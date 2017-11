Amazon Cyber Monday: tre prodotti tech da acquistare oggi 25 novembre

Nemmeno il tempo di mettere la parola fine al Black Friday che siamo pronti a tuffarci nel Cyber Monday, giornata dedicata agli acquisti nel campo dell'elettronica di consumo. Le offerte saranno molte ma già ora è possibile trovare su Amazon diversi prodotti a prezzo di saldo. Prodotti di diverse categorie, dalla SHIELD TVdi NVIDIA alla cuffie Sennheiser Momentum 2.0, passando per una scheda madre MSI con cui comporre il proprio PC da gioco. Lunedì ci saranno molti sconti ma questi prodotti dubitiamo fortemente che possano subire ulteriori ribassi, visto il prezzo già calato a picco, per cui già oggi potrebbe essere il momento buono per acquistarli.

NVIDIA SHIELD TV

Inutile girarci intorno, la NVIDIA SHIELD TV (qui la nostra recensione) è senza dubbio il miglior media player Android, un prodotto potente e versatile, che riesce anche ad includere diverse caratteristiche che interesseranno ai gamer. All'interno di questo piccolo set top box si nasconde un potente processore Tegra X1, un octa core a 64 bit la cui punta di diamante è certamente la GPU, che include 256 CUDA Core con architettura Maxwell. Questo le consente di muoversi agilmente sia in campo audio/video, grazie al supporto per il 4K e l'HDR e ai più recenti standard audio, Dolby Atmos compreso, sia nel gaming. NVIDIA ha portato diversi titoli provenienti da PC e console in esclusiva per la SHIELD, dove girano in modo nativo, ma i pezzi forti in ambito ludico sono sicuramente NVIDIA GameStream, con cui effettuare lo streaming dei giochi PC sul TV, anche in 4K, ed NVIDIA GeForce Now, un servizio di gaming in streaming a pagamento. Il costo attuale della piccola console NVIDIA è di 159€, nella variante senza pad, un prezzo vantaggioso per quanto offerto.

Sennheiser Momentum 2.0

Se siete in cerca di un paio di cuffie con filo di eccellente resa al giusto prezzo, allora queste Sennheiser Momentum 2.0 fanno certamente al caso vostro. Il marchio tedesco è sinonimo di qualità e le Momentum 2.0 sono un prodotto davvero ben realizzato, utilizzando materiali di qualità e con una resa sonora equilibrata, leggermente preponderante nei bassi ma comunque in grado di riprodurre tutto lo spettro sonoro. Disponibile in diversi colori, queste cuffie sono oggi vendute a un prezzo di 119€, contro i 199€ di prezzo di listino.

MSI Z270 Gaming Pro Carbon

Con l'arrivo dei processori Coffee Lake, i prezzi delle schede madri destinate ai Kaby Lake sono in discesa, come nal caso di questa MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Un modello dalle caratteristiche interessanti e pieno zeppo di feature dedicate ai gamer, come un'illuminazione LED completa in più punti e il supporto allo SLI/CrossFire. Non manca nemmeno un sistema audio dedicato e l'utilizzo di componenti di alta qualità. Il prezzo proposto oggi è di 148.39€, a fronte di un prezzo di listino che supera i 200 euro, anche se abitualmente si può trovare tra i 160 e i 180 euro.