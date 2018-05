Acer Predator Orion 5000 e 3000 ufficiali: ecco i nuovi desktop da gaming

Durante la Global Press Conference di New York, Acer ha presentato anche i nuovi desktop da gaming della gamma Predator Orion. Stiamo chiaramente parlando di Orion 5000 e Orion 3000, che montano processori Intel Core i7 fino all'ottava generazione e schede video GTX 1080 o GTX 1080 Ti. Si tratta di prodotti pensati per la fascia d'utenza enthusiast, disposta a spendere per configurazioni di qualità. Nonostante non siano ancora stati svelati prezzi e disponibilità, le caratteristiche tecniche fanno intuire infatti che si tratti di desktop di fascia alta. Le novità introdotte sono piuttosto interessanti, andiamo a conoscerle in dettaglio.



Acer Predator Orion 5000

I nuovi desktop da gaming Predator Orion 5000 sono dotati di processori Intel Core fino ai modelli i7+ 8700K di ottava generazione, affiancati dal chipset Intel Z370 e dalla possibilità di mettere due NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti in SLI. Orion 5000 presenta uno chassis con pannello laterale trasparente, che mette in mostra le sue componenti interne pur schermando le emissioni elettromagnetiche e proteggendo così utenti e periferiche da potenziali interferenze. I pannelli laterali sono pensati per aprirsi facilmente e consentire di cambiare rapidamente componenti e cavi durante gli upgrade. Il sistema di raffreddamento IceTunnel 2.0 crea diverse zone termiche e fornisce a ciascun settore la corrente d'aria per l'espulsione del calore accumulato all'interno del case.



Un pannello frontale a maglie provvisto di filtri antipolvere consente al Predator Orion 5000 di filtrare grandi quantità d'aria mantenendo la polvere all'esterno. Non mancano una porta Ethernet ad alta velocità, una maniglia per il trasporto e il classico look gaming basato su uno stile aggressivo.



Acer Predator Orion 3000

Grazie ai processori Intel Core i7+ fino all'ottava generazione e alla scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080, Predator Orion 3000 è un prodotto VR Ready. Presente il supporto alla memoria Intel Optane (16/32GB) e a fino 64 GB di memoria RAM DDR4-2666. Predator Orion 3000 riprende il design del fratello maggiore, mostrando linee aggressive, barre luminose RGB, inserti in blu e una ventola anteriore illuminata a LED. Non manca anche qui un buon sistema di raffreddamento.