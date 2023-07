AirPods Pro 3 stanno per arrivare, salvaguarderanno il vostro udito

Tra le cose che negli ultimi anni sono riusciti a fare bene dalle parti di Cupertino c'è l'implementazione di una serie di funzionalità legate alla salute nei propri prodotti. Le applicazioni "healthcare" hanno trovato dapprima spazio sugli iPhone, sfruttandone la sensoristica integrata, per poi esplodere con l'esordio di Apple Watch.



Una versione dopo l'altra, Apple è riuscita a trasformare questi device quasi in veri strumenti diagnostici, aggiornando i vari modelli e aggiungendo sensori dedicati e sempre più precisi: dal monitoraggio della frequenza cardiaca alla misurazione dell'ossigenazione sanguigna, fino ad arrivare alla segnalazione degli incidenti stradali, gli accessori della mela morsicata sono più volte saliti agli onori della cronaca per aver salvato vite umane, individuando incidenti, principi d'infarto e altre patologie.

La cura della persona è diventata un vero e proprio selling point per Apple e anche le AirPods potrebbero presto portare in dote nuove funzionalità, in questo caso relative alla salvaguardia dell'udito e non solo. Cerchiamo di capire insieme cosa possiamo aspettarci dalle prossime AirPods.



Sulla giusta frequenza e alla temperatura corretta

Il nuovo iOS 17 annunciato all'inizio di giugno si prospetta ricco di novità, alcune delle quali riservate agli auricolari true wireless di Apple.

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha anticipato che i nuovi modelli di AirPods - al momento non è chiaro quali - saranno protagonisti di un aggiornamento volto al monitoraggio della salute dell'udito, supportato dall'atteso sistema operativo. I nuovi auricolari saranno inoltre equipaggiati con un sensore per la rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il primo aspetto, sembra che l'azienda di Cupertino stia lavorando a una nuova funzionalità in grado di determinare il livello di salute dei nostri timpani attraverso un test uditivo che utilizza diversi tipi di suoni e frequenze specifiche.

L'obiettivo è quello di aiutare gli utenti a tenere sotto controllo la qualità del proprio udito e a identificare eventuali problemi di salute, sulla scia di quanto fatto con le funzioni ECG di Apple Watch riservate al ritmo cardiaco.



L'idea non è del tutto nuova e anzi deve molto ad alcune app come Mimi: questo software disponibile per iPhone consente di generare degli audiogrammi, dei profili personalizzati che individuano i punti deboli dell'udito e impostano l'audio di conseguenza, regolandone l'equalizzazione.

La nuova feature in sviluppo sarà però integrata direttamente nel sistema operativo e non richiederà quindi l'impiego di applicazioni di terze parti. Nulla di troppo rivoluzionario in ogni caso: sia le Jabra Elite 75t che le Nothing Ear (2) offrono già questo tipo di servizio nei relativi software gestionali.

Sul fronte della temperatura, invece, gli ingegneri di Apple starebbero sviluppando un nuovo sensore con il quale equipaggiare i prossimi auricolari: la rilevazione della temperatura corporea attraverso il canale uditivo è infatti ritenuta più precisa di quella individuata dai sensori presenti sull'ottava serie di Apple Watch e sui modelli Ultra.

Oltre al monitoraggio dell'ovulazione femminile, questa rinnovata accuratezza della rilevazione potrebbe infatti aiutare gli utenti ad individuare i primi segnali di febbre o influenza.



Dove e quando?

Gurman non ha purtroppo specificato quali saranno i modelli che potranno avvantaggiarsi di queste nuove funzionalità, ma sembra probabile che a trarne beneficio saranno le AirPods Pro di prossima generazione.

Questo dettaglio può quindi aiutarci a capire le tempistiche con le quali saranno rilasciate le feature riservate alla salute: considerando che le AirPods Pro vengono aggiornate su cicli di circa tre anni e tenuto conto che la seconda generazione è stata lanciata a settembre 2022, possiamo dedurre che i nuovi auricolari di Apple vedranno la luce presumibilmente non prima di un paio di anni.

D'altronde, lo sviluppo di nuove funzionalità come quelle sopracitate richiede tempo e investimenti: se il monitoraggio dell'udito è sostanzialmente demandato al software e sulla carta potrebbe addirittura essere retrocompatibile, la rilevazione della temperatura richiede l'implementazione di un sensore specifico e quindi di una completa reingegnerizzazione dell'intero prodotto.



Trovare spazio per un nuovo hardware in un ambiente particolarmente ridotto come quello delle AirPods non è cosa semplice e, inoltre, vanno considerati una serie di possibili problemi relativi alla durata delle batterie e alla produzione stessa, senza considerare eventuali certificazioni da ottenere prima della commercializzazione, soprattutto in Europa.

Nel frattempo potremmo assistere all'arrivo della porta USB-C sull'astuccio delle nuove AirPods, aggiornamento molto più semplice da realizzare. Come sempre monitoreremo la situazione, restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.