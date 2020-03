Amazon Pantry: si può fare la spesa su Amazon, senza uscire di casa?

La lotta alla diffusione del Coronavirus passa anche dal cambiamento delle nostre abitudini. Il premier Conte lo ha detto chiaramente, l'Italia deve cambiare stile di vita: non sarà per sempre, ma in questo momento bisogna adattarsi alle indicazioni diffuse dal governo. Nonostante questo, e nonostante le autorità sconsiglino di recarsi in luoghi affollati, abbiamo assistito in queste settimane a casi di assalto ai supermercati, per fare incetta di cibo e beni di prima necessità, un comportamento dettato dal panico e non dalla reale necessità, visto che la grande distribuzione è costantemente rifornita di prodotti.

Le nuove norme, che prevedono una distanza di un metro tra una persona e l'altra nei negozi, hanno reso necessario contingentare gli ingressi nei luoghi di acquisto, almeno quando il numero di acquirenti è troppo elevato. Questo può causare code e disagi, che vanno a colpire soprattutto i più deboli, gli anziani o coloro che hanno problemi di deambulazione.

Fortunatamente esistono servizi di consegna della spesa a casa, ma anche qui l'attuale grande richiesta causa spesso ritardi. Ecco perché Amazon Pantry può rivelarsi utile per acquistare i beni di prima necessità senza nemmeno uscire di casa. Abbiamo provato il servizio per capirne i pregi e difetti.

Fare la spesa su Amazon al tempo del Coronavirus

Questo articolo non vuole pubblicizzare Amazon e i suoi servizi, non troverete nessun link di affiliazione. Lo abbiamo scritto per parlare di un'alternativa d'acquisto in più rispetto a quella fornita dalla grande distribuzione. Da Esselunga a Carrefour, quasi tutti offrono oggi la possibilità di farsi consegnare la spesa a casa, tuttavia questi servizi sono sotto pressione per il numero elevato di richieste, per cui avere un'opzione in più con cui diversificare gli acquisti non può che essere utile. Amazon ha una rete di corrieri diffusa e attualmente attiva sul territorio italiano, come confermato anche da una nota del Ministero dello sviluppo economico.

Su Amazon è possibile acquistare molti dei prodotti che fanno parte della spesa settimanale per milioni di italiani.



Non solo cibo a lunga conservazione, ma anche prodotti per l'igiene e la casa: dalla pasta ai pannolini, fino al cibo per animali, è possibile acquistare quasi di tutto, tranne i prodotti ad elevata deperibilità, come la carne, la frutta e la verdura. Bisogna però fare una distinzione tra i prodotti in vendita su Amazon e quelli Amazon Pantry, che vengono indicati con un apposito logo.

I primi vengono spediti seguendo le normali procedure del servizio: abbiamo provato ad acquistare 1 Kg di pasta sabato 7 marzo, con spedizione gratuita grazie all'abbonamento a Prime, che ci è stato consegnato regolarmente la mattina del 9 marzo, nonostante siamo in una zona soggetta a restrizioni della mobilità già da qualche giorno.

Riprovando a fare lo stesso acquisto il 9 marzo abbiamo notato un aumento nei giorni necessari per la consegna. Il 10 marzo invece i tempi di consegna dei prodotti Prime sono tornati alla normalità, bastano 24 ore per riceverli, almeno nel caso dei beni che abbiamo tenuto sotto osservazione in questi giorni.

Sempre sabato 7 marzo abbiamo acquistato dei prodotti Amazon Pantry, che ricordiamo è un servizio disponibile solo per i clienti Prime. Per concludere l'ordine è necessario acquistare almeno 15 Euro di prodotti Amazon Pantry, a cui si applicano 4.99 Euro di spese di spedizione. Acquistando però 5 prodotti presenti nella selezione promozionale le spese di spedizione si azzerano. Il nostro ordine effettuato il 7 marzo verrà consegnato lunedì 16 marzo. Abbiamo provato a fare un nuovo ordine il 10 marzo: l'arrivo è previsto per il 19 marzo, nove giorni in tutto, stesse tempistiche del precedente.

Abbiamo contattato Amazon per avere un chiarimento sui tempi di spedizione attuali dei prodotti Amazon Prime e Amazon Pantry e l'azienda ci ha segnalato che "Amazon sta continuando la propria attività, consegnando i prodotti ai clienti in tutta Italia".

Presumiamo quindi che i ritardi nelle spedizioni Amazon Pantry siano dovuti alle mutevoli condizioni del contesto italiano di questi giorni ma, anche in questo caso, è previsto a breve il ritorno alla normalità.