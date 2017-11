Amazon Cyber Monday: tre prodotti tech a prezzo di saldo oggi 27 novembre

Il Cyber Monday è una giornata di sconti interamente dedicata al mondo tecnologico. Arrivare dopo il Black Friday non è facile, complici anche sconti che si sono ripetuti senza soluzione di continuità nei giorni passati. Difficile quindi trovare prodotti a prezzi ancora più bassi rispetto a quelli visti ultimamente, in questo articolo abbiamo comunque cercato raccogliere tre offerte estremamente vantaggiose, a cominciare dalla webcam Logitech HD Pro C920 per passare poi alla mirrorless Sony Alpha 7, concludendo con un monitor per giocatori targato ROG.

Logitech HD Pro C920 (49.99 euro)

La webcam Logitech HD Pro C920 prosegue l'ottima tradizione dell'azienda svizzera in questo settore, con un prodotto ormai collaudato e dalle indubbie qualità. Questa webcam è in grado di catturare immagini fino a una risoluzione massima di 1920x1080 pixel, mentre il doppio microfono permette di registrate l'audio in modalità stereo. Grazie al codec H.264 e al sensore utilizzato la qualità di cattura è ottima, per una webcam con davvero pochi punti deboli, come evidenziato nella nostra recensione. Grazie agli sconti del Cyber Monday, è possibile avere questa cam a soli 49,90€, contro un prezzo di listino di oltre 100€.

Sony Alpha 7 (899 euro)

Una mirrorless che non ha certo bisogno di presentazioni questa Sony A7. Grazie al suo sensore Exmor Full Frame da 35 mm e 24.4 Megapixel questa fotocamera consente di scattare foto e girare video di altissima qualità, elaborate dal processore Bionz X. L'offerta proposta oggi da Amazon è allettante e vede la fotocamera scendere di prezzo fino a 899€, nonostante un costo di listino che supera i 1300€. Ovviamente, il pack comprende solamente la fotocamera, niente obbiettivo, ma se cercate una fotocamera relativamente compatta ma in grado fare scatti eccezionali, allora non rimarrete certamente delusi da questa Sony A7.

Asus ROG Swift PG279Q (745 euro)

Se siete in cerca di un monitor da gioco che racchiude tutte le migliori tecnologie oggi disponibili, unite a una risoluzione equilibrata, allora il ROG Swift PG279Q potrebbe essere il display che fa al caso vostro. Siamo di fronte a un prodotto che offre un pannello IPS da 27", con una risoluzione WQHD di 2560x1440 pixel e un refresh rate di ben 165Hz. L'assenza del 4K permette di diminuire molto le richieste computazionali per sfruttarlo al meglio, garantendo quindi frame rate più elevati e una maggiore longevità della GPU. GPU che può sfruttare anche la tecnologia G-Sync di NVIDIA, con cui eliminare tearing e stuttering. Un prodotto di fascia alta proposto oggi a 745 euro, ben al di sotto del prezzo di listino.