Amazon Fire HD 8: tutto sul nuovo tablet low cost da 8 pollici

Amazon continua i suoi investimenti nel settore dei tablet lanciando il suo nuovo Fire HD 8. Ricordiamo che la società statunitense sta facendo grandi cose per risollevare questo mercato, che al momento è in larga parte controllato da Apple, che con i suoi iPad fa il bello e il cattivo tempo.

In particolare, l'azienda di Jeff Bezos sembra aver trovato un segmento in cui inserirsi per ottenere risultati positivi: quello dei dispositivi low cost. Questo ha permesso al colosso del commercio elettronico di diventare silenziosamente il terzo produttore di tablet al mondo in quanto a vendite (dati IDC, novembre 2017), sfruttando il potere mediatico della sua piattaforma e sviluppando un sistema operativo ottimizzato ad hoc (Fire OS). Ora, con il nuovo Fire HD 8, Amazon rinnova il suo impegno in tal senso.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

A livello di caratteristiche tecniche, il nuovo tablet Fire HD 8 dispone di uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione 1280x800 pixel (189 ppi), che stando ad Amazon garantirà immagini nitide e luminose.

Sotto la scocca troviamo un processore quad-core operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB (11,1 GB disponibili) o 32 GB (25,3 GB disponibili) di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD fino a 400 GB). Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore sono da 2 MP. Si tratta di una configurazione che va a migliorare alcuni aspetti del modello 2017, con una RAM incrementata e diverse altre novità.

I meno esperti potrebbero pensare che questi componenti hardware non garantiscano un'esperienza utente soddisfacente, ma vi ricordiamo che il sistema operativo Fire OS dispone di app ottimizzate appositamente per i tablet low cost di Amazon. L'azienda di Jeff Bezos regala come sempre anche spazio di archiviazione illimitato sul cloud proprietario per tutti i propri contenuti.

Per quanto riguarda la batteria, il colosso americano garantisce fino a dieci ore di lettura, navigazione web e riproduzione di video e musica. Una ricarica completa avviene in poco meno di 6 ore utilizzando il caricabatterie da 5 W fornito in confezione.

L'audio è gestito da un doppio altoparlante stereo e microfono integrato con supporto Dolby Atmos. Non mancano poi tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi ad antenna singola dual-band al jack da 3,5mm per le cuffie, passando per la porta microUSB standard.

Le dimensioni del tablet sono di 214 x 128 x 9,7 mm, per un peso di 363 grammi. Stando ad Amazon, il tablet Fire HD 8 è stato sottoposto a oltre 50 test che simulano cadute, rovesciamento di liquidi e altri incidenti che possono accadere ogni giorno. In base alle prove effettuate, Fire HD 8 sarebbe 2 volte più resistente di iPad mini 4.

Parlando di prezzi e disponibilità, il nuovo Amazon Fire 8 HD arriverà in Italia il prossimo 4 ottobre, ma è già possibile preordinarlo tramite questo link. Si parte da 99,99 euro per la variante da 16 GB di memoria interna con offerte speciali, per poi arrivare a 114,99 euro senza offerte speciali.

Il modello da 32 GB costa invece 119,99 euro con offerte speciali e 134,99 euro senza offerte speciali. Ricordiamo che "con offerte speciali" significa che l'utente deve sorbirsi delle piccole pubblicità ogni qualvolta deve sbloccare il dispositivo dalla schermata di blocco.