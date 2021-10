AirPods 2 vs AirPods 3: quali sono le differenze?

Vale per gli smartphone così come per i notebook, non poteva essere diversamente per gli auricolari. Ogni volta che assistiamo a un nuovo prodotto di Apple un dubbio aleggia nella mente degli appassionati: vale la pena effettuare l'upgrade? Questa sicuramente è una delle domande che si staranno facendo gli utenti che hanno seguito l'evento Unleashed di ottobre, in cui la società di Cupertino ha annunciato i nuovi AirPods 3. Ma quali sono le novità introdotte in questa nuova generazione? Scopriamolo insieme.

Spatial Audio

Gli appassionati alla ricerca di nuove funzionalità troveranno particolarmente rilevante l'implementazione, nei nuovi auricolari AirPods 3, dello Spatial Audio. Per chi non lo sapesse, si tratta della possibilità di generare un suono più avvolgente, possibilità che era invece preclusa al precedente modello.

Infatti, l'annuncio di Apple in tal senso ha rappresentato una novità importante, in quanto prima degli AirPods 3 la funzionalità Spatial Audio era prerogativa degli AirPods Pro e delle AirPods Max. Insomma, per certi versi si può affermare che è stata abbassata la "soglia d'ingresso" per poter usufruire di questa possibilità.

Case MagSafe

Non c'è stato molto clamore attorno a questa novità, forse per via del nuovo astuccio di ricarica per AirPods Pro, ma l'arrivo del case MagSafe rappresenta sicuramente una questione da non sottovalutare, soprattutto in questa fascia.

Questo significa che è possibile sfruttare la tecnologia di ricarica wireless di Apple, molto utile in termini di comodità, considerando anche il fatto che ormai le nostre vite sono particolarmente frenetiche e spesso abbiamo poco tempo per posizionare la custodia in ricarica seguendo la classica routine. In ogni caso, un altro fattore che hanno notato in pochi è che la custodia di ricarica degli AirPods 3 è certificata IPX4. Questo significa che c'è la resistenza al sudore e all'acqua, un aspetto da non sottovalutare.

Certificazione IPX4

Seguendo le orme dell'astuccio, anche gli auricolari AirPods 3 conquistano la certificazione IPX4. Una caratteristica attesa da molti, che conferirà al prodotto una buona resistenza al sudore e all'acqua. Va tuttavia fatta una precisazione a tal proposito.

Infatti, questo tipo di certificazione fa riferimento in modo specifico alle attività sportive, senza però tenere in conto le attività che si svolgono sott'acqua. In parole povere, una pioggia mentre state correndo e il normale sudore generato dall'attività fisica non scalfiranno i vostri AirPods 3, ma bisogna comunque avere cura a non far immergere troppo gli auricolari in acqua. Insomma, si tratta di una protezione legata al classico uso sportivo, ma niente più.

Autonomia

Una delle caratteristiche più controllate da parte degli utenti è l'autonomia. Per molti si tratta di una fortissima discriminante, per scegliere il modello in grado di poter "sincronizzare" l'esperienza audio con il ritmo della propria vita. In questo contesto, gli AirPods 3 possono arrivare fino a 6 ore di riproduzione con una singola ricarica, accompagnandoci per un totale fino a 30 ore sfruttando tutte le ricariche concesse dall'apposita custodia.

Molto dipende anche dall'uso che si fa degli auricolari, ad esempio per quel che concerne lo Spatial Audio, questo è chiaro, ma le stime sull'autonomia legate al precedente modello descrivevano 5 ore di riproduzione e 24 ore di autonomia totale passando per la custodia. Insomma, un miglioramento interessante già sulla carta da questo punto di vista.

Nuovo driver

Funzionalità, comodità, resistenza e autonomia sono sicuramente degli aspetti importanti per garantire una buona esperienza d'uso a coloro che acquista degli auricolari, ma quando si punta a un blasone del genere non si può prescindere dalla qualità audio e Apple non ha tralasciato questo aspetto, dato che gli AirPods 3 dispongono di un rinnovato driver che si concentra principalmente sul miglioramento di bassi e alti. Elevata gamma dinamica ed escursione sono le parole chiave: l'Adaptive EQ farà il resto.

Per il resto, ricordiamo che gli AirPods 3 hanno un prezzo pari a 199 euro sul portale ufficiale di Apple e c'è anche la possibilità di scegliere un'incisione gratuita, selezionando emoji, testo e numeri. Questa possibilità è pensata per consentire agli utenti di personalizzare il prodotto, in modo da renderlo unico.

Tirando le somme, le novità proposte dalla società di Cupertino con questo nuovo modello di auricolari sono diverse e possono indubbiamente attirare l'attenzione di molti appassionati: starà poi all'utente scegliere se vale la pena effettuare l'upgrade o meno, in base alle proprie specifiche esigenze.