazione, il 2024 sarà un anno ricco di nuovi prodotti in ogni segmento del mercato tecnologico. Tra le certezze in arrivo c'è sicuramente la nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S24 che dovrebbero arrivare a gennaio: i top di gamma dell'azienda coreana dovrebbero vantare la presenza del nuovo Snapdragon 8 Gen 3, almeno sul mercato americano. In Europa, invece, i device potrebbero arrivare con l'Exynos 2400.

Guardando ad Apple, invece, bisognerà attendere fino a settembre per sapere qualcosa sui nuovi iPhone 16: la nuova gamma di Apple dovrebbe essere equipaggiata con i nuovi chip A18 attualmente in sviluppo. La casa di Cupertino potrebbe poi decidere di differenziare la proposta per i singoli modelli.

Voci sempre più insistenti vedono l'arrivo nel 2024 delle nuove schede video NVIDIA GeForce RTX 40 Super: dopo un periodo di relativa quiete, l'azienda di Jensen Huang potrebbe portare sul mercato il "refresh" dell'acclamata Serie 40 basata sull'architettura Lovelace. Per le nuove RTX Serie 50 e per l'architettura Blackwell bisognerà, con tutta probabilità, attendere il 2025.

Sarà molto interessante capire anche come deciderà di muoversi AMD sul fronte delle schede video: stando alla casa rossa, lo sviluppo delle Radeon RX 8000 starebbe procedendo a gonfie vele e presto potremo saperne di più sulla nuova architettura RDNA 4.

Per rimanere in ambito gaming, ma dal divano, il 2024 potrebbe essere l'anno della cosiddetta Nintendo Switch 2 e della PlayStation 5 Pro: per entrambe le console rumor e leak si susseguono da tempo ma al momento Nintendo e Sony non hanno diffuso alcuna informazione ufficiale.

Nel primo caso, in particolare, la curiosità di conoscere i piani della Grande N e, nei sogni più proibiti, di poter accedere alle prodezze del DLSS in mobilità, hanno raggiunto livelli altissimi. Chissà poi quali saranno le intenzioni di Microsoft: dopotutto, è possibile che per la casa di Redmond non ci siano davvero piani per una nuova console Xbox di metà generazione.



Ci sarebbe tanto altro di cui discutere, dal segmento TV alle nuove CPU di Intel e AMD. In ogni caso, l'anno che si appresta a iniziare sarà pieno di tante novità, più o meno entusiasmanti. Non mancheremo di tenervi aggiornati su tutto. Nel frattempo, fateci sapere che aspettative avete per il 2024 e cosa attendete di più.