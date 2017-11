Amazon Black Friday: 3 prodotti tech in offerta da acquistare oggi 21 novembre

È tempo di sconti e di Black Friday un po' ovunque, sia online che nei negozi fisici. Le offerte sono tantissime, forse troppe, almeno per poterle analizzare al meglio e cogliere così gli sconti più significativi. Ecco perché abbiamo selezionato, tra la miriade di sconti disponibili, tre prodotti (più uno) in vendita su Amazon caratterizzati da un ribasso consistente nel prezzo e da una qualità elevata. Oggi abbiamo scelto dispositivi molto diversi tra loro, partendo da una videocamera di sorveglianza Netgear Arlo Q, due interessanti notebook da gioco di MSI e delle cuffie B&O wireless con cui dimenticare per sempre il jack da 3.5 mm.

Netgear Arlo Q

La domotica è un settore in continua espansione, un po' lenta rispetto alle aspettative di qualche anno fa ma comunque in costante crescita. Online ci sono tantissimi prodotti per rendere la propria casa più smart, tra cui troviamo anche questa telecamera di sorveglianza, da interno, proposta da Netgear, la Arlo Q. Con un prezzo di listino di 249,90€ si tratta di una soluzione di buon livello offerta oggi a 164.90€, prezzo più basso visto sulla piattaforma da settembre a oggi. La cam è in grado di controllare e monitorare zone specifiche dell'immagine, di registrare su cloud o su scheda SD ed integra anche la visione notturna. La compatibilità con IFTTT consente di automatizzare molti aspetti della propria smart home, mentre la qualità di registrazione video è in 1080p.

MSI GE62VR

Intorno ai 1000€ non è facile trovare notebook da gioco che utilizzino una CPU i7 in coppia con una GTX 1060, ma grazie a questo MSI GE62VR proposto a 1189€ si possono prendere due piccioni con una fava. Dove sta il trucco? Semplicemente, la CPU utilizzata non fa parte dell'ultima serie di Intel disponibile oggi su notebook. In questo laptop troviamo infatti una CPU Intel i7 6700HQ, predecessore dell'i7 7700HQ oggi disponibile su molti prodotti di fascia alta. Come anticipato, la GPU è una GTX 1060 da 3 GB di memoria, e non mancano nemmeno 8 GB di RAM, SSD da 128 GB con disco fisso da 1 TB, display da 15.6" Full HD e Windows 10 pre-installato. Se invece non volete rinunciare agli ultimi processori Kaby Lake di Intel e volete uno schermo più grande, è possibile puntare sul laptop MSI GP72, con display da 17.3" Full HD, 16 GB di RAM, 128 GB di SSD e 1 TB di disco fisso, oltre che una GPU GTX 1050 Ti con 4 GB di memoria. Il prezzo non cambia, resta sempre 1189€.

Bang & Olufsen Beoplay H4

Il jack da 3.5 mm sta lentamente scomparendo dagli smartphone, proprio lo strumento con cui si ascolta di più la musica oggi. In molti si sono ritrovati a dover usare scomodi adattatori, la cui unica alternativa è il cambio del proprio paio di cuffie a filo. Oggi però è possibile portarsi a casa queste Bang & Olufsen Beoplay H4 wireless, collegabili allo smartphone grazie al bluetooth, a un prezzo di 189€, contro i 299.90€ del prezzo di listino. Un prezzo allettante per queste cuffie che garantiscono un alto comfort e un design curato, oltre a 19 ore di autonomia. I materiali sono di fascia alta, pelle, alluminio e acciaio, e possono essere comunque collegate tramite cavo al tradizionale jack. Manca purtroppo la cancellazione attiva del rumore, ma si tratta comunque di un paio di cuffie di buona qualità proposto a un prezzo molto interessante.