Agcom multa gli abbonati al pezzotto, ma il calcio in Italia è troppo caro

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia delle possibili multe in arrivo per chi ha usufruito del pezzotto. Un provvedimento forte ma pensato per colpire il fenomeno della pirateria dove fa più male, e dove finora Agcom si era spinta solo raramente, ovvero gli abbonati ai servizi illegali. Purtroppo però non sembrano esserci più alternative per arginare un fenomeno che sta raggiungendo dimensioni colossali, da sempre molto radicato in Italia ma che è letteralmente esploso negli ultimi anni, per diversi motivi.

La pirateria è diventata semplice e i prezzi non aiutano

La pirateria ha sempre lucrato sul calcio in Italia. Basta tornare indietro di qualche anno per capirlo, quando non servivano altro che un programmatore di PIC e dei semplici file scaricati da internet a costo zero per vedere tutta la programmazione di Tele+ e di Stream senza pagare un solo euro.

Una procedura facile ma che richiedeva comunque competenze, oltre che un costante aggiornamento dei codici, che venivano cambiati spesso proprio per rendere la vita più difficile ai pirati.

Da allora però è cambiato tutto, sia a livello tecnologico che di facilità di accesso ai contenuti illegali. Telegram è sicuramente uno dei punti d'accesso più facili al pezzotto, ma ormai il fenomeno è talmente diffuso che basta il semplice passaparola, tutti hanno almeno un conoscente che utilizza servizi illegali per lo streaming. La facilità d'uso è poi disarmante, non servono card pirata o altro, basta semplicemente acquistare l'accesso alla rete che diffonde i contenuti e il gioco è fatto. Dallo smartphone al televisore si può vedere tutto gratis grazie alle applicazioni presenti sugli store di Google, Apple e di tutti i produttori di TV. Applicazioni che, nonostante la stretta alla pirateria, risultano sempre tra le più scaricate tra quelle a pagamento, sia nel mondo Android che in quello Apple.

La facilità di accesso ai servizi illegali e la semplicità nel loro utilizzo stanno giocando un ruolo fondamentale nella loro diffusione, tuttavia anche il progressivo aumento dei prezzi dei servizi ufficiali sta avendo un peso non indifferente nelle scelte degli appassionati di calcio.

Nel 2017, l'anno precedente all'arrivo di DAZN in Italia, per vedere la serie A bisognava abbonarsi a Sky, con un costo di 19.90 euro per il pacchetto SkyTV, obbligatorio ma con tanti contenuti in più rispetto allo sport, più altri 14 euro per il pacchetto Calcio, per un totale di 33.9 euro mensili. Questo escluse le offerte per i nuovi abbonati, che abbassavano di molto il costo, almeno per i primi 12 mesi. Oggi servono 40.99 euro per poter vedere la Serie A su DAZN con un abbonamento mensile, mentre ci vogliono 359 euro per il piano annuale che permette di risparmiare parecchio, vincolando però gli utenti alla piattaforma per 12 mesi. Queste cifre, già elevate, stanno aumentando di anno in anno, e complice il monopolio di fatto ottenuto da DAZN per gli appassionati non ci sono alternative. O almeno, non ci sono alternative legali, con il risultato che sempre più spesso ci si affida al pezzotto, finanziando delle vere e proprie organizzazioni criminali, non certo l'hacker della porta accanto.

Insomma, il contrasto alla pirateria è giusto, e se per raggiungere l'obiettivo di distruggerla bisogna colpire gli abbonati allora anche questo è un passo che va fatto. Ma non va dimenticato che il calcio in Italia è più di un semplice sport, e purtroppo con i prezzi attuali sempre più persone saranno tentate di rivolgersi al pezzotto per seguirlo.

Ecco perché una riflessione sui prezzi degli abbonamenti legali va fatta, per di più se si considera che all'aumentare dei prezzi non è seguito un miglioramento della qualità nei contenuti offerti, che anzi spesso soffrono ancora di problemi legati allo streaming, senza contare il progressivo impoverimento del calcio italiano, che non aumenta di certo lo spettacolo in campo. Con l'arrivo del Piracy Shield e con il pugno duro di Agcom sugli abbonati qualcosa potrebbe cambiare, almeno fino a quando non si troveranno altri modi per poter piratare lo sport più amato dagli italiani.