Amazon Black Friday: tre super sconti tecnologici da sfruttare oggi 24 novembre

La strada verso il Black Friday è costellata di sconti. Sono giorni ormai che dappertutto si moltiplicano offerte e promozioni, non sempre così incisive sul prezzo dei prodotti, creando molto rumore e tanta confusione. Non sempre è facile trovare le offerte migliori nella massa, ma oggi vogliamo segnalarvi tre prodotti proposti a prezzi davvero vantaggiosi rispetto al solito. Il primo è realizzato da Yi, azienda cinese che vede Xiaomi tra i suoi finanziatori, che ha messo a prezzo di saldo la sua ottima action cam top di gamma. Il secondo è invece un volante, l'ottimo Logitech G29, anche questo fortemente scontato rispetto al solito. Il terzo è invece un monitor 4K con tecnologia Quantum Dot, più indirizzato all'utilizzo generale piuttosto che al gaming ma dal prezzo interessante.

Yi 4K Plus

Torniamo a parlare della cinese Yi, che propone oggi il pezzo forte della sua lineup, l'action cam 4K Plus a un prezzo di 224€, cento euro in meno rispetto allo standard. Si tratta della prima cam ad arrivare sul mercato con il supporto alla registrazione in 4K a 60 fps, fornita per altro con una custodia impermeabile resistente fino a 40m. A differenza delle rivali GoPro, senza di essa la 4K Plus non è impermeabile, ma a questo prezzo è davvero difficile chiedere di più a un prodotto che si distingue proprio per le prestazioni in rapporto al costo. Per un maggiore approfondimento su questa Yi 4K Plus, potete leggere la nostra recensione dedicata.

Logitech G29

Un volante che non ha certo bisogno di presentazioni questo G29. La proposta di Logitech si distingue per precisione e per gli ottimi materiali impiegati nella sua realizzazione, che ne fanno una delle migliori alternative sul mercato, come evidenziato nella nostra recensione. Disponibile sia in versione PS4 che Xbox One, allo stesso prezzo, il dispositivo è compatibile anche con PS3 e PC e include la pedalina, mentre il cambio è acquistabile con un bundle a parte. Per portarsi a casa la versione base tuttavia oggi bastano solo 199€, contro i 299€ a cui si trova abitualmente su Amazon. Il prezzo di listino è di 409,90 invece. Un'offerta interessante quindi, che tutti gli appassionati di racing game possono sfruttare solo oggi.

Samsung U32H850

Pur non rientrando nella categoria dei monitor da gaming, questo Samsung U32H850 è certamente un monitor interessante per l'utilizzo più generale, senza ovviamente disdegnare l'aspetto ludico. Siamo infatti di fronte a un pannello da 32 pollici con risoluzione 4K, con tecnologia Quantum Dot e capace di rappresentare a schermo 1.07 miliardi di colori, mentre il tempo di risposta è di 4 ms. L'offerta di oggi lo vede a un prezzo decisamente inferiore alla media, con un costo di 499€, contro i più di 600€ necessari di solito per averlo. Una buona offerta per chi è in cerca di un monitor 4K con tecnologia Quantum Dot, non molto frequente da incontrare quando si parla di monitor per PC.