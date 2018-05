Acer Predator Helios 500 e 300 SE ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzo

Acer ha annunciato, durante la Global Press Conference di New York, i nuovi innesti dedicati alla sua gamma di notebook da gaming Predator Helios. Stiamo parlando di Helios 500 e Helios 300 Special Edition, che introducono diverse novità. Si parte da un sistema di raffreddamento migliorato fino ad arrivare all'implementazione di processori Intel Core i9+ di ottava generazione. Il tutto va a creare dei prodotti VR Ready che rispondono "alle richieste di una categoria di giocatori sempre più numerosa che cerca prestazioni estreme anche in movimento", come dichiarato da Jerry Kao, President of IT Products Business di Acer.



Acer Predator Helios 500

Progettato per essere il top di gamma, Predator Helios 500 è dotato di processori Intel Core i9+ di ottava generazione e di una scheda video NVIDIA GTX 1070. Non mancano le memorie Intel Optane, che aumentano la reattività e abbattono i tempi di caricamento, affiancate da diversi tagli di SSD NVMe PCIe. La memoria RAM arriva fino a 64GB. Presente anche la connettività di rete Killer DoubleShot Pro. Predator Helios 500 può montare un display 4K UHD da 17,3 pollici o un pannello FHD IPS che raggiunge frequenze di aggiornamento di 144 Hz. Non manca il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC. Per quanto riguarda la connettività, troviamo due porte Thunderbolt 3 e una porta HDMI 2.0, con la possibilità di collegare fino a tre monitor esterni. Il comparto audio è composto da due altoparlanti e un subwoofer provvisti di tecnologie Acer TrueHarmony e Waves MAXXAudio. Una delle novità più attese è legata al sistema di raffreddamento, con Helios 500 che dispone di due ventole AeroBlade 3D in metallo, mentre cinque heatpipes distribuiscono l'aria fredda ai componenti principali del computer, rilasciando contemporaneamente l'aria calda all'esterno. Non manca ovviamente una tastiera RGB retroilluminata, che offre quattro zone di illuminazione con supporto fino a 16,8 milioni di colori.

Presenti anche diverse funzionalità legate al mondo del gaming, come l'Anti-Ghosting e la possibilità di registrare macro on-the-fly. A livello software, l'app PredatorSense può essere utilizzata per controllare e monitorare da un'interfaccia centrale i parametri del notebook, tra i quali overclocking, illuminazione, tasti di scelta rapida, temperatura e velocità della ventola. Parlando di prezzi e disponibilità, Acer Predator Helios 500 sarà acquistabile a partire dal mese di giugno a un prezzo di partenza di 2.299 euro.



Acer Predator Helios 300 Special Edition

La linea gaming Helios 300 di Acer accoglie un nuovo modello Special Edition dotato di telaio in alluminio bianco con finiture in oro, un design che raramente si è visto nei notebook da gaming. Helios 300 Special Edition (PH315-51) monta un display IPS FHD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7+ di ottava generazione, una GPU NVIDIA GTX 1060, fino a 512 GB di SSD NVMe PCIe Gen 3 e fino a 2 TB di disco rigido. Parlando di memoria, troviamo 16 GB di RAM DDR4, aggiornabili successivamente fino a 32 GB, affiancati da Intel Optane. Presente il modulo Intel Wireless-AC 9560 802.11ac Gigabit WiFi, che offre connessioni senza fili capaci di un massimo di 1.73 Gbps di throughput quando si utilizzano canali 160Mhz (Dual-Band 2.4GHz e 5GHz).



Il sistema di raffreddamento è gestito da due ventole ultrasottili (0,1 mm) AeroBlade 3D in metallo, che Acer riporta essere state progettate "secondo criteri avanzati di aerodinamica e un flusso d'aria maggiorato per mantenere l'intero sistema raffreddato adeguatamente". Anche in questo caso le ventole si possono controllare con l'app PredatorSense, secondo tre modalità di utilizzo: modalità Coolboost (per gaming, rendering e streaming), normale (per l'utilizzo di strumenti di produttività, come Microsoft Office) e silenziosa (per la navigazione web). Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Acer Predator Helios 300 Special Edition sarà acquistabile a partire dal prossimo mese di settembre a un prezzo di partenza di 1.799 euro.